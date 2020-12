Los artistas se la juegan en la Villa cordobesa

27/12/2020 - 22:16 Pura Vida

La del verano 2021 no será una temporada teatral como las que está acostumbrada a llevar adelante Carlos Paz, ya que la pandemia de coronavirus obligó a cambiar planes y asumir nuevas dinámicas de trabajo entre las que figuran colas de espera con distancia social, sanitización de calzados y manos, uso de barbijo y obras de no más de 90 minutos de duración, entre otras medidas.

A diferencia de años anteriores, en los que la Navidad marcaba el debut de los megaespectáculos, la mayoría de los artistas decidió arrancar en enero, y solo los humoristas levantaron el telón antes de fin de año: el viernes pasado Camilo Nicolás estrenó “Es un montón”, y al día siguiente lo hicieron el “Flaco” Pailos con “Pailos Bar” en el Teatro Coral, “La revista de Cocodrilo” en el teatro Holiday 2 y “Friki es zafadito”, del humorista Adrián Gómez, en el teatro Zorba, según lo reflejó La Voz.

Pero el público está respondiendo, y a raíz de ello, Omar Suárez, el frente de “La revista de Cocodrilo” tuvo que agregar una función.

Una de las figuras considerada “infaltable” en la Villa cordobesa es Flavio Mendoza, quien merced a las idas y vueltas que hubo en torno a la habilitación de los teatros descartó su primera idea de llevar “Stravaganza water in art” y se inclinó por un espectáculo que, a partir del 4 de enero, ofrecerá desde monólogo, hasta humor y baile, todo a través del hilo conductor de una historia junto a Flor de la V y Juan Pablo Geretto.

“Somos pocos en el escenario, los tres, con tres cubos, un fondo de pantalla de leds. Interactuamos con el cubo, con una tecnología increíble. Se van a divertir y sorprender”, adelantó Mendoza al diario cordobés y aclaró que sólo se presentará de lunes a miércoles, en el teatro Luxor, ya que tiene otra puesta en Buenos Aires.

Además, contó: “En el espectáculo pasamos por distintos estados. Es la primera vez que hago un monólogo contando mi vida. Es un año para replantear muchas cosas. No quería venir y hacer la comedia típica como para zafar. Hago algo que me guste, que sienta que en lo artístico es copado o no lo hago. Quería hacer algo con compromiso artístico”.

Por eso habrá una selección de 30 bailarines que también tendrá su parte en la escena.

Y sobre el porqué del título de la obra explicó que se debe a que “es un año que nos pegó en lo económico. Tomé la frase célebre de la película ‘ Esperando la carroza’. El público está acostumbrado a verme con mucha gente en el escenario. Esta vez venimos con... tres empanadas. Era lo que había. Hacemos ese doble chiste. Les va a gustar”.

En la lista de lo que se podrá ver en Carlos Paz figuran: “La Mentirita”, con Iliana Calabró, Fredy Villarreal y Morena Rial, entre otros; “Fátima es camaleónica”, con Fátima Florez; “Más vivo que nunca” con Miguel Martín, el “Oficial Gordillo”; “Divino divorcio”, el espectáculo con Rodolfo Ranni y Viviana Saccone; y Soledad, entre muchos otros. l