FÚNEBRES | 31 de diciembre del 2020

30/12/2020 - 23:43 Funebres

Fallecimientos

- María Florencia Pinto Sánchez

- Salvador Antonio Burgos

- María Celina Flores de Fernández

- Elmina Liberata Bustos

- María Dominga Pacheco (Loreto)

- Apolinario Miranda (Forres)

- María Celina Flores

- Jorge Ramón Ger (Bs. As.)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA GIRIBALDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/12/20 y espera la resurrección.

Alba Camaño de Ávila y sus hijos Inés, Teresita, Roberto y Nancy Martínez y Ana Palomino y sus respectivas flias., participan su partida y encuentro con el Señor. No dudamos que por la vida que llevaste a su servicio que estás en su presencia y te abraza. Unidos a tu familia en la oración que es lo que nos hace fuertes, te recordaremos siempre con el amor que te tenemos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA GIRIBALDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/12/20 y espera la resurrección.

"Ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos." (Rom. 14, 7-8). Inés Avila y sus hijos Carlos, Mariana, Javier y Carla, Carolina y Pablo Gorosito y sus nietos Mateo y Francisco participan su fallecimiento y abrazan en este momento de dolor a sus padres y hermanos con sus flias., y ruegan a Dios los llene de su amor para aceptar su voluntad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA GIRIBALDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Jorge René Trejo, su esposa Teresa Cano, sus hijos Adriana, Jorge, Silvina y Belén con sus respectivas familias, participan su partida al reino celestial y abrazan con afecto a Chichí, Unca y a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA FLORENCIA PINTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/20 y espera la resurrección.

Siempre te amaremos. Tus amigas y compañeras “Las Pibas”. Guada, Dania, Agustina, Caro, Daniela, Nadia, Emilia, Camila y Florencia. Rogamos por tu eterno descanso y acompañamos a la familia en este doloroso momento. Hasta siempre Flofi.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JACINTO ASCENCIÓN RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/20 y espera la resurrección.

Su hermana María Magdalena Ruiz, sus hijos Daniel, Teresita, hijo político Fernando Yocca y sus respectivas flias., participan con profunda tristeza y dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

“ Yo soy la resurrección y la vida. ¡el que cree en mi, aunque este muerto vivirá!.

S. Juan 11:25-26.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento. Tus hermanos: Adolfo, Santiago, Vilma y Marisel, cuñados Clara, María José, Ramón y Rodolfo junto a todos los sobrinos.

¡Te recordamos y extrañamos!

Siempre estarás en nuestros corazones.

INVITACIÓN A MISA

BENJAMÍN EMILIO FLORES TURK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/2019 y espera la resurrección.

"... Aquellos que hemos amado y que hemos perdido, no están más donde estaban, pero están siempre donde estamos nosotros..." San Agustín.

Su esposa María Isabel Beggere, sus hijos Guadalupe y Fernando, Elisa y Sebastián, Benjamín, Victoria y Jorge y sus amados nietos Sofía, Bautista, Victoria, Giuliana, Alfonso y Sebastián agradecemos el amor y el tiempo que nos regaló. A dos años de su partida a la Casa del Padre invitamos a la misa que para rogar por su eterno descanso, se celebrará el día 1 a las 20.30 hs. en Parroquia La Inmaculada.

RESPONSO

FORTUNATO HERRERA ORONÁ (Nito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/1/13 y espera la resurrección.

Nito querido, a ocho años de tu partida, seguimos recordándote con cariño, orgullo, alegría y a menudo lloramos aún tu ausencia física. Te buscamos en cada huellla que has dejado, en tu hija, tus amigos, tu danza y en cuánta anécdota nos lleva hasta vos. Sabemos que estamos unidos para siempre y aunque a veces seguimos sin entender porque has tenido que irte, agradecemos a Dios haber sido felices juntos en tu paso por esta vida. Nada es completo y felizmente pleno, desde aquel 2 de enero que ni recordar queremos. Descansa en paz en los brazos de Dios y el cobijo de nuestra Madre. Estamos seguros que un día nos reuniremos, nos abrazaremos, reiremos y bailaremos juntos y felices, mucha luz para tu alma, todo nuestro amor a tu ser. Vives en cada corazón que has tocado y no tenemos idea que eran tantos. Besos y abrazos al cielo, a tu nombre, a tu recuerdo Nito Herrera.

Se oficiará un responso en el cementerio de Los Flores, el sábado 2 de enero a las 9 hs. Sus padres Pepino y Dominga, su hija Itatí, sus hermanos y sobrinos invitan a orar en su querida memoria.

RECORDATORIO

BETTY DEL CARMEN LEDESMA DE MANZUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/12/10 y espera la resurrección.

“Querida Bettina, es tu décimo aniversario en la Casa del Señor. Sos nuestro ángel de la guarda plena de luz y amor. Esta noche alzaremos nuestra mirada al Cielo y brindaremos por un nuevo año, unidos por el amor y el recuerdo, deseándote paz y felicidad y sabemos que también es tu deseo para todos nosotros”. Tu esposo César, tus hijos José, Rafael y flia., Anita y Mariano, tus nietos Agustín, Santino, María Pia, Morena del Carmen y demás familiares.

RESPONSO

LILIANA DEL VALLE MOYANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Gracias por habernos dado amor sin límites, vives en cada corazón de quienes compartieron la alegría de tu presencia.

Su esposo Enrique, sus hijos Cristian, José, hijos políticos Silvia y Leonel, sus nietos Matías y Francisco, su hermano Mario y flia, invitan al responso el día 2/1/21 a las 8.30 en el cementerio Jardín del Sol, al cumplir un mes de su ausencia física.

RECORDATORIO

Prof. RODOLFO ARGENTINO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/20 y espera la resurrección.

Brindamos un homenaje solemne a un ser ejemplar. A un año de su partida de este mundo terrenal te recordamos con el mismo cariño y amor de siempre. No estás aquí con nosotros pero sigues en nuestras mentes y corazones.

Te amamos, tu esposa María Inés y tus hijos Rodolfo, Federico y Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

NÉLIDA BILVIA ÁBALOS DE SUÁREZ - ELSA EVANGELISTA SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmieron el el Señor el 12/9/00 y el 1/1/12 y esperan la resurrección.

Bilvia y Elsa: han sido los pilares de nuestra familia, hoy son ángeles de bondad que nos guían. Continúan sus recuerdos, enseñanzas, ejemplos e inmenso amor. Aunque ahora están en el cielo cerquita de Dios, siguen viviendo y vivirán eternamente en nuestros corazones.

Al cumplirse 100 años de su natalicio y nueve años de su partida al reino celestial, respectivamente, sus familiares rogamos una oración en su memoria y pedimos por su eterno descanso.

BLANES TORRES, MARÍA ADELA (Zuzuca) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. Nora R. de Jimenez despide con gran tristeza y en oración a Zuzuca rogando por su paz en el Señor. Acompaña en el dolor a sus hermanos y familia.

BURGOS, SALVADOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Su esposa Isabel, sus hijos Mariana, Vanesa, Daniel, Kathryn, Cristhian y Joaquín, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BURGOS, SALVADOR ANTONIO (PLIKY) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Su padre político Amadeo Raúl Melián, su hija Leticia y Alfredo, su nieto Sebastián Fuentes Melián y Clelia Jiménez y sus bisnietos Carolina, Rodrigo, Ezequiel y Máximo. Acompañan a su hija Liz, a sus hijos Katryn, Cristian y Joaquín y nietas Milagros, Constanza, Martina y Josefina, en este momento tan triste por la irreparable pérdida. Todos te amamos y te extrañaremos. Hasta pronto Pliky.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Su esposo José Roberto, sus hijos José, Sandra, Alejandra, Jose Roberto, nietos Elisa, Gonzalo, Martin, Angela, Nahiara, Tiago y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Ralizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ricardo Daniel Lasca, Isabel Myrian Juncal, sus hijos Luis y Ana, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Manuel Antonio Juncal y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Miguel Carlos Perren y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Alberto Dante Spaini, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Sebastián Spaini, su esposa Eugenia y sus hijos Sofía y Bautista, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Víctor Garcia, su esposa Margarita y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Miriam López, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Tu recuerdo perdurara por siempre en nuestros corazones. Sus sobrinos Magali Comán, José Arias, sus sobrinas nietas Constanza, Deniss y Sofía Arias Comán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

COMÁN, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Sus vecinas Rosa Figueroa, Bochi, Lorena y Gringa Zani, lamentamos profundamente su partida y acompañamos en el dolor a la querida amiga Lili, ante la irreparable pérdida de su padre. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FLORES DE FERNÁNDEZ, MARÍA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. "Estarás presente eternamente en nuestros corazones". Sus hijos Luis, Susana, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FLORES DE FERNÁNDEZ, MARÍA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Sus hijos María, Luis, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares, participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FLORES DE FERNÁNDEZ, MARÍA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Tu partida nos deja un dolor inmenso,pero siempre te recordaremos con esa hermosa sonrisa que te caracterizaba, tus ricas comidas y aromas,tus abrazos amorosos y la sencillez y cariño que nos dabas en cada consejo. Te amaremos y llevaremos siempre en nuestros corazones Abu! Tus nietos y bisnietos.

FLORES DE FERNÁNDEZ, MARÍA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Querida madre tu partida nos rompe el corazón en mil pedazos, gracias por habernos dado tanto amor y habernos regalo tantos años junto a vos,nunca te olvidaremos. Te amamos! Tus hijos Susana y Luis Fernández Flores y tu hermana María Josefina Paz.

