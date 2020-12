Último intento de cuatro presos por esquivar el juicio por el asesinato de Ricardo Peñaflor

29/12/2020 - 01:36 Policiales

La defensa de cuatro detenidos por el asesinato de Ricardo Artemio Peñaflor solicitó ayer sobreseimientos, falta de mérito e inclusive planteó la incompetencia de la Justicia santiagueña por entender que el crimen quizá se materializó en Catamarca.

Como se recordará el ganadero Peñaflor fue maniatado, ejecutado de tres tiros, incinerado y sus restos abandonados en una zona inhóspita a la vera de la ruta nacional vieja 157, camino a Brea Chimpana, distante 50 metros de la nueva 157, en el límite entre Frías y Catamarca.

El horror

La tragedia ocurrió el 6 de agosto del 2019. Por el asesinato permanecen detenidos el ex policía Lindor Alfredo Rodríguez y su esposa docente Claudia Viviana Pereyra; Saúl Oscar Jerez, de 70 años; los hermanos, Jesús “Kechu” y Ramón Pinto.

Según la investigación de los fiscales, Gustavo Montenegro y Gustavo Benjamín Zavalía, el anciano Gerez traicionó a su compadre Peñaflor. Pactó con los otros detenidos, secuestrarlo, asesinarlo y pagar $20.000 a los hermanos Pinto.

La víctima fue raptada e inmovilizada en casa de Gerez. Luego, todos lo condujeron a un camino lejano, donde lo mataron y le prendieron fuego.

Descubierto el hecho, Gerez fue conducido a una comisaría en Catamarca y se habría quebrado al instante.

Ofensiva

Un año y cuatro meses después, la defensa del ex policía y la docente requirió ayer el control de sendas prisión preventiva, vencidas el 15 de diciembre.

Así lo habrían subrayado los abogados Lucía Niño y Juan Frías, en audiencia presidida por la jueza de Control y Garantías, Gabriela Núñez de Cheble.

A su turno, el abogado de los hermanos Pinto se habría adherido a Niño y Frías, pero instalando en el debate un hecho nuevo.

Para el abogado Osvaldo Díaz, existe la posiblilidad de que el crimen de Peñaflor se habría perpetrado en territorio catamarqueño y, por ende, la Justicia santiagueña debería resignar competencia.

Una caja de Pandora

La tragedia de Peñaflor es potestad de los cinco detenidos, quienes jamás asumieron una responsabilidad colectiva.

Gerez acusa al matrimonio y éste dejó entrever que el único que ganó con la muerte del ganadero fue su propio compadre.

La pareja deslizó que Gerez tenía negocios en común con Peñaflor y resolvió no honrar sus deudas, asesinándolo.

“No dejen que me peguen; no dejen que me hagan esto, compadre”, fue el último ruego de Peñaflor ante de ser ejecutado y quemado, reconocido por el propio Gerez.





Es el turno de los dos

fiscales y el querellante





Es el turno de los dos fiscales y el querellante

A primera hora, los fiscales Montenegro y Zavalía contragolpearán hoy, resueltos en aguarles la libertad a los cuatro detenidos.

Luego, el querellante Abel Mauas hará lo propio, oponiéndose a cualquier intento de libertad y sosteniendo que todo es extemporáneo.

La investigación está a un paso de transitar por la clausura y elevación a juicio.

Por ende, después de la resolución de Núñez de Cheble, los fiscales apurarían el trámite e instarían a la clausura y elevación a juicio.

En la audiencia, las cinco personas serán acusadas del asesinato de Peñaflor y después, la causa sería remitida a un tribunal de la ciudad capital.

El mismo concretaría el sorteo y después, fijaría la fecha del debate oral y público.