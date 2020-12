“Fue un año distinto que nos ha golpeado, y hemos encontrado la limitación humana”

30/12/2020 - 00:00 Santiago

Al trazar un balance de este 2020 que se va, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, dijo que “fue un año distinto, en el que hemos aprendido mucho, y nos conmovió realmente”, creyó conveniente rescