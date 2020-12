La comuna secuestró pirotecnia no autorizada para la venta

28/12/2020 - 21:19 La Banda

Diferentes áreas de la Municipalidad de La Banda intervinieron en el secuestro de importantes cantidades de productos pirotécnicos de estruendo no autorizados, los que estaban siendo comercializados en lugares no habilitados.

Durante el fin de semana se realizaron operativos de control para dar cumplimiento a lo dispuesto por la campaña “Más luces menos ruidos” y a la Ordenanza Municipal Nº 002/19 que regula el uso y la venta de pirotecnia dentro del ejido.

En los controles habituales, personal de la Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano y Alerta Banda detectó en un local comercial ubicado sobre calle España al 400, que no se encontraba habilitado, donde se decomisaron ocho cajas de artículos pirotécnicos que superaban los 85 decibeles, establecidos como límite sonoro para evitar perjuicios en niños especialmente sensibles a las explosiones, como también en animales que suelen sufrir crisis de pánico con riesgos que pueden ser fatales.

Asimismo, se secuestró la totalidad de productos de un puesto ubicado en Besares y Monteagudo, cuyos encargados no contaban con la correspondiente habilitación para comercializar en la vía pública.

En ambos casos, el Juzgado de Faltas tomó intervención para aplicar las sanciones correspondientes y determinar la destrucción de la pirotecnia decomisada.

Al respecto, el subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Joaquín Romano Norri, manifestó: “Instamos a los vecinos a acompañar esta iniciativa, no comprando estos productos no permitidos y denunciando las irregularidades que puedan llegar a detectar en puestos no habilitados o en los negocios barriales”.

Se recuerda que los números habilitados para denuncias son: Alerta Banda al 960022 o al Tribunal de Faltas al 3855-862606.