Exequiel Zeballos y su presente en Boca: “No me imaginé todo esto”

30/12/2020 - 01:34 Mundo Boca

Parece mentira que ese pibe que comienza a brillar en la Primera de Boca, el año pasado vino a Santiago a jugar con la Sexta División del “Xeneize”. Y este año volvió para jugar con la Reserva, ingresando en el segundo tiempo. Pero Exequiel Zeballos, a sus 18 años, ya se jacta de tener cuatro partidos en la Primera, tres como titular. El delantero santiagueño, que está haciendo realidad su sueño, dialogó ayer en exclusiva con EL LIBERAL .

“Lo estoy viviendo tranquilo, como siempre me dice mi papá voy paso a paso, disfrutando cada momento y aprendiendo de las cosas. Escuchando a los más grandes para seguir aprendiendo”, arrancó diciendo el “Changuito”.

¿Quiénes son esos grandes a los que escucha? “A todos, pero con los que mejor me llevo son con Cardona, el ‘Pulpo’ González y el Cali Izquierdoz”, cuenta todavía incrédulo de lo que está viviendo. Es que al recordar todo lo que pasó en este 2020, luego del parate del fútbol por la pandemia, se sinceró: “No me imaginaba vivir todo esto. Pero estoy tranquilo a pesar de que no caigo todavía que estoy en la Primera de Boca y a la par de grandes jugadores”.

“Mi familia está aquí conmigo, mi mamá se vuelve el lunes a Santiago. El apoyo familiar es fundamental para mí. Con ellos cerca todo esto es más llevadero”, agregó.

El domingo pasado, ante Huracán, Exequiel estuvo a punto de marcar su primer gol en Primera pero, tras una gran jugada individual, el travesaño se lo negó. “Ni me acuerdo cómo fue la jugada, solo que encaré y le pegué fuerte. Mirá que he errado goles, pero ese no podía errar”, se lamentó.

Esa jugada “maradoniana” le valió el elogio de Ricardo Centurión, a quien Exequiel admiraba cuando era alcanzapelotas en Boca. “Me puso muy contento lo que me dijo, no lo podía creer. Futbolísticamente es uno de mis ídolos”, contó.

El sábado se jugará el Superclásico en la “Bombonera”. ¿Y si llega ahí el primer gol en Primera? “Ojalá, sería un sueño”, respondió ilusionado. “Me encantaría poder jugar contra River. Le hice goles en todas las categorías de Inferiores. Pero el técnico es el que decidirá quiénes van a jugar el sábado”, agregó.

Por último, recordó un video que se viralizó de cuando tenía 12 años y soñaba con “tirar magia” en la Bombonera. “Estaba con la camiseta de Sarmiento, el más grande, yo ya había fichado para Boca y me salió decir eso”, recordó para cerrar con “un saludo para todo Santiago”.