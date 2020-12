A 6 años del fallecimiento de Leopoldo Federico

28/12/2020 - 21:02 Pura Vida

Ayer se cumplieron seis años de la muerte del bandoneonista y compositor Leopoldo Federico (1924-2014), uno de los máximos exponente de la época de oro del tango, quien integró las orquestas de Astor Piazzolla, Horacio Salgán y Mariano Mores, entre otros, dejando un inmenso legado a la música argentina.

“Tengo la suerte de que nunca me faltó trabajo, las cosas más lindas me han tocado hacerlas, he tocado con los más grandes, más no hice porque no pude”, expresó en la última entrevista.

A lo largo de 68 años de trayectoria, Federico tocó en las formaciones de Mariano Mores, Carlos Di Sarli y Astor Piazzolla, y dirigió la orquesta que acompañó al cantante Julio Sosa entre 1960 y 1964, su período de mayor popularidad.