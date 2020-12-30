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CARTELERA TV / 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A LAS 19.15 ELIF

- 21:02 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ALAS ROTAS (CONTINÚA)

17.45 GUERRA DE ROSAS

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 CINE. EL IMPARABLE

23.00 MUSICALES EN NAVIDAD

02.00 CINE. NIEVE NEGRA

04.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SGO.

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 1 DE ENERO (CANAL 7)

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.30 FUERZA DE MUJER

23.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


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