CARTELERA TV / 28DE DICIEMBRE DE 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.30 ELIF (CONTINÚA)
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 FUERZA DE MUJER
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)
22.45 MASTERCHEF CELEBRITY
00.15 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. ALVARADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LO MEJOR DE QUIMSA: SAN MARTÍN VS. QUIMSA
20.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
21.00 ARABESC
21.30 TICKET AL SHOW
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)