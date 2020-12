Remisero pasará tres años en la cárcel por amenazar de muerte a su ex pareja

30/12/2020 - 01:09 Policiales

A través de un juicio abreviado, la Justicia de La Banda condenó a tres años de cárcel a un remisero -residente en el barrio Villa Unión- acusado de amenazar de muerte, en forma reiterada, a su ex pareja.

Se trata de Pablo Torres (34) a quien la Dra. Roxana Menini -jueza de Control y Garantías- envió a prisión efectiva a pedido de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, representada por las Dras. Ximena Jerez (fiscal) y Eugenia Pereyra, instructora de la causa.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal revelaron ante la magistrada que existen en contra del remisero cuatro denuncias. Una sostiene que el primer hecho se registró el 9 de diciembre de 2019 cuando la víctima mantuvo una discusión con el acusado, quien la celaba manifestándole tener relaciones con otros hombres por lo que la víctima le pidió separarse.

El sujeto la echó de la casa. El día 11 la víctima comenzó a recibir mensajes de WhatsApp -desde el teléfono de la sobrina del sujeto- donde éste le manifestaba: “Vos quieres terminal mal. Hoy te busco donde estés, no me importa nada. Donde sea te encontraré no me importa ir preso. Te voy a buscar por cielo y tierra”.

El segundo hecho se produjo el 22 de enero cuando -también a través de mensajes- el sujeto le realizaba una escena de celos y le decía: “Con mis propias manos te sacaré los ojos para que veas lo que es el dolor y el sufrimiento. Estos mensajes los puedes usar para denunciarme, hacelo no tengo miedo, como te dije no pierdo nada. Te voy a matar, el que las hace las pagas y vos me hiciste mucho daño. No tengo miedo de ir preso, algún día saldré, vos vas a estar bajo tierra. Voy a ser tu pesadilla hasta que cumpla con lo que te dije. Denunciame, pero te juro por Dios que no vas a vivir para contarlo”, rezaban algunos de los escritos.

La fiscal expresó que la tercera denuncia fue realizada el 9 de marzo del 2020 cuando la víctima se dirigía a buscar a su hijo de la escuela y en la intersección de Aristóbulo del Valle y Neuquén fue sorprendida por el acusado -quien se desplazaba en un automóvil- y la amenazó con matarla.

El cuarto hecho, según detalló la Dra. Ximena Jerez, fue dos días después cuando la víctima se encontraba en la parada del colectivo para ir a su trabajo y el imputado nuevamente le dijo que la mataría. El día 11 de marzo el remisero quedó tras las rejas.

Torres, al ser entrevistado por la Dra. Menini reconoció ser el autor de tales amenazas, por lo que con asistencia de su abogado defensor, la jueza homologó el acuerdo de juicio abreviado y lo condenó a tres años de prisión.

El imputado, tras la resolución de la jueza fue trasladado al Penal de Varones, donde purgará la sentencia.