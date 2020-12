FÚNEBRES | 30 de diciembre del 2020

30/12/2020 - 00:37 Funebres

Fallecimientos

- Maria Elena Giribaldi

- Elda del Valle Juárez de Montenegro

- Miguel Edmundo Ibarra

- Rolán Antonio Ferreyra (Arraga)

- Waldina Rosa López (Los Pirpintos)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA GIRIBALDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/12/20 y espera la resurrección.

Hija y hermana querida, te entregaste a Dios nuestro Padre desde temprana edad sin dudarlo, siendo para nosotros ejemplo en tu vida. Sabemos que Nuestra Madre ya te tiene de la mano camino hacia Él para gozar de la Vida Eterna. Tus padres Eduardo y Josefina Giribaldi y tus hermanos: Ana María, Jose María, Eduardo, Andres, María Mercedes, María Marta, María de los Angeles, Javier y Mariano. Sus restos serán sepultados en el Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA GIRIBALDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/12/20 y espera la resurrección.

Su tía Ana María Montenegro, sus primas Ana Josefina, María Laura, María Julia y María Lucia Toledo Montenegro, junto a sus respectivas familias participan su partida al Reino Celestial. Elevamos oraciones a su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSE ENRIQUE COMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSE ENRIQUE COMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/20 y espera la resurrección.

El senador Nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSE ENRIQUE COMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/20 y espera la resurrección.

Diputados Bloque Partido Justicialista, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELDA DEL VALLE JUÁREZ DE MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/20 y espera la resurrección.

Su hermano Ciro Juárez, su hermana política Miriam Uzzante, sus sobrinos Diego Ramiro, Claudio Fernando y Yessica Romina Juárez, sus sobrinos nietos Ramiro, Ignacio y Bautista participan con inmenso dolor su partida, rogando a Dios nuestro Señor la cobije en su Regazo y brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELDA DEL VALLE JUÁREZ DE MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/20 y espera la resurrección.

“No lloren por mí, si me aman. Estoy en un dulce hogar, más allá del sol”. Tus vecinos y amigos de la calle Pueyrredón, que nunca te olvidarán, querida y ama Cholita.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DAVID MARINO SUASNABAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/20 y espera la resurrección.

Fuiste esposo, padre, abuelo. Que Dios guarde tu alma, como nosotros guardaremos con mucho amor en nuestra mente y corazón. Sus hijos Cristina, David, Teresita y Daniel, sus hijos políticos Alberto Suárez, María Rosa Pecora, sus nietos Lucas Suasnabar, Aldana y Sebastián Suarez, David Francisco y Adrián Susanabar y demás familiares participan con profundo dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARTA LILIAN BUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/20 y espera la resurrección.

Amiga- hermana en el día de tu natalicio se que contamos con una estrella en cielo que nos protege de todo en nuestra vida.

Cuando alguien que amamos se convierte en un recuerdo, ese recuerdo se concierte en tesoro.

Nunca terminaremos de agradecer a Dios haberte conocido y tenido como amiga más de 50 años, te fuiste de viaje para no volver pero ¡estas! recordamos tu sonrisa, tus palabras de aliento que siempre nos diste, que nos pusiste el oído cuando estábamos mal, esa era vos nuestra amiga hermana, como te extrañamos por siempre en nuestros corazones. Rogamos oraciones por su tu eterno descanso. Besos al cielo- Feliz cumpleaños. Dorita y Cristina.

RECORDATORIO

HUGO ORLANDO INFANTE (Lito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/12/18 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen dos años de tu inesperada y triste partida hacia el Reino de Dios

¡cómo pasan los años! parece que fue ayer, tu ausencia nos provoca una gran dolor, las cosas no se pueden cambiar dejaste un gran vacío en nuestros corazones, desde que te fuiste nada es igual.

Cuando te llamo el Señor dejaste una estela de cariño y ejemplo de virtudes imborrables. Sabemos que el amor, la bondad, generosidad y solidaridad que sembraste en al tierra, te hicieron ganar un lugar de privilegio junto a Dios y desde allí nos das las fuerzas y resignación que necesitamos. Siempre recordaremos ese amor inmenso que sentías por nosotros, solo hay que aceptar y a acostumbrarnos a vivir con el dolor ¡como duele! no esta físicamente pero sentimos que tu almas nos besa y abraza y nos ayuda a seguir adelante, a pasar otro año sin ti. Mil besos al cielo.

