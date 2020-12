Taborda: “Pude cumplir el deseo que tenía, pero no lo disfruté”

30/12/2020 - 01:52 Deportivo

Había atajado en el Federal A y Nacional B con Central Córdoba. Y el lunes pasado cumplió su deseo de hacerlo también en Primera, aunque no lo disfrutó por la derrota ante Newell’s. César Taborda, el arquero récord del Ferro, mano a mano con EL LIBERAL .

¿Era una cuenta pendiente atajar en Central Córdoba en Primera?

En aquel momento, después del ascenso, me había ilusionado mucho con volver a atajar en Primera y más en Central Córdoba, pero me tocó irme. Desde ese día, siempre trabajé en mi otro club para seguir creciendo y poder tener otra oportunidad. Yo sabía que se me iba a dar y para eso tenía que estar mejor que cuando me fui. Era un gran deseo que tenía, pude cumplirlo, pero no lo pude disfrutar porque perdimos.

¿Qué te genera entrar en la historia como el único arquero del club en atajar en tres categorías distintas?

No me había dado cuenta, ahora que me lo preguntas me estoy percatando de eso. Me genera una gran satisfacción y más hacerlo en este club que tanto aprecio.

¿Tuviste alguna charla con el “Oso” Sánchez antes del partido?

No hemos hablado. Más allá de que tenemos una muy buena relación con Alejandro, ya los dos somos grandes y sabemos que tenemos una linda competencia, con Leo Caffaratti también. Somos grandes los tres y entendemos, sin hablar mucho, que esto es una competencia y como hay buena leche, las palabras están de más. Se sobreentiende todo.

¿Cómo ves este proceso con respecto al anterior? Consideras que lo conveniente es volver a cambiar de conducción para el próximo torneo?

Es bueno para el jugador tener una misma idea y línea de trabajo durante la mayor cantidad de tiempo posible. Y más cuando se viene notando una evolución en el juego y un crecimiento partido a partido como está pasando ahora. Pero como es tan vertiginoso el fútbol, sobre todo el argentino, los resultados son los que mandan. Entonces estarán las personas encargadas de analizarlo más cuidadosamente que yo al tema.

“El árbitro fue determinante en el resultado”

“Tengo mucha bronca con el arbitraje, nos perjudicó mucho. Inclinó mucho la balanza el penal que no nos cobra al final del primer tiempo, cuando íbamos 0 a 0 y Newell’s ya había pasado su mejor momento y lo había desperdiciado. Un penal y un gol sobre el final del primer tiempo, a ellos los iba a hacer caer anímicamente y a nosotros, todo lo contrario. Y si hubiesen convalidado el gol del segundo tiempo, también iba a ser un golpe anímico importante. Cualquiera de estos dos fallos arbitrales, si lo hubiesen cobrado correctamente, creo que hubiese cambiado totalmente el rumbo del partido y lo hubiésemos ganado. El árbitro fue determinante en el resultado”, dijo César.