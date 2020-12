La Justicia, que comienza por el respeto a la vida, engrandece la Nación y la educación la solidifica y embellece

27/12/2020 - 02:24 Opinión

A pocos días del debate en el Senado del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y del Plan de los 1.000 días, con la posibilidad de un empate de votos entre senadores celestes y verdes; perjudicaría gravemente el desempate con el voto a favor de los verdes de la actual presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Esto es porque, durante sus respectivas gestiones anteriores, como Presidenta de la Nación parecía tener una postura natalista. En desmedro de la representatividad del pueblo provida que la votó, como senadora en 2017, cambió su posición para postularse a favor del aborto en el 2018, junto a otros legisladores. Recordemos que durante su gestión como Presidenta de la Nación Argentina a partir del 1 de agosto del 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyo artículo 19 se dispone: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Además de que se ampliaron o extendieron asignaciones familiares y prenatales (provida).

Ya de por sí, con la falta de partidos políticos que tengan una plataforma definida, no se sabe con precisión las cambiantes posturas de los legisladores de un mismo bloque; siendo muchas veces antagónicas entre los distintos candidatos y no representativas de la voluntad popular. Esto se evidencia más en aspectos importantes vinculados: la vida, la salud, la educación, los derechos de los padres, la libertad religiosa, la justicia e independencia judicial, la seguridad y la soberanía nacional. A esto se suma la falta de sujeción de algunos representantes de los distintos poderes, al marco legal de la Constitución Nacional, por el que prestaron juramento al asumir el cargo y que si no fuera así: la Patria , o - Dios y la Patria - se lo reclamen...

Llama la atención la falta de debate respecto de temas importantes como la nueva ideologización de la ESI que se pretende imponer a establecimientos públicos y privados de todo el país, de los tres niveles, cualquiera sea la modalidad. Quedando relegado a un segundo plano o ignorando: el análisis del mismo contrastado con los derechos constitucionales, sectores afectados con sus consecuencias: culturales, educacionales, económicas, laborales, jurídicas y sociales. Existen muchos establecimientos educativos, sobre todo de carácter confesional o instituciones de índole privada, que se oponen al modo de enseñanza de la ESI (Educación Sexual Integral), desde la perspectiva del género; ya que contradice sus fundamentos, estatutos, idearios, objetivos y metas. Tampoco articula con el planteo educativo consensuado entre educadores, educandos y los padres de los menores; menos aún se consideró, la opinión de las empresas que otorgan pasantías laborales; ni la afectación de estas medidas en clubes deportivos que facilitan sus instalaciones para prácticas escolares de educación física o eventos sociales. A su vez se contradice la sana práctica de la libertad de cátedra, tradicionalmente defendidas por los sindicatos de docentes. Al mismo tiempo existe un enfático rechazo a este proyecto de ley de entidades educativas, sociales y religiosas, comenzado en Córdoba, que se manifiestan a “favor de los derechos humanos: la vida y la libertad”. Ya que el mismo “atenta contra la libertad de conciencia, de pensamiento, de trabajo, de enseñar, de aprender y la libertad religiosa: derechos todos reconocidos en la Constitución Nacional”. Tampoco, en el caso de los docentes, se considera la posibilidad de una objeción de conciencia en referencia a la obligatoriedad de la ESI con la ideología del género y/o la propuesta de acompañar a la madre en el proceso de abortar. No se han debatido en profundidad estos temas, sabiendo que el futuro del país depende del factor de la educación y del recurso humano. Al cambio educativo de la propuesta de ley, se lo tomó como un medio, para lograr un fin proaborto y el de la ideología del género. Si aún en el caso de un fin bueno o estimable, el mismo no justifica los medios, que también tienen que ser buenos y acordes al fin… Mucho menos, un fin que contradice la vida y los derechos de las personas por nacer constitucionalmente amparados, puede justificar el medio para lograrlo, que es la obligatoriedad del ESI, con la ideología del género y /o brindando la atención, contención y seguimiento adecuados a quienes desean realizar un aborto. Con esta falta de debate sobre el tema de la educación se vulnera el derecho de defensa y/o de límites impuestos, por la Constitución Nacional o las constituciones provinciales, a todo poder que constituye la esencia de la democracia. Para los profesionales de la salud se propone el art. 8 del proyecto de ley que dice: “Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia, deberán proveer y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación” . El artículo 8 también limita la objeción de conciencia de los médicos, por la obligatoriedad de tener que derivar el aborto… Pudiendo, en los casos de no tener internamente profesionales de la salud proaborto, mantenerse como director de un centro de salud un médico provida. Por otro lado, los hospitales públicos en los que por no haber objeción de conciencia institucional y en los que se tenga parte del personal previamente relevado como pro aborto, se verán presionados los directores provida de los mismos, a renunciar a sus cargos independientemente de sus méritos … La misma circunstancia podría alcanzar a los directores de los centros de salud privados, por la falta de objeción de conciencia institucional, si ingresa algún médico proaborto o si alguno de los médicos que trabajan en el mismo decide disponerse para la práctica abortiva - El artículo 9 del proyecto de ley dice: “El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”. Posibilitándose, en el presente artículo, a que se realicen denuncias al personal médico o demandas judiciales en contra del centro de salud privado; donde se puede considerar en este concepto de peligro de vida o de la salud de la madre gestante, las condiciones psicológicas y sociales de la misma; que son de difícil ponderación en el breve plazo de 10 días que se otorgan para realizar dicha práctica.

