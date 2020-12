FÚNEBRES | 29 de diciembre del 2020

29/12/2020 - 01:51 Funebres

- Ángel Custodio Mansilla

- Elvecia del Rosario Orieta de Llanos

- Nora Mabel Gómez de Medina (Tucumán)

- Simón Antonio Sequeira (Loreto)

- Victoria Casimira del Valle Ruiz

- Rosario Muratore

- Yolanda Isabel González

- Rosa Ramona Alderete de Miranda

- José Eduardo Giménez (Córdoba)

- Mario Alberto Díaz (La Banda)

- Teófila Coronel

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (ZUZUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. El grupo de profesoras jubiladas de Educación Física participan con profundo pesar el fallecimiento de la estimada colega y amiga Zuzuca y acompañan a en el dolor a su hermana Marta y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (ZUZUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Lidia Esther Grana de Manfredi, Anita Rojo y Mónica Manfredi de Ruiz, despiden con profundo dolor a su querida amiga y colega Zuzuca. Elevan oraciones por su descanso eterno junto a Dios y acompañan a la familia en este difícil momento de la vida.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (ZUZUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Natividad Nassif y Miguel González Pérez, acompañan a sus hermanos Buly, Marta Graciela, Armando y demás familiares en este momento de dolor ante el fallecimiento de Zuzuca. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (Zuzuca) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Sus amigos Dr. Juan Carlos Eleán, Antonio Eduardo Eleán, Miguel Ángel Eleán y Oscar Eleán y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (ZUZUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Sus amigos de siempre: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, junto a sus hijos: María Esperanza y Francisco; Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente la partida de Zuzuca y acompañan con mucho cariño a sus hermanos y sobrinos en el dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge, María Elizabeth y flia. participan su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

CORLLI, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/812/20|. Que el Señor la tenga descansando en sus brazos a esta gran luchadora de la vida, lamentamos la partida de Rosita sobrina de nuestras queridas amigas. Cuánto lo sentimos .Pichy , Tessy ,Pelu, Jorge y Fredy Santillán rogamos oraciones en su memoria.

CORLLI, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/812/20|. Profesores Daniel Fischer , Germán Fischer y sus respectivas familias, acompañan en estos momento de dolor a los familiares de la querida amiga Rosa. Rogando oraciones en su memoria.

CORVALÁN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/20|. Su hijo Mariano Paulino junto a sus nietos Federico, Juan Manuel, Pablo y Diego, con sus respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en Monte Grande, Pcia. de Bs.As.

CORVALÁN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/20|. Su hijo Carlos Alfredo Corvalán y su nieto Agustín, participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre y su abuelo Carlos Rubén. Lo recordarán por siempre con amor. ruegan una oración en su querida memoria.

CORVALÁN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/20|. Sus sobrinos María Celia, Silvia Inés, y Luis Octavio Corvalán, junto a sus hijos y nietos, participan el fallecimiento del querido tío Carlos Rubén, quien siempre permanecerá en nuestro recuerdo.

CORVALÁN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/20|. Evelina R. Corvalán Paz, participa con mucho dolor el fallecimiento de su querido hermano Carlos Rubén, y lo despide a la distancia con profundo amor. Ruega oraciones en su memoria. Sus fueron sepultados en Monte Grande, Pcia. de Bs.A.

CORVALÁN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/20|. Rolando Rojas y su esposa Dolly Herrera, lamentan profundamente la desaparición física de su primo Carlos Rubén y ruegan una oración a Dios por su alma.

CORVALÁN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/20|. Jorge Luis Rodríguez, su esposa Alejandra Guaraz, junto a sus hijos Javier, Emilia, Florencia y Elisa, participan el fallecimiento del tío Carlos Rubén acaecido en Monte Grande, Pcia. de Bs. As. lo recordarán con cariño.

CORVALÁN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/20|. Marita Rodríguez, junto a su esposo José Santos, sus hijos Leandro, Pablo y María, Ale y Julio y Belén, despiden al querido tío Rubén, quedarán por siempre en el recuerdo tu cálido modo de ser y las historias de todos tus viajes como marino. Descansa en paz.

