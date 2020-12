Villancico, el gran negocio de Mariah Carey

29/12/2020 - 21:45 Pura Vida

Tal como ocurrió el año pasado, la cantante Mariah Carey volvió a liderar el ranking Billboard de reproducciones en tiempos navideños gracias a su clásico “All I Want For Christmas Is You”, registrado en 1994.

“All I Want For Christmas Is You” ocupa el 12º lugar entre las canciones más vendidas de todos los tiempos, a la vez que se consolida como el villancico más exitoso grabado por una artista femenina, con 673 millones de reproducciones totales en YouTube.

Según estipulaciones de medios económicos estadounidenses, la exitosa canción le reporta alrededor de unos 600 mil dólares a la artista en calidad de derechos de autor.

Hasta el jueves pasado, el tema había sumado 54,9 millones de escuchas en plataformas solo en EE.UU. y unas 12 mil descargas.