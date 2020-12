Messi: “Esperaré hasta que termine la temporada”

28/12/2020 - 01:36 Deportivo

Lionel Messi vino para pasar la fiesta de Navidad con su familia en Rosario y en una entrevista que le ofreció al canal de TV La Sexta de España dijo que esperará hasta el final de la temporada para tomar una decisión sobre su futuro en el Barcelona.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Esperaré hasta que termine la temporada. Me centro en conseguir títulos y no en otras cosas. Sé que hay mucha gente que todavía me quiere y sigue queriendo que siga en el club. También sé que hay una parte que después de lo que pasó no es así. Me quedaré a vivir en Barcelona y quiero volver a estar en el club de alguna manera, es lo que quiero y lo que siento para el club”, indicó.

De todos modos, aseguró que “hoy por hoy” está “muy bien” en el blaugrana.

“La verdad la venía pasando mal desde antes del verano. Ahora estoy ilusionado de poder pelear en todo lo que tenemos por delante, sabiendo que se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, muy mal, será difícil volver a estar donde estábamos”, consideró.

Claro, es que antes del inicio de la temporada envió un burofax exigiendo quedar con el pase en su poder y todo terminó en escándalo y con el rosarino una temporada más en el culé. Para Messi fue una forma de decir “me quiero ir en serio”.

La explicación

“Fue una decisión dificilísima, horrible. No era fácil decir que me iba del club de mi vida, sabiendo que no iba a estar mejor en ningún lado. No hay mejor ciudad que Barcelona para vivir, mi familia no se quería mover, pero sentía que era lo mejor en ese momento para todos. Yo necesitaba otra cosa en ese momento, sentía que había cumplido un ciclo”, confió.

Además, disparó contra el presidente de Barcelona, Josep Maria Bartoméu, quien lo “engañó en muchas cosas”.

Por otro lado, reveló que le “molesta” “que digan que Messi manda en el vestuario”.

En cuanto a su vida personal, dijo que le “gustaría ser anónimo” para “poder disfrutar de ir a un mercado, a un cine, a un restaurante”.

“Tendría que ir al psicólogo, pero no fui. Tengo que dar ese primer paso. Porque lo necesito. Me guardo todo para mí, no lo comparto. Antonela me ha insistido. Sé que lo necesito por lo que hago, por lo que me toca hacer y el día a día, pero no lo hago”, se sinceró. l