FLORES VDA. DE TAVELLA, CLEMENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Empresa de remises Radio Taxi Nueva Norte Srl, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GEREZ, LUIS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Trelew, Chubut el 27/12/20|. Dr. Julio César Abregú, Dra. Alicia Lilian Chávez y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, LUIS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Trelew, Chubut el 27/12/20|. Elba Aragón Vda. de Chávez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Sus familiares y amigos participa su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Fontana Pcia de Córdoba. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. "Mi Mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". Su hijo Rafael, su esposa Maby y nietos Maximiliano, María Jimena y María Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en San Miguel de Tucumán.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. "Volverás a encontar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". San Agustín. Sus hermanos Aldo y Yayá, sobrinos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia, Dolores y familiares, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos en este momento. Paz en su tumba.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Sus nietos Maximiliano, María Jimena Medina participan con profundo dolor el fallecimiento. de su querida abuela. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Anita y José Luis Gómez, sus sobrinos nietos José María, María José, Jorge Luis, Gustavo y Carlos Martín Gómez junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno y acompaña a toda la familia en este duro trance que les toca vivir. Choya.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Cecilia Gómez Macedo, Andrés Bobadilla, sus hijos Bernabé y Antonio participan su fallecimiento, despiden a la tía Mabel y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Aldo Gómez (h), Viviana Sánchez y su hija Evangelina, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Paz en tu tumba.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Mónica Gómez Macedo, sus hijos Laureano, Octavio y Patricio Ick, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Fernanda Gómez Macedo y Rubén Georgis, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana, desde Choya, participan su fallecimiento y acompaña a la familia en este duro momento. Choya.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Elsa Beatriz Tauil y sus hijos Maximiliano, María Jimena Medina Tauil participan con profundo dolor el fallecimiento. de su querida abuela. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en San Miguel de Tucumán.

GONZÁLEZ, YOLANDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Su hermana: Ana González, sus sobrinos: Eugenia, Edith, Patricia, Virginia, Álvaro, Julio y Diego, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MANSILLA, ÁNGEL CUSTODIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Sus hijos Silbana y Luis, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 9 horas en el cementerio Parque de la Paz. COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

MURATORE, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Su amigo Ángel Vicente Corona y flia participan su fallecimiento. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA TEL 4219787.

ORIETA DE LLANOS, ELVECIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Sus hijos: Pablo, Claudia y Germán, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Luján. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ORIETA DE LLANOS, ELVECIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Los compañeros de la promoción 89 de Química de la escuela Industrial de su hijo Pablo participan su fallecimiento e invitan a orar en su memoria.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Sus hermanas Ramona, y Griselda, hnos. políticos Gringo y Oscar ,sus sobrinos Ibette, Liliana, Mariela, Soledad, Eduardo, Adriana, Guillermo y sus respetivas familias. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Querida Chola: te vamos a recordar siempre por tu sencillez y tu don de noble y buena persona. Sus primos: Muñeca, Lili, Hugo Ruiz y sus respectivas flias acompañan en este momento tan doloroso a Coca y Beba"

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. La esperanza cristiana se funda en la fe, porque nace de creer en las promesas que Dios nos ha hecho. Dr. Salomón Liliana, Dr. Richetta Luis Delfín sus hijos Dr. Richetta Luis Alfredo y Cra. Richetta Sofia Rosella. Loreto.

ÁVILA, NAZARENO LUIS CARLOS (Naza) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Dios necesitó entre sus ángeles un guardia y te eligió a ti. cumpliste aquí, acabadamente tu tarea y hoy ya gozas de la eterna paz. Te recordaremos siempre con el mismo cariño que nos dabas a todos. Sus padres, hermanos, sobrinos y Fiama Ávila, junto a los demás familiares, invitan a la misa que se oficiará en Capilla Santa Rita, hoy a las 19,30 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE BARRAZA, ELENA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. "Hace un mes de tu partida mí querida abuela, aun no hay forma de sobrellevar tanto dolor. Te extrañamos tanto". Tu nieta Anita y tu bisnieto Bautista.

SERRICCI, VICENTE ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. Hoy al cumplirse un año de tu paso al descanso eterno, te recuerdan con amor tus 3 hijos Mauro y su esposa Ma. Eugenia, Nahuel e Iván, deseándo que tu luz brille por siempre.

