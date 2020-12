En Las Termas tendrá lugar la última donación voluntaria de sangre del año

30/12/2020 - 00:21 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Hoy, el Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero realizará el cierre del año con una donación en Las Termas de Río Hondo, que fue distinguida como la ciudad más voluntaria de la provincia.

Según se informó, se trabajará de 8 a 13 en la Casa del Bicentenario (Libertad y Francisco de Uriarte de la ciudad turística).

Para la tranquilidad y seguridad de los donantes, se dejó en claro que se cumplen en forma estricta las medidas de salubridad e higiene dictadas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Como es habitual, el donante deberá concurrir con su DNI y, entre los requisitos, se destacan: pesar más de 50 kilogramos, haber desayunado (no consumir lácteos ni derivados), ser mayor de 18 años y menor de 65 años, haber transcurrido más de un año desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas a la extracción, no haber donado sangre en los últimos 3 meses.