El abogado de Ricardo Papadopulos, contó que el joven nunca fue a la escuela: “No sabe leer ni escribir”

Ricardo Papadopulos prestó declaración ayer a través de Zoom y aseguró que no vio a Débora y su hijo Isaac cruzando la calle, al tiempo que aseguró que un camión le tapó la visión y que se fue porque tenía miedo.

El joven se entregó el pasado 25 de diciembre, tras haber pasado nueve días prófugo de la Justicia. En su declaración no respondió preguntas y reconoció que no aprobó el examen para obtener la licencia de conducir porque no sabe dibujar.

Exactamente lo mismo había manifestado su abogado Roberto Herrera: "La querella admitió que a las víctimas les cambió la luz del semáforo a mitad de camino y el camión que cruzó impidió que Ricardo los vea". Además, dijo que su cliente nunca fue a la escuela, por lo cual no sabe leer ni escribir.

Papadopulos dijo que no había visto al niño y que se enteró del terrible desenlace al otro día, por las noticias.

Ahora, la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, tendrá 10 días hábiles para resolver su situación procesal.