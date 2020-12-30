CARTELERA TV / 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 ALAS ROTAS
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 ALAS ROTAS (CONTINÚA)
17.45 GUERRA DE ROSAS
18.15 FLORICIENTA
19.15 ELIF
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 CINE. EL IMPARABLE
23.00 MUSICALES EN NAVIDAD
02.00 CINE. NIEVE NEGRA
04.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SGO.
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 1 DE ENERO (CANAL 7)
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.30 FUERZA DE MUJER
23.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN