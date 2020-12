Artistas santiagueños cierran el 2020 con mucho aprendizaje y la mirada puesta en lo que viene

29/12/2020 - 21:40 Pura Vida

El 2020 quedará grabado en la memoria de la humanidad toda, porque no hubo una sola persona en el planeta que no se haya sentido afectada por este año. Sin embargo, cada uno elegirá con qué efecto de esta pandemia de coronavirus quedarse. Los artistas conforman uno de los sectores más “castigados”. Las medidas preventivas marcadas fundamentalmente por el distanciamiento físico los privaron de seguir trabajando y ganar el sustento propio y el de sus familias. La mayoría enfrentó lo difícil, y buscó la manera de no rendirse. En el cierre del año se animan a un balance y coinciden en mirar con esperanzas el futuro, habiendo podido rescatar lo que este año pandémico les trajo como aprendizaje.

Manuel Orellana (Dúo Orellana-Lucca)

REGRESAR A LAS COSAS SIMPLES

“El 2020 ha sido un año muy complicado para todos; un año muy difícil. Creo que llegar hasta ahora con salud, con la familia, con los amigos y con toda la gente que tenemos cerca ya es suficiente para agradecer porque en el camino ha quedado mucha gente; muchas familias han perdido a sus seres queridos por esta pandemia, y creo que todo esto es y será una enseñanza para todos. Hay que valorar las cosas simples, lo que tenemos delante de nuestros ojos.

Nos hemos dado cuenta de que el dinero y querer tener más y un montón de cuestiones, ante una situación como la que hemos vivido, no son nada. Cuando estuvimos encerrados, mi deseo fue siempre poder ir al río, sentarme a cantar a orillas del río, poder juntarme con mis amigos, poder ver a mi familia, y creo que uno ha regresado a las cosas simples con todo lo que está pasando.

No ha pasado del todo todavía, pero ya se está queriendo salir adelante de toda esta situación, y creo que hay que ser positivo.

El año que viene es el año en el que nos tenemos que levantar todos, salir adelante por los sueños, pelear hasta el final. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, lo que voy a hacer yo, seguir haciendo lo que me gusta, lo que amo, rogar que todo pase para que pueda volver a encontrarme con toda la gente que sigue a nuestro grupo y poder cantar en todos los lugares que sean posibles. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los santiagueños, que sean positivos, y que confíen en que vamos a salir adelante”.

Tere Pereyra (Soles y Lunas)

APRENDER OTRAS FORMAS DE LLEGAR AL PÚBLICO

“Para Soles y Lunas ha sido un año sensiblemente difícil, como para todos los que hacemos música. El escenario y el público son parte de la vida del artista. Esa comunión es alimento, pero hemos aprendido otras formas de llegar, incluso a un público más amplio, a través de la virtualidad. Poner la creatividad, el trabajo compartido y el uso de la tecnología han sido las herramientas fundamentales en este año. Además de usar el tiempo para echar una mirada hacia el interior del grupo humano que somos, hacia la esencia de cada uno y encontrar en ello las fortalezas para sobrellevar los momentos críticos. Soles y Lunas sigue con proyectos a concluir, como lo es la grabación de un material nuevo, otras participaciones en colectivos de mujeres o mixtos y el empeño de siempre, virtual o real, buscando la forma de expresar y transmitir de alguna manera, nuestra música”.

Musha Carabajal (Los Carabajal)

DE TODO SE PUEDE RESCATAR LO POSITIVO

“Termina el año 2020 con todo lo que nos trajo para ponernos a prueba a cada habitante del planeta. Para mí, más allá de haber atravesado -como todos- difíciles momentos, creo que vino a dejarnos enseñanzas, seguro que no fueron las mejores formas, ya que hubo muertes y mucha gente enferma. Poder superarnos fue el desafío. Nos costó aprender a vivir sin ver a los seres y amigos queridos, no tener trabajo, aprender a vivir con lo indispensable. Mucha gente la pasó muy mal. Esto duele. Esa parte es para un mal recuerdo, pero de toda las situaciones podemos rescatar lo positivo y es entender que no vivimos solos, que hay amor y una sociedad donde algunos están bien, otros no y allí es donde debemos aplicar el ser solidarios y que nos importen los demás, porque como lo dijo el papa Francisco: ‘Nadie se salva solo’. Para el 2021, Los Carabajal como proyecto de trabajo estamos convocados para cantar el 30 de enero en La Plata, será con público, con los protocolos y distanciamiento. Es lo único que tenemos en agenda ya que todos los festivales anunciaron que no se realizarán. Aprovecho para pedir bendiciones y protección para toda la gente. Ojalá la pandemia pase dejando el menor daño posible”.

Demi Carabajal

DESCUBRIR MANERAS POSIBLES DE SALIR ADELANTE

“He tomado este 2020 como un aprendizaje profundo del interior de cada ser humano. En mi caso, he podido contemplar un poco lo que estoy sintiendo, lo que tenía guardado. He podido hacer una suerte de proceso. He estado cerca de 10 meses sin trabajar buscando la manera de salir adelante siempre. Eso es lo que nos ha dejado este 2020, las maneras posibles de salir adelante; siempre dependiendo de los horarios de circulación y los protocolo de prevención. Hemos cumplido con todo lo que las autoridades de Gobierno nos han pedido y eso es lo que nos ha mantenido firmes y sanos. Para el 2021 esperamos que esto pase, que volvamos a una vida normal, a una vida no tan cambiante en la que en un segundo te quedas encerrado en tu casa. Ojalá podamos liberarnos un poco, tener la posibilidad de compartir alegrías y retornar a los abrazos. Proyectos siempre hay. Pero tenemos que esperar a ver qué nos dicen los mandatarios sobre qué cosas se pueden hacer, porque todo depende de este virus que nos está manteniendo en vilo todo el tiempo. Tengo muchísimos proyectos, muchas canciones nuevas. Solo espero poder compartirlas de la mejor manera, en alguna peña, reunión, con la gente que siempre está cerca. En el final de este año, les deseo un feliz inicio para todos, que haya prosperidad, felicidad, amor, creatividad y mucha música en sus hogares”.

Martín Paz

DISFRUTAR DE LA FAMILIA, A LA ESPERA DEL ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

“Sin duda, este año ha sido diferente para todos. Lo que está sucediendo es algo inesperado para el mundo. Lamento el no haber tenido la posibilidad de concretar las situaciones laborales que me había propuesto hacer, el hecho de tal vez grabar un disco, poder salir a trabajar, seguir generando y creando cosas. Eso significó, en un momento, un poco de tristeza. Por otro lado, el hecho de tener que estar relegado, encerrado, lo aproveché para descansar, para estar con mi familia, en mi casa. En ese sentido, lo sigo disfrutando a pleno. Para el año que viene, tengo el ánimo y la esperanza de que todo se normalice, de que este virus nos deje volver a nuestra actividad, a nuestra vida normal, en general. Partiendo de eso, Dios quiera que se tenga la posibilidad de empezar a salir a trabajar, ya que estamos hace casi 11 meses sin haber hecho nada o muy poco. Yo hice un streaming nada más, con mucho miedo, con mucho recelo, en el sentido de que ojalá nadie se contagie. Después tuve mi momento de creación, como lo sigo teniendo, eso está presente, y sigo pensando en un nuevo disco. Voy a ir largando canciones de a poco como se estila hacer ahora. Quizás alguna de esas canciones nuevas sea arreglada por otra persona, no por mí, esa sería como una diferencia en lo que venimos haciendo. Eso lo vamos a registrar en imágenes con todo la banda. En mí está el espíritu de volver a los escenarios y de encontrarme con la gente, que es lo que todos los artistas deseamos. Por el momento, sigo disfrutando de mi casa, de mis hijos, de mi nieto, de mi familia. Espero poder volver a encontrarme con el público muy pronto, si Dios quiere”.

Marcelo Toledo

EL 2021 LLEGARÁ CON UN DISCO NUEVO

“El 2020 ha sido un año muy duro para el mundo y también de un gran aprendizaje...Ha sido un año donde hemos aprendido a convivir y a valorar lo que tenemos y también la vida misma. Creo que después de este año todo será distinto, y mis deseos son que sea para mejor. Extraño mucho el abrazo y el cariño sincero de mi público en los escenarios, el salir todos los fin de semana a llevar mi música por distintas partes del país y de mi provincia, y eso es porque hace más de 15 años que tengo la suerte de vivir y dedicarme exclusivamente a la música. Mi nuevo proyecto es el lanzamiento de mi disco que va a llevar por título ‘15 Años Éxitos y Remembranzas’, y será editado los primeros días de febrero del 2021. Mientras vamos llegando al final de este año, quiero desearles una felices fiestas a todos los santiagueños y en especial a la familia de músicos y cantores que día a día le pelean a esta pandemia para sobrevivir”.