ALDERETE DE MIRANDA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Su esposo Jorge Miranda, sus hijos Romina, Fredy, Johny, h. políticos Cristina, Raquel, Pablo, nietos Yonathan, Federico, Alejo, Nerea, Benjamín, Mateo, Gael, Nazareno, y hnos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Caruso. CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Su esposa Verónica Soto, sus hijos Lourdes y Luciano y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, CARLOS SABINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él". Susi Juárez, Silvia Suárez, Mónica y Fernando Aguilar, Higinio Juárez y Neri Peralta, participan con profundo dolor la partida de Carlos. Elevan oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor y acompañan a su esposa e hijos, rogando fortaleza en este doloroso momento.

GEREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Para mi hermano que ya no está. Que se detengan los ríos... que las hojas dejen de mecer y las flores se duerman en tu pasar ... quebrantadas, sin olor, que enmudezcan las voces del mundo, que se estremezcan la brisa y la aurora porque no hay qué cobijar! ya se ha ido, no está ... nos faltará. Ni la luna sabrá porqué brillar! que se confabulen las lluvias y no dejen de parar, serán las lágrimas el cielo, consuelo de los afligidos, ay de mi! ay de ti! ay de nosotros! Un niño manso se ha ido, un joven soñador ha partido, un hombre bueno se ha dormido. Se invita a la misa hoy al cumplirse 3 años de su fallecimiento en iglesia Santiago Apóstol a las 20,30 hs. Su madre Olga, su esposa Alicia, sus hijos Nahuel, Facundo, Ayelén y Luciana, sus hermanos Olga Haydée, María Angélica, Juan Carlos y Silvia Alejandra, sus hijas políticas y nietos y demás fliares. elevan una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, RENÉ OSCAR (q.e.p.d.) Faleció el 24/12/20|. Su esposa Ada, sus hijas Roxana y Mirian, hijos politicos, nietos y bisnietos agradecen infinitamente al Sanatorio Central Banda, Dr. Luis Daud, Dr. Luciano Daud, Dr. Pablo Perez,D r. Demasi, enfermeras y personal que le brindaron su cuidado y acompañamiento incondicional, en especial a quienes cuidaron de el con cariño, enfermeras Valeria y Vaitere. Tambien agradecemos profundamente al personal directivo y administrativo de su obra social, quienes brindaron su apoyo y asistencia con tanta calidez humana. Dios bendiga a todas las personas e instituciones, familiares, amigos que nos acompañaron con palabras de apoyo y de animo, como asi tambien de reconocimiento y valor de su persona, lo que hoy nos reconforta para seguir. Rogamos por su eterno descanso y pedimos oraciones en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su esposo Héctor Félix Duran (Tito), sus hijos Olga y Héctor participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su hija Olga Duran, su hijo Jorge Chacana, sus nietos Verónica, Rosina y Fabrizio y sus bisnietos Rafael y Milo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su nieta Verónica Chacana, Ricardo Antonio Gómez y su adorado bisnieto Rafael Gómez Chacana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Mami querida: sos y serás el amor más especial para mí. Te amo y te amaré hasta la eternidad. Gracias por tanto amor. Su nieta Verónica Chacana Duran participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su nieta Rosina Chacana y Lucas Sisti participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su nieto Fabricio Chacana, Silvia Yanussi y su bisnieto Milo Chacana participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella luz que no tiene fin.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su primo hermano Francisco Antonio Sánchez, su prima política Norma Illiny Auad, sus sobrinos Fernando Antonio Sánchez y familia, Héctor Daniel Sánchez y familia y Francisco Manuel Sánchez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Ricardo Cruz y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Sus amigos de siempre acompañan a la querida familia Duran - Carrasco en estos momentos de dolor. Avelina de García, Nancy García y Héctor Moya e hijos, hijos políticos y nietos, ruegan una oración en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Mariángeles Karina Rafael y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, TEÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. "Tu partida causo dolor infinito en nuestros corazones, pero ya descansa en paz y en los brazos del Señor, madre querida". Su esposo Chingo Juárez, sus hijos: Cristina, Neli, Mirta, Teresita, Mary, Rosi, Ramón, Silvina y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciónes en su memoria.

CORONEL, TEÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Señor recíbela en tus brazos, dale el descanso eterno y has que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos: Rosa, Cristina, Vicente, Cesar, Marcial y cada una de sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, TEÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. "Señor que brille para ella la luz que no tiene fin" Hugo Santillán, su hija Marta Elena Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno

CORONEL, TEÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. "Señor, recíbela en tu Reino, donde no hay dolor ni sufrimientos" Walter Gómez, Raquel Sepeluk y sus hijos Emi y Pablo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en ese difícil momento, rogando por el eterno descanso de su alma.

CORONEL, TEÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Dios es mi amparo y fortaleza, mi ayuda en las tribulaciones y convencida en la palabra e Dios, doña Teo Partió" La Comunidad San Cayetano participa con profundo dolor el fallecimiento de la integrante y colaboradora incansable. Elevamos oraciones para que el Señor la reciba en su Reino y a su familia les de prona resignación.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. El secara todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto ni dolor porque el mundo que existía antes ya desapareció. Su hija Rosa Estela Ruiz participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Aunque mi corazón y mi cuerpo desfallezcan mi refugio verdad por siempre es Dios, Descansa en paz madre querida. Su hija María Adela Ruiz, su hijo político Víctor Rodríguez y sus hijos Melina y Julián Rodríguez elevan una oración en su memoria.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Estarás siempre en nuestros corazones, tu ser de luz llenaba todos los rincones, compartir tus sueños, iniciativas, encuentros, sonrisas fue un honor. Cachi de Gómez, Félix Daniel Gómez, María Florencia Gómez y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor tu inesperada partida.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Pedro Sepeluk, su hija Ana Raquel y familia partición con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. "Señor, recíbela en tu Reino, donde no hay dolor ni sufrimientos". Walter Gómez, Raquel Sepeluk y sus hijos Emi y Pablo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en ese difícil momento, rogando por el eterno descanso de su alma.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Tus promesas me dan esperanza, no olvides de ellas Dios mío, consolaran muestro corazón, Su esposo Aroldo Ruiz, sus hijas Miqui, María y Negra, hijos políticos Pachi y Marcelo, sus nietos: Luciano. Milagros, Melina Fabiana, Julián y Lucia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor.

FERRÁNDEZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. Dios bendice a los que sufren pues El los bendecirá Su hija Marta Susana Ruiz, hijo político Marcelo Ponce, sus nietos Luciano, Milagros, Fabiana y Lucio elevan oraciones por el descanso eterno de nuestra madre.

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Doña Carlota que descanses en paz, tus vecinos y amigos Chiquilo, Rosa y familia; Alberto y Laureta, su hija Carolina, Kakuma y demás familiares. que brille para ella la luz que no tiene fin. Loreto.

ROLDÁN, CRISTIAN DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. La comunidad educativa del I.F.D Nº 3 de Fernández participan su fallecimiento y acompañan a la profesora Irma Roldan por la irreparable pérdida de su hermano. Ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su seres queridos.

ROLDÁN, CRISTIAN DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. La comunidad educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia de la Prof. Roldán Irma por la pérdida de su hermano que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria. Q. E. P. D.

RUIZ, JACINTO ASCENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su esposa Modesta Islas, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

RUIZ, JACINTO ASCENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su hermana Sara Ruiz, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

RUIZ, JACINTO ASCENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su hermana Mirta Ruiz, su hno. político Juan, sus sobrinas Magalí, Cecilia y María Laura, participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

RUIZ, JACINTO ASCENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su sobrino Oscar Migues y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Su esposa Marta Lucila Anriquez, su hija Nancy Elizabeth Sequeira y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. Cob. Caruso Cia. ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su esposa Marta Anriquez, su hija Nancy participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para el descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey - Loreto.

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Que el señor lo reciba en sus brazos y lo tenga entre sus elegidos, que brille para él la luz que no tiene fin. Su cuñada Lola de Leiva, sus hijos Patricia, Alejandra, Marcelo, Diego y Pablo, nietos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en esta circunstancia de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, AMANCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica participan el fallecimiento del Sr. padre de su asociado Dr. Genaro Serrano, ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, AMANCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Gustavo Videla, participa su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, AMANCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. EL Consejo de Bioquímicos de Sgo. del Estero participa el fallecimiento del Sr. padre de su matriculado, Dr. Genaro Serrano. Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia en esta despedida.

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega. Sus hijos Ricardo, Gustavo, Ivon y sus nietos invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20:00 en el Santuario Nuestra Señora de Loreto al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Loreto