Mi amor rogamos oraciones por tu eterno descanso, que Dios te de la paz que siempre mereciste. Tu esposa Dorita, tus hijos Daniel, Hugo, Adriana y Claudia Infante, hijos políticos Marcela y René, tus nietos Micaela, Agustín y Pía Infante; Juan Cruz y Joaquín Infante, Sofía y Martìna Rgourd y su bisnieto Alfonso Manzanares Infante.

GRACIAS SAN JUDAS TADEO - SAN EXPEDITO

POR TU INTERSECCIÓN ANTE DIOS POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

M.B.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Tu ausencia se me hara infinita pero me reconforta saber que descansas en paz junto a mi madre y gozas de la Gloria Eterna". Su hija Liliana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruega oraciones en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Volveras a encontrar mi corazón, volveras a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lagrimas y no llores si me amas. Su hija Liliana, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Su hija Liliana, sobrinos, familia Díaz y Comán participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Que el Señor te reciba en tus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermana politica Myriam Diaz, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruega oraciones en su querida memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Su hermano politico Julio Diaz, su esposa Carolina, sus sobrinos Claudio, Cecilia, Cintia, Luciana y Rocio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Que el Señor te reciba en sus brazos y brille para Ti la luz que no tiene fin. Su hermana política Mirta Diaz, su esposo Ricardo, sobrinos Vicky, Pablo, Daniela, Marcelo, Verónica y Diego y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Su sobrina Cecilia Diaz, esposo Diego e hijos Juliana y Francisco, participan con profrundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Su sobrino Alejandro, su esposa Marina e hijas Antonella y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Jamás olvidaré el amor que me regalaste. Su sobrina Prof. Julita Comán, su esposo Luis González, sus hijos: José Roberto y Luz Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Caminante no hagas ruido que mi cuñado se ha dormido en los brazos del Señor. Su hermana politica Lucia Díaz, sus sobrinos Claudia, Miguel y Rody, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su ahijado Miguel, su esposa Elsa, sus sobrinos Santiago, Juan, Lucia, Belen, Maria y Nicolas, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Álvaro Maidana, su esposa Miriam, sus hijos Nicolás y Gabriel Maidana participan el fallecimiento del querido "tío Pino", al que siempre lo recordaremos con cariño. Una oración en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Consuelo Escobar, sus hijos Álvaro Maidana y flia; Daniel Maidana participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Liliana y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. ¡Resignarnos...si !!...Olvidarte...Nunca!!!! Su hermana política: Lidia Coronel, tus sobrinas: Julia, Miryan y Adriana, tu sobrino político: Luis González, tus sobrinos nietos: José Roberto, Luz González Comán; María José Montenegro Comán y María Florencia Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Hasta siempre hermana, gracias por tu bondad y cariño eterno". Su hermanito Mariano.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Su hermana María Mercedes, hermano político Mario José Medina y sus sobrinos José, Francisco Y Nicolás, despiden con profundo dolor la partida de Mariel, pero con la alegría de saber que ya goza en la casa de Nuestro Padre. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Sus hermanos Eduardo Ignacio y Adriana Trejo, sus sobrinos: Ignacio y Mariana, Magdalena y Xavier, Rosario, Eduardo, Lourdes, Agustín, Álvaro y tu sobrino nieto Lorenzo, la despedimos con mucho amor y rogamos oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Hermana querida que el Señor te tenga en su gloria". Su hermana Marta, hermano político Andrés y su sobrina María. Rogamos oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Hermana querida, te fuiste temprano, el Señor ya tenía tu morada en su Reino". Su hermano Andrés, hermana política Claudia Neme y sus sobrinos María del Huerto y Joaquín. Ruegan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Hermana querida, nuestra alegría y fortaleza, siempre en nuestros corazones". Su hermana Ana María, hermano político Alejandro D'oro, sus sobrinos: Virginia y Maxi y Josefina. Ruegan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Hermana querida te voy a extrañar, te despido con tristeza". Su hermano Javier y su sobrina Agustina. Ruegan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Hermana del alma, que el Seños y Nuestra Madre te guíen hacia la Gloria eterna". Su hermana María de los Ángeles, hermano político Carlos y su sobrina Guadalupe. Ruegan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Querida hermana Mariel, ya estas junto a Nuestro Padre". Su hermano José María ofrece oraciones en tu memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. María Inés Abdo, su esposo Víctor Marcelo Raed , su hijo Fortunato y el Presbítero Miguel Ángel Abdo participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor y acompañan a su querida familia. Elevamos nuestras plegarias al Altísimo, por su eterno descanso.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Amiga y hermana ya descansas en la paz de Dios ¡valió la pena!. María Teresa Fagalde participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Brille para ella la luz que no tiene fine". Teresita Barthe de Fagalde, sus hijos, hijos políticos y nietos María Teresa, Marta Paula, Gerardo, Ana Lía, Carolina, Eduardo ,Augusto, Tobías, Flor, Mica y Juan participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Eduardo Julio Hamann, Rosita Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Unca con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Marta Giribaldi. Acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. El directorio de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. participa con profundo dolor del fallecimiento de la hermana Marta Giribaldi, ruegan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Los Compañeros de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. acompañan a Marta Giribaldi por el fallecimiento de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Elena Navarro e hijos participan con profundo dolor del fallecimiento de la hermana de su amiga Martita, elevan oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Un nuevo ángel llega al Señor. Hilda y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrian y Benjamín participan con dolor el fallecimiento de la hija de sus hermanos de corazón Unca y Chichi.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Rolando y Silvia Giribaldi y sus hijos Germán y Emilia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus primos Unca y Chichi.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Adrian Giribaldi y Emilia Abutti participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. María Eugenia Palavecino y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Maria Marta y acompaña a toda su familia en este difícil momento, elevando oraciones para su descanso eterno.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Fernando Berraondo, Marcela Giribaldi y sus hijos Ignacio, Guillermina y Bautista participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su alma.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|.

Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, alejandro y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a negrita e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MAVEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Su hija María Eugenia, nietos Luis María y Evangelina, María Florencia y Roberto, bisnietos Luana y Lara, Francisco y Joaquín participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MAVEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Su hija Lía, nietos María y Maxi, Belén y Rafael, Juan Pablo y Paulita, Vale y Matías; bisnietos Antonella, Barbarita, Máxima, Felipe e Ignacio, Bernardina y Pablo rogamos por tu descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en San Miguel de Tucumán.

GONZÁLEZ, YOLANDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su prima Sulay Gonzalez y compañeros de la secundaria Nancy, Anselmo y Lola participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, YOLANDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Señor ya esta ante Ti, recibela en tu reino. Sandra Santillan y Sulay Gonzalez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, MIGUEL EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Su esposa Beatriz García, sus hijos Mónica, Roxana, Karina, Fabian y Miguel participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ DE MONTENEGRO, ELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Sus hijos a Adriana, Patricia, Mariano y Fernanda, sus hijos políticos Daniel y Mario y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ DE MONTENEGRO, ELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Su hermana Chela, sus sobrinos Juan, Marcelo, Enzo y Darío, participan con profunda tristeza tu fallecimiento hermana amada. Ruegan por su eterno descanso.

JUÁREZ DE MONTENEGRO, ELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Su sobrino Juan Edgardo Paz Juárez, su sobrina política Lina Marcela Ortíz, sobrino nietos Ivanna, Tamara, Juan Sebastian y Maximiliano, participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan por su eterno descanso.

JUÁREZ DE MONTENEGRO, ELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Brille para vos la luz que no tiene fin. Aida, Patricia, Valeria, Vero, Yaqui, Vale, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

JUGO, LILIANA BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Su tío Elio y flia, en este momento de intensa consternación: Abrazan a su querida Madre Nelli, a sus hermanos, Nanci y Ricardo. Dios conceda serena y cristiana resignación Ella que partió al encuentro del Señor y de su amado Padre, don Sixto y abuelos que la aguardan y acompañan, reciba mucha paz y luz en su infinito descanso. Invocamos al Señor Jesús. Renueve la fe y los vinculos con los designios de Dios y su Santa Iglesia. ¡Amén!. Dios provea mucha entereza y misericordia a su Madre y hermanos. ¡Amén! ¡Amén!.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (CHOLITA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Aunque recorramos caminos diferentes nuestros corazones siempre permanecerán unidos. Su hermana Beba y su cuñado Gringo. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (CHOLITA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Decir adiós es la prueba fehaciente de que se ama a alguien, porque, aunque el dolor es mucho, se es capaz de entender la decisión de Dios. Su hermana Coca y Su cuñado Oscar. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Su tío Chara, su prima hermana Chari y primo políticos e hijos participan con dolor su inesperada partida.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (CHOLITA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Siempre te tendremos presente, aunque pase el tiempo y no te encontremos entre nosotros, tu alma seguirá con nosotros. Sus sobrinos Ibette, Soledad y Claudio, Guillermo y Fernanda, y sus sobrinos nietos Alfredo y Constantino. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (CHOLITA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Dios nos dió memoria para nunca olvidar a quien amamos. Estarás siempre presente entre nosotros. Sus Sobrinos, sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (CHOLITA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Solo se muere cuando se olvida, Nosotros no te olvidaremos. Su sobrina Adriana Fringes y su hijo Benicio Fringes.Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parq que de la Paz.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. El Rotary Club de Loreto participa el fallecimiento de la Hermana de su Socia Honoraria Ramona Ruiz de Fringes; sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria. Loreto.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. "Te suplicamos Señor le des a tu sierva Cholita la felicidad de los Justos en vida eterna". Emma Cisneros de Hoyos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Eterno Padre colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo a sus seres queridos. Abrazan con sincero afecto a Bebita, Coca y demás familiares en este momento de tanto pesar. Que sea eterna su memoria.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Felices los limpios de corazón porque verán a Dios. Eduardo Lagarrigue y familia participan su fallecimiento y despiden a Chola con cariño.

