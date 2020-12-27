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CARTELERA TV / 28DE DICIEMBRE DE 2020

- 22:43 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 FUERZA DE MUJER

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.15 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. ALVARADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LO MEJOR DE QUIMSA: SAN MARTÍN VS. QUIMSA

20.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

21.00 ARABESC

21.30 TICKET AL SHOW

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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