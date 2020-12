Hoy vacunarán contra el Covid-19 al personal de salud en Añatuya

29/12/2020 - 22:43 Interior

AÑATUYA, Taboada (C) Hoy, desde las 9, se realizará la vacunación contra el Covid-19 al personal de salud en el hospital de Añatuya, que según indicaron incluirá a más de 40 personas en esta primera etapa.

El Dr. Germán Marcos, director interventor de la institución sanitaria, adelantó que será el primero en vacunarse: “Ya estamos preparando el operativo de la vacunación que será en forma simultánea con otros hospitales zonales. Tenemos una nómina de 45 empleados que son los más sensibles, por estar en contacto con pacientes positivos, son médicos y enfermeros de terapia y de las guardias activas”.

“Éste es un primer paso para después enfrentar las otras etapas de la vacunación. Es algo nuevo, desconocido, que lo estamos afrontando cada día y obviamente con la firme convicción de que lo vamos a resolver porque contamos con profesionales con una vasta experiencia y con un amplio compromiso con la salud pública”, explicó.

“Tengo fe”

Marcos agregó: “Yo seré el primero en vacunarme porque tengo fe en esta vacuna y porque tengo miedo a enfermarme. Yo soy médico de guardia en Quimilí y soy interventor de este hospital, y estoy en permanente contacto, tanto con médicos y enfermeros como con pacientes en general. Recordemos que no es obligatorio, nadie va a condenar al que se vacune y al que no se vacune, ya lo dijeron las autoridades sanitarias y hasta el propio gobernador Gerardo Zamora, es optativo. El que no quiere vacunarse no se va vacunar, entonces no hay punto de discusión en este tema”.

En ese sentido, reiteró: “El empleado que quiera vacunarse lo hará, y el que no, se respetará su decisión”, puntualizó.