FERRARI, TERESITA DE FÁTIMA (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi no morirá jamás". Mami hoy que no estás físicamente nos acompañas en nuestros corazones y en cada recuerdo de los momentos que vivimos juntas. Tatiana Campoya, Verónica Campoya y demás familiares elevan oraciones en su memoria al cumplirse 9 días de su partida al reino de los cielos e invitan a la misa que se realizará en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs para rogar por su descanso eterno.

FERRARI, TERESITA DE FÁTIMA (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros del Juzgado de Genero de su hija Dra. Tatiana Soledad Campoya, participan con profundo dolor su fallecimiento, al conmemorarse los nueve dias de su partida.

FERRARI, TERESITA DE FÁTIMA (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su compañera y amiga de su hija Tatiana Campoya: Norita Chiaraviglio y familia, participan con dolor su fallecimiento, con motivo de cumplirse 9 dias de su partida.

FERRARI, TERESITA DE FÁTIMA (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su compañera y amiga de su hija Tatiana Campoya: Victor Artaza y familia participan con dolor su fallecimiento, con motivo de cumplirse 9 dias de su partida.

NAZARIO, ELÍAS (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/05|. Querido hijo hoy se enciende en nuestras vidas 32 velitas, velitas iluminadas de recuerdos, de sueños compartidos, de alegría por los hermosos momentos vividos, de esperanza de un pronto reencuentro y de muchísimo, muchísimo amor. Esa luz quedará grabado en cielo con tu nombre, y una vez más a la distancia, pero más cerca que nunca, un coro de ángeles cantarán por tu cumple, recordando este día tan especial. Te amo y amamos, mamá y hermana ruegan una oración en su natalicio al cumplir 32 años.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Luchaste como un león, jamás te voy a olvidar, no pude expresarte en palabras mis sentimientos después de media vida compartida...dejaste una huella en mi corazón y muchas razones por las cuales sentir un profundo cariño, amistad y gratitud hacia vos…te quiero mucho y ruego a Dios que allá arriba te encuentres muy bien y descansando en paz "G".

DÍAZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. La comunidad del Centro Educativo Bernardino Rivadavia, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Verónica Soto y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 59 Remigio Carol, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

SUASNÁBAR, DAVID MARINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, con praderas cubiertas de verdor El me hace descansar". Personal docente y no docente del Nivel Inicial de la escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento del sr. padre de la ex docente Teresita Suasnabar. Ruegan una oración en su memoria.

DOS SANTOS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/05|. "La vida de los que en ti creemos señor, no termina, se transforma". Gracias por ser nuestro Ángel guardián, vives eternamente en nosotros. Su esposa, hijos, padres y hermanos oficiarán hoy misas. Iglesia Santiago apóstol a las 20hs. Parroquia Santa Lucía a las 20.30hs. Ruegan oraciones.

FERREYRA, ROLÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Su esposa Mónica Umaño, hijos Mayra, Rolan, Micaela y Mariela, hijos políticos Julio, Roxana, Pamela, Facundo e Iván, nietos Thiago, Fabricio, Francisco, Brisa, Rafael y Franchesca , hermanos, hnos políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cemet de Arraga. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, WALDINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Sus hijos Norma, Elena, Lita, Ramón, Rubén, Hugo, Liliana, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Pirpintos. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, JACINTO ASCENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale la paz y el descanso eterno. Su sobrina Teresita Córdoba, su esposo Fernando Yocca, sus hijos Valeria Fernando y Agostina, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Señor ya está ante Ti, recibe su alma con amor y, abriga su espíritu dale el descanso eterno. Nosotros te recordaremos como un hombre alegre y trabajador, siempre estarás en nuestro recuerdo. Su esposa Marta Anriquez, su hija Nancy Sequeira, su cuñada Lola Leiva, sobrinos Patricia, Alejandra, Marcelo, Pablo y Diego elevan oraciones al señor por su eterno descanso y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de Loreto.