GER, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/12/20|. Su hermana Graciela María Ger, sus sobrinos Cecilia María y Guillermo Japaze, participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GER, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/12/20|. Sus hermanos: Angélica Ger, Germán Hugo Ger, Maria Antonia Ger, Graciela Maria Ger, Enrique Tomás Ger y sus respectivas flias, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GER, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/12/20|. Su hermana María Antonia Ger, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Sus tíos Charito Chazarreta, Carmen Chazarreta, Dardo Molina Chazarreta, Josefina Molina Chazarreta, José Antonio Faro, Alejandro Faro, Beatriz Donda de Faro y sus respectivas familias la despiden y acompañan a toda la querida familia.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Prima querida, que dolor tan grande ya estás con el Altísimo, que en tantas de tus oraciones lo mencionaste. Su primo hermano Horacio Facundo Montenegro y familia, oramos por vos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Teresa y Elena Giribaldi de Saavedra, sus hijos Ana Elena, José Alfredo, participan con dolor su fallecimiento y acompañanf a sus primos Unca y Chichi.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Sus excompañeros del Colegio Santa Dorotea, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una plegaria por su eterno descanso. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Nora R. de Jimenez acompaña con cariño a sus padres y hermanos. Ruega por su descanso en el Señor y el consuelo de sus seres queridos.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Las amigas de su hermana María de los Ángeles: Claudia Moreno, Ana Giménez y Marcela Ricarti, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece e hijos, Marcelo Basbus y flia, Claudio y Silvia Basbus, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Francisco De Carlo y Ana Dankert, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. María Esperanza López Guzmán, su hijo Ezequiel Colomer y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. desde el corazón, especialmente a sus padres y a su hermano Andrés.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Carlos Jensen, Blanca Montenegro, sus hijos María Virginia, Felipe, María Susana, María Fernanda, Juan Ignacio y sus nietos Francisco Javier, María de la Paz, Frida, Ignacio y Manuel. Acompañamos con todo cariño a nuestros compadres, a sus hijos, oramos por su eterno descanso y que Dios nos de la paz y consuelo que necesitamos.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Vecinos de la calle Pueyrredón: Flia. Trejo, Flia. Tobar, Ana Coronel y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hnos. en este dificil momento.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Martha Mansilla Gauna, participa con dolor la partida de María Elena a los brazos del Señor y acompaña con oraciones a su familia.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Amilcar y Pory Buenvecino, Alejandro Buenvecino y flia, estrechan en un fuerte abrazo a sus queridos amigos Unqui y Chichí, hijos y flias, en estos dolorosos momentos ante la irreparable pérdida de su hija María Elena. Ya descansa en la Gloria. Ruegan al Señor por ella y por toda la familia.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Monseñor P. Francisco Polti, Marta Polti de Capizzani y sus hijos Mario, M. Luciana, M. Silvina y Pablo con sus respectivas familias, participan su partida a la Casa del Padre y acompañan a toda su querida familia con sus oraciones.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Felisa Anabel Moyano de Arce con su hijos. Alfonso.Anabel. Pablo.Analia. Ana Maria y sus respectivas flias.participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Unca y Eduardo a sus hermanos y demas familares con cariño en el dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Mary Silva, participa su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Miriam Abdala y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Ramón Pena y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor la reciba en su Gloria.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Susy Karan, participa su fallecimiento y acompaña a sus compadres y familia en este momento de dolor. Unidos en oraciones, ruega su descanso en paz.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Jorge René Trejo, Walter Edgar Trejo y Lydia Sthela Trejo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan plegarias por su eterno descanso.

GIRIBALDI, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Teresita Beltrán de Leoni Pinto y sus hijos Matesi, Carlos, Raúl y Maria Gabriela participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MAVEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Su hermana Lyda Gómez de Espeche, sus sobrinos Orlando, Luis y Miguel Ángel Espeche y respectivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia, deseándoles pronta resignación.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MAVEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Roberto Terrera, su esposa Angélica Edid Aguero, sus hijos Aixa María y familia, Santiago Nicolás y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ DE MEDINA, NORA MAVEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/12/20|. Olga Gómez de Zurita, sus hijos Graciela, Luis y sus respectivas flias, participan de su fallecimiento. Desde Villa La Punta Dpto Choya. Rogando oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, YOLANDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Hasta siempre prima querida y que descanses en paz. Así sea, amén. Su prima Lita, sus hijos Liliana y familia, Yony y familia, participan su partida al reino de los cielos con gran dolor.

IBARRA, MIGUEL EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Nino y familia, participan el fallecimiento del querido Lalo, acompañan a su hijo Migui y familia ante irreparable pérdida.

MARTINETTI, FAUSTINO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/20|. Tus primos Fernando Vaccari y Eugenia Vaccari con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y te recuerdan con profundo cariño.

PINTO SÁNCHEZ, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. Su pareja Toni su mama Maria Adela Sánchez, sus hnos. Alfredo, Carlos, José María, Pinto Sánchez sus sobrinos Juan, Lourdes, Andrés, Gonzalo, sus cuñadas Liza y Liliana y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Amiga querida te vamos a extrañar, te despedimos con tristeza. Olga y Margarita Anauate. Ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/20|. "Dichosos los buenos de corazón porque ellos verán a Dios". Carolina Sanguedolce de Jerez participa con profundo dolor su fallecimiento. Querida Chichina, fuiste mi amiga y compañera de coro y del Grupo Renacer. Gracias por aquel poema maravilloso para mi Dani, gracias por nuestra sincera amistad, por tus palabras de aliento volcadas en el papel. Gracias por ser mi amiga cariñosa. "Que brille para ti la luz de Cristo". Descansa en paz. Elevo oraciones en tu querida memoria.

RAMÍREZ DE RAMÍREZ, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/70|. A pesar del tiempo nunca te olvidare. Mamá descansa en paz. Sus hijos Rubén y Lita Ramírez, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 9 hs en Catedral Basílica. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. "Que el amor de Dios le de descanso eterno". A nueve noches de su partida, rogamos oraciones en su memoria y acompañan con tristeza, amigas de su tía Elsa Romero: Mary, Zulma, Cokena, Silvia, Elita, Patricia, Madi, Lili, Kica, Kela, Mirta, Nora, Margarita, Miriam y Betty.

RODRÍGUEZ, ZENONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/15|. Sus hijos Elida, Orlando y Sara Guallama, Silvia y Dario Carrera, sus hijas, políticas Tere Gerez, Claudio Acosta, Roy Paz, nietos, bisnietos y demás fliares, la recuerdan a con amor a 6 años de su partida a la Casa del Señor.

SARRIA, FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Pasaron 3 años del dia mas triste de mi vida, todavia casi sin entender que pasó porque te fuiste, así tan rápido. Recien me atrevi a poner en palabras el dolor profundo que siento por tu partida. Nuestras vidas ya nio son las mismas sin tu presencia fisica, aunque te hayas ido para siempre, no habra nadie que pueda llenar el vacío que estás dejando dentro de mi, han pasado muchas cosas de tu partida, que sin duda con vos aqui seria todo mas facil hoy nos toca brindar por segunda vez mirando el Cielo con lágrimas en los ojos es imposible extrañarte te amamos por siempre. Tu esposa, hijos Mirna y Diego, tus nietos Marquito, Flor, Carito, Tomi y Sofi. Te queremos mucho.

SARRIA, FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Tata querido, cuanta tristeza e impotencia en mi corazón al llegar en mi hogar donde me criaste, aun te busco en tu cuarto estirandome tus manos para preguntarme como me fue el dia en especial en el trabajo, dándome consejos con tu buen humor, tus ocurrencias y chistes, que me hacias pasar lindos momentos igual se que no te gustaría reirme triste, asi aqui fiel a tu legado, junto a la familia compartiendo, disfruntando y ayudandonos, te recuerdo cada dia que pasa con mucho amor, ruego una oracion en tu memoria. Marquito y Tomi.

SUASNÁBAR, DAVID MARINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su cuñada Mary Zamudio de Suasnábar, sus sobrinos Chabela, Magui, Omar; sus sobrinos políticos Héctor, Ricardo, Alicia, sobrinos Andres, Ariel, Malena y Omarcito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. "Señor, recíbela en tu Reino, donde no hay dolor ni sufrimientos". Walter Gómez, Raquel Sepeluk y sus hijos Emi y Pablo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en ese difícil momento, rogando por el eterno descanso de su alma.

MIRANDA, APOLINARIO (q.e.p.d.)Falleció el 30/12/20|. Sus hijos Carlos, María, hija pol. nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PACHECO, MARÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Sus hijas Valle, Viviana, Gladis, Alba , y Karina, h. politicos, nietos y hnos sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto el cortejo partira de km 88 dto Loreto. Servicio Realilzado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá para siempre. Hermano querido vivirás eternamente en mi corazón y mis recuerdos. Su hermana Valle, su esposo Ramón y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones para su eterno descanso.

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mi. Sus sobrinos Mabel, Tito, Pinky, Belkys y Tati participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio y ruegan oraciones por su memoria.

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. La promoción de maestros 1968, del colegio Pedro Fsco. de Uriarte participa de su fallecimiento y acompaña en su dolor a su excompañera Marta Anriquez y flia. Se ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Juana A. Roldán y flia., participa con profundo dolor la desaparición física del esposo de su amiga Marta Anriquez. Acompaña a su familia ante tan irreparable pérdida.