Güemes depende de sí mismo y el fin de semana puede clasificarse finalista

30/12/2020 - 01:55 Deportivo

Todas las derrotas duelen, pero está claro que algunas duelen menos que otra. A Güemes le dolió haber perdido el invicto el domingo pasado en su visita a Chaco For Ever, sobre todo porque Douglas Haig de Pergamino le estaba ganando a Central Norte de Salta y le arrebataba la punta de la zona norte del Torneo Federal A. Pero el empate sobre la hora del “Cuervo” hizo que esa caída le doliera menos al “Gaucho”. Al fin y al cabo, que se saquen puntos entre sus perseguidores inmediatos era lo que más le convenía al equipo de Pablo Martel.

A dos fecha del final de la fase regular, Güemes se mantiene como único puntero y sigue dependiendo de sí mismo. Incluso, podría lograr el objetivo con anticipación, este fin de semana, cuando todavía a la zona le reste diputar la última fecha.

¿Qué tiene que pasar para que el conjunto santiagueño se convierta en el finalista por la zona norte para el primer ascenso a la Primera Nacional? El primer paso es vencer a Central Norte, al que recibirá este fin de semana, en día y horario a confirmar (la dirigencia del “Gaucho” quiere jugarlo el domingo a la noche, pero dependerá de la autorización de la policía, ya que a las 21.30 Central Córdoba recibe a Racing Club de Avellaneda).

Con la victoria, Güemes alcanzará los doce puntos y se tornará inalcanzable para el segundo y el tercero. Es que Douglas Haig, el escolta con 8, concluirá su participación este fin de semana, ya que en la última fecha debe quedar libre. Es decir que en el mejor de los casos, si derrota como local a Defensores de Pronunciamiento, cerrará esa fase con 11 unidades. Y Central Norte, tercero con 7, también quedará fuera de la pelea si pierde ante el “Gaucho”.

El único que podría alcanzarlo a Güemes en este escenario es Chaco For Ever, cuarto con 6. Porque si le gana en su visita a Sportivo Las Parejas (último y ya eliminado con 3) llegará a 9, con la chance de alcanzar a Güemes en la última fecha, en la que recibirá a Sarmiento en el clásico chaqueño y el “Gaucho” visitará a Defensores. En esa última fecha, debería ganar For Ever y perder Güemes, para que se dé un empate con 12 puntos en el primer lugar. Y ahí se definirá por diferencia de goles. Hoy, ambos tienen 6 goles a favor y 4 en contra.

Un escenario complejo, pero no imposible. Lo concreto es que el único que depende de sí mismo es Güemes y tratará de hacer valer esa ventaja que tiene para ser finalista.

La zona Sur se definirá recién en la última fecha

En la otra zona, la Sur, todo está mucho más parejo y la definición se producirá recién en la última fecha. De los siete equipos, solamente dos ya quedaron eliminados. Pero los otros cinco están separados por apenas dos puntos. La zona Sur está al rojo vivo.

El líder es Villa Mitre de Bahía Blanca con 8 puntos en 4 partidos jugados. Con 7 están Deportivo Maipú de Mendoza y Olimpo de Bahía Blanca. También con 7, pero en 5 partidos, se encuentra Deportivo Madryn. Y Huracán Las Heras tiene 6 en 4 juegos.

Este fin de semana, Villa Mitre recibirá a Deportivo Maipú en un partido clave en el que los mendocinos corren el riesgo de quedar fuera de combate para la última fecha. Olimpo recibirá a Huracán, en otro choque crucial. Mientras que Deportivo Madryn tendrá fecha libre y sueña con que se den dos empates para seguir con vida.