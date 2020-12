FÚNEBRES | 28 de diciembre del 2020

28/12/2020 - 02:10 Funebres

- Juan Felipa Ferrandez (Fernández)

- Isabel Carrasco (Fernández)

- Berta Yolanda Concha

- Cristian Daniel Roldán (Forres)

- Olga Lía Navarro

- Hugo Rubén Melián

- Luis Alberto Gerez (Trelew)

- Ramón Augusto Jaime

- Luis Segundo Galván

- Juan Ángel Herrera (Loreto)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con fto

Dr. LUIS ALBERTO GEREZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 27/12/20 en Trelew, Chubut, y espera la resurrección.

Su hermano Ramón Werfil Gerez, su hna. política Marta Ruiz, sus sobrinos Gonzalo, Ramón y Marta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en Trelew.

INVITACIÓN A MISA

CARMEN BELINDA AGUILERA DE PEREYRA (Pichona)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/12 y espera la resurrección.

Madre mía aunque ya no te escuchemos con nuestros oídos sabemos que tu dulce vos nos susurra en nuestros pensamientos. Aunque ya no podemos verte con los ojos te contemplamos en nuestros recuerdos. Aunque ya no podemos abrazarte y darte besos. Nuestro amor por ti va a donde estés y te llena de alegría.

Aunque ya no podemos estar juntos en la tierra tenemos la certeza de que nos vendrás a buscar para ir al cielo. Dios de nuestro corazón ahora que nuestra madre no está. Anímanos con la certeza de que ya vive feliz junto a ti, en la gloria celestial. Amén.

Tu hija Nancy, tus nietos que te extrañan Bautista y Thiago, tu hijo político Alberto, pedimos una oración en su querida memoria al cumplirse 3 meses de su partida e invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

RECORDATORIO

GABRIEL BALTAZAR JIMÉNEZ SORIA

(q.e.p.) Se durmió en el Señor el 19/12/20 y espera la resurrección.

Querido Gabi:

Es imposible creer que te fuiste, nos dejaste un dolor inmenso, será difícil aceptar que ya no estás. Con vos se fue una parte de nosotros, ya no te veremos más sonreír, ayúdanos a seguir. Vuela alto mi ángel y donde te encuentres queremos que seas feliz y no te falte nada.

A 9 noches de tu pronta partida, rogamos oraciones en tu memoria y tu eterno descanso. Su mamá y hermanos.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

CLOTILDE DEL VALLE DORADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/20 y espera la resurrección.

Querida madre, abuela, bisabuela, esposa, tía y madrina. Te fuiste un día de Navidad y con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, naciste a una nueva vida, donde como una estrella, la más bella nos acompañará y guiarás por siempre.

Madre amada y querida, sabemos que estás disfrutando de la presencia de Dios y sos muy feliz. Tus ejemplos de amor y entrega a tu familia, esfuerzo y trabajo fueron algunos de tus principios junto a la honestidad, respeto y el valor de la palabra empeñada, amiga fiel; todo ello será guía en nuestra vida, tus ocurrencias, chispas y creatividad hablaban mucho de ti, al igual que tus largos silencios…

Vivirás eternamente en nuestras mentes y corazones, porque somos parte tuya. La muerte no es nada. Nosotros somos nosotros, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Seguiremos riéndonos, de lo que nos hacía reír juntos, se pronunciará tu nombre entre nosotros como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastros de sombra. Madre amada, madre querida, sabemos que sos feliz en la dulce morada junto a nuestro amado Dios.

Su esposo Raúl Almeida, sus hijos Liliana, Silvia, Sandra, Fabián, sus hijos políticos Miguel, Humberto, Claudia, sus nietos Carla, Silvana, Natalia, Bárbara, Samuel, Ma. Silvia, Ma. Itatí, Pablo, Franco, Romina, Martín, nietos políticos Mauro y Álvaro, bisnietos Abril, Felipe, Mauro, Martina, Juan Cruz, Eva, Julieta, Felicitas y Victoria. Agradecemos a todas aquellas personas que cuidaron y acompañaron a nuestra madre querida en sus últimos momentos. Se ruega una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

NAZARENA DOLORES CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/17 y espera la resurrección.

Hola mi Princesita. hoy es un día muy especial, estas cumpliendo tus 20 añitos, en el cielo te esta festejando y aquí nosotros te recordamos cada segundo de nuestras vidas, tus abrazos se convirtieron en la briza fresca de la mañana, tus besos en las gotas de lluvia que caen en nuestros rostro, tu voz en el canto de los pájaros, tu sonrisa en el bello arco iris, tus ojos en la estrella mas brillante de la noche.

Princesita ningún lugar está lejos cuando nos llevamos en el alma.

Feliz cumpleaños Naza.

Con inmenso amor tu mamá Julia, tus abuelos Julia y Nicolás, tus tíos abuelos, tíos, primos y amigos lo recuerdan en este día.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Dr. José Antonio Aranda y flia participa con gran pena el fallecimiento de la amiga "Zuzuca" y pide oraciones en su querida memoria.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. María Teresa Barraza de Salido y sus hijos Francisco y Carlos Salido; y María Mercedes Barraza de Galván y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de Zuzuca y acompañan a la familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Querida Zuzuca, que el Señor te reciba en sus brazos misericordiosos. Tus amigas del Edificio Salta: Karina Catán, Yiya Cerdeyra, Graciela Moreno, Silvia Quinteros y Zulma Muñoz, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Sus amigas: Mirta Mabel Elean, Gladys Elean de Salomón y flia., la despiden con profundo pesar. Deja a su flia. y sociedad un testimonio de vida intachable en lo personal y profesional. Rogamos a quienes compartieron el camino de su vida una oración a su querida memoria.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Ana Isabel Robles y flia., participa con profundo dolor su partida. Una mujer cordial y generosa, en su paso por este mundo dio amor a su familia, a sus amigos y a cuanta persona se acercó a ella. su sonrisa y simpatía quedara en el recuerdo de los que te conocimos. Resignación a su familia por tan dolorosa pérdida.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (ZUZUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia lamentan participar el fallecimiento de Zuzuca, vecina muy querida de Suncho Corral. Abrazan en el dolor a sus hermanos Buly, Graciela, Armando y demás familiares. Ruegan a Dios por su eterno descanso.

CONCHA, BERTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su esposo José Emilio Sosa, sus hijos Néstor, Rafael, William, Lore, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

DORADO, CLOTILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Colegas de su hija Liliana Almeida, de la Esc Nº 237 Dr. Ricardo Rojas, participan con profundo dolor la perdida irreparable de su Sra. madre Clotilde. Acompañan a sus familiares y se ruega una oracion en su querida memoria.

DORADO, CLOTILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Victor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Sandra Almeida, integrante de la comisión de esta institución. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, CLOTILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Los compañeros de trabajo del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero de su hija Sandra Almeida lamentan su fallecimiento y la acompañan junto a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES VDA. DE TAVELLA, CLEMENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Su madre María Magdalena Gómez de Flores, sus hermanos Roberto D. Flores y familia, Marcelo R. Flores e hijo Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FLORES VDA. DE TAVELLA, CLEMENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Su hermano Roberto D. Flores, su hna. pol. Nelly Berrizbeitia, y sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GALVÁN, LUIS SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su esposa Nilda Suárez, hijos Claudio y Susana, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cemet. La Aurora. Caruso Cia de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

GEREZ, LUIS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Trelew, Chubut el 27/12/20|. Su hermano Francisco Gerez, su hna. pol. Susana, sus sobrinos Nelson y Romina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, LUIS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Trelew, Chubut el 27/12/20|. Su hermana política Graciela Medina Vda. de Gerez, sus sobrinos Nadia y familia, Adriana y Mónica Gerez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, LUIS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Trelew, Chubut el 27/12/20|. Su primo hermano Jorge Rettaroli y sus hijas Flavia Rettaroli Cavallotti y Dra. Rosa Rettaroli Cavallotti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, LUIS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Trelew, Chubut el 27/12/20|. Su primo hermano Jorge Rettaroli y Graciela Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, LUIS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Trelew, Chubut el 27/12/20|. Martha Inés Cavallotti y sus hijas Flavia Rettaroli Cavallotti y Dra. Rosa Rettaroli Cavallotti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MELIÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su esposa Maria Isabel Juárez, sus hijos Silvi, Patricia, Lorena, Valeria, Vanesa, Gerardo, Marce, Florencia, Sofia, Sergio, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Nuñez (Dpto. Rio Hondo). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

NAVARRO, OLGA LÍA (Q.E.P.D.) Falleció el 27/12/20|. Sus hijos José, Horacio, Susana, Eli, Tere, Claudia, Miriam, Beti, Marta, Jorge, Fernanda, Ángel, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores (dpto. Capital). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

QUIROGA VDA. DE RUIZ, RAMONA MARTHA NÉLLIDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/20|. Beatriz Delcolla participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones rogando por su descanso eterno.

SANGUEDOLCE, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Estarás siempre en nuestros corazones. Su primo Carlos Ávila, Rosy: sus hijos Claudia, Carlos y Natalia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en éste momento pidiendo una pronta resignación. Ruegan oraciones a su memoria.

SANGUEDOLCE, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Francisco F. Crespo e hijos, Fernando Crespo y Claudia Crespo junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos familas de Chinino Díaz, Tonongo, Tonona, Mecha, Pochy,y Rosita con sus respectivas flias participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

TORRES DE NASIF, MIRIAN NOEMÍ (TITÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Con profundo dolor participan de su fallecimiento tu amigo y vecino Rubén Gutiérrez, su esposa Rosita, sus hijos y nietos. El Divino Niño Jesús te recibirá en su pesebre elevamos oraciones su memoria.

Invitación a Misa

BURGOS, ANTONIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su madre Rosalía Díaz, sus hermanos Hilda, Raúl, Ramón, Juan, Inés, Walter y Gabriela con sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. de Sumampa a las 20 hs. al cumplirse los 9 días de su partida al reino del Señor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

COMÁN, JUAN CARLOS (Lali) (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su esposa e hijos invitan a la misa hoy a las 9 hs en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Amiga, hermana siempre estás entre nosotras compartiendo alegrías y tristezas. Tus intimas amigas: Lucky, Alicia, Elena, María Esperanza y Heidi.

BURGOS, ANTONIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su madre Rosalía Díaz, sus hermanos Hilda, Raúl, Ramón, Juan, Inés, Walter y Gabriela con sus respectivas familias, lo recuerdan con inmenso amor al cumplirse los 9 días de su partida al reino de los cielos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BURGOS, ANTONIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su compañera Graciela Herrera, su hijo Erik lo recuerdan con amor, al cumplirse 9 días de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su esposa Ernesta y sus hijos Fabiana, Francisco y Mariela, al cumplirse 8 meses de su fallecimiento, lo recuerdan con amor y respeto y le ruegan a Jesús y María por su eterno descanso.

Sepelios Participaciones

CASTILLO DE GIMÉNEZ, EVA VELQUI (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Es difícil aceptar no volver a verte ni disfrutar de tu constante alegría, solo nos queda el consuelo de saber que estás con Dios en el cielo. Tu recuerdo siempre permanecerá en nuestros corazones. Dios bendiga tu alma, descansa en paz, te extrañaremos. Tus amigos José A. G. Viola y Celina Patiño.

Invitación a Misa

JUÁREZ, CARLOS SABINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Padre y abuelo amado, te fuiste al cielo porque eras un ángel de bondad. Dios Todopoderoso y eterno ponemos en tus manos a nuestro padre, concédele el descanso eterno que nosotros honraremos su nombre aquí en la tierra. Tus recuerdos nos acompañaran por toda la eternidad. ¡Te extrañaremos padre y abuelo querido! Desde el cielo danos tu bendición y guía a tus amados nietos por el camino de la vida. Tu esposa Marta Moreno y tus hijos Marta Celia, Daniel y Silvia Juárez, hijos políticos José, Cristina, Daniel y sus nietos Maximiliano, Natalia, Ramiro, Iván, Hernán, Gianella, William, Daniela, Federico y Franco invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

CARRASCO, ISABEL (Isha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su esposo Héctor Félix Durán, sus hijos Olga, Héctor, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel. 4219787.

CARRASCO, ISABEL (Isha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Lolo Suarez y María Cristina Ibarra y flia., participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y nietos y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

CARRASCO, ISABEL (Isha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Elena Rodríguez de Carrasco sus hijos Omar y Daniela y sus respectivas familias y Mercedes Rodríguez participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Los amigos de la infancia, Casilda, Victoria, Titi, Noni y Carmen Rodríguez y cada una de sus respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y por su eteno descanso.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Su esposo Ruiz Aroldo, sus hijas Rosa, María, Marta, hijos políticos Pachi, Marcelo, nietos Luciano, Milagros, Melina, Fabiana, Julián, Lucia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor (Fernandez). Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos". Olga N. Ybarra, Antonio E. Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento, compañeros de promoción 1969, maestros y Centro de Docentes Jubilados y Pensionados participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. "Cuanto duele tu partida querida amiga, te extrañare todos los días. Que Dios te reciba en su Santa Gloria". Tu amiga, que nunca te olvidara, Isabel Prados, sus hijos Mary, Marta y Juan participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Señor, recíbela en try Reino donde ya no hay dolor ni sufrimientos dale fuerzas a sus hijos ante tan triste partida y los acompañamos con oraciones. María Rosa González, Luis Leguizamón, Rocío y Facundo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. "Todo el que cree en mí no morirá jamás". Tu partida Juanita querida, fue tan rápida. No esperábamos despedirte tan pronto pero atesoramos en nuestros corazones el amor y la amistad que supiste regalarnos en tantos momentos compartidos, El Centro de Docentes Jubilados e la ciudad de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento de la secretaria y miembro de esta institución y acompaña a toda su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Su esposa Estela Díaz, sus hijos Daniel, Monica, Susana, Daniela, Juan Carlos, Cristian, Viviana, Yesica, Andreas, Sergio, Estela, Juan Daniel, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

JAIME, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Su esposa Marisa, sus hijos Augusto, Cristian, hijos políticos Silvia, Luciana, nietos Santiago, Valentina, Francisco, Josefina, Milena y demás familiares. Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

ROLDÁN, CRISTIAN DANIEL (Sapoy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su papá Aldo, su mamá Ercilia, su hermana Soledad, su sobrino Stefano, su abuela Adelina, tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres (Dpto. Robles). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.