¿Acaso queremos que en el mundo muchos digan vamos a la Argentina allá tendremos privilegios especiales? Hasta podremos educar sobre nuestra ideología del género, jubilarnos 5 años antes con solo cambiarnos nuestro nombre o identidad autopercibida; lugar siempre tendremos, porque los argentinos abortan a sus hijos… También muchas parejas de personas del mismo sexo, que no han podido concretar su matrimonio en los países de origen, podrían haber concurrido o concurrir a la Argentina con esa intencionalidad de casarse.

Al momento de aprobarse la ley de matrimonio igualitario por un margen mínimo de votos habían viajado “casualmente a China”, algunos senadores junto a la ex Presidenta de la Nación, para ampliar principalmente el mercado exportador de granos. Por otra parte, al momento actual en el presente proyecto de ley del IVE, han existido numerosas especulaciones principalmente del sector del oficialismo para lograr el voto mayoritario del Senado, que quitan representatividad a los votos de los senadores pro aborto; tales como: la ausencia de José Jorge Alperovich, la enfermedad del ex presidente Carlos Menem, los condicionamientos puestos por el senador ríonegrino Alberto Weretilneck para ser proaborto, etc.

En esta oportunidad donde se trató con media sanción de diputados el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los 1000 días, se omitió la consideración en el debate de los múltiples cambios que afectarían sustancialmente a la educación. Por lo tanto en este proyecto de ley se votaron sobre dos temas, pero que afectaría un tercer tema, que es todo lo referente a la educación en la Argentina y sus implicancias anteriormente mencionadas.

Con esta propuesta de ley se puede crear una situación de confusión de la verdad, porque en la denominada interrupción voluntaria del embarazo, no se considera la voluntad del padre de la creatura que pudiera estar a favor del nacimiento de la misma, lo cual sería incorrecto mencionarla como “interrupción voluntaria”; además que no se trata de la interrupción de la vida sino de la finalización de la misma. Si tenemos en cuenta que el pueblo que no vive como piensa, termine pensando cómo vive; podríamos considerar que en el fondo con estas modificaciones se puede estar buscando el cambio de la Constitución Nacional. Buscando además la mayoría popular, principalmente con el control de la educación, sin la oportunidad del debate sobre la misma en las cámaras; presionando a su vez con la presente ley sobre los docentes, incluso a través de comisiones de seguimiento especialmente destinadas para cerciorarse de la efectiva implementación de la ESI con la ideología de género.

Vacunación

Con respecto al plan de los 1000 días que prevé la provisión pública y gratuita de insumos necesarios para las embarazadas, puérperas y niños hasta los dos años, existe un plan de vacunación obligatorio para menores de tres años para el cobro de las asignaciones familiares; aunque por ahora no se menciona dentro del plan de vacunación obligatorio la que corresponde al Covid-19. Aparentemente las vacunas de Covid-19 comenzarán por el personal de salud, agentes de seguridad y maestros. La mayoría de las vacunas que están en fase tres donde se evalúa la durabilidad de las mismas, han salido a circulación adelantando los tiempos... En estos planes de vacunación donde se adelantaron los plazos de investigación, contra el Covid-19, ya están apareciendo nuevas cepas en otros países. Según el médico genetista Luis Marcelo Martínez, en su discurso a senadores del 20/10/2020 afirma que “se necesitan entre 2 y 20 años para fabricar una vacuna, en la que los beneficios sean mayores que sus riesgos”.

La doctora Elisa Carrió realizó una denuncia penal contra Alberto Fernández, Ginés González García y Carla Vizzotti, por la compra de la vacuna Sputnik V. También debería asegurarse en el Senado que no se quiera implementar a menores, en un futuro, alguna vacuna contra Covid-19 u otras cepas no suficientemente experimentadas. Lo cual podría ocasionar perjuicios a menores de dos años; y que por ende quedasen expuestos los senadores a denuncias similares a las presentadas por la Dra. Elisa Carrió de: “atentado contra la salud pública, defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El apóstol Santiago nos dice ¿puede brotar de la misma fuente agua dulce y amarga? (Santiago 3, 11). La respuesta es que no puede brotar desde los hombres la maldición hacia aquellos no deseados por su/s progenitor/es, que aún no han nacido, y la bendición para los menores de tres años…