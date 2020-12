Temporal en Sumampa: Un árbol destruyó la camioneta de una mujer policía

29/12/2020 - 12:27 Interior

El temporal que azotó a Sumampa, como a gran parte de la provincia de Santiago del Estero, causó numerosos destrozos.

Entre los que se produjo en esa ciudad del departamento Quebrachos figuró el vehículo de una mujer policía.

Más precisamente, fue la camioneta de Vanesa González, quien trabaja en la Comisaría Comunitaria Nº 33 de Sumampa.

El día del temporal, el lunes, a las cinco de la madrugada, tuvo que emprender viaje a la Capital de Santiago del Estero para realizar unos trámites.

En ese sentido, explicó: “Salí a Santiago por cuestiones laborales. Como supuse que haría mucho calor, dejé mi camioneta debajo de un árbol, en la vereda de Farías de Saa esquina San Martín, a pocos metros de la Comisaría”.

Agregó: “Como a las 12 hs. mis hijas me comentaron que se cortó la luz, pero nada más. Después, al llegar a Sumampa, noté algo extraño porque no me llamaron a mí. Solo (por sus colegas) me pasaron una foto, pero por la poca señal no la pude descargar, y era mi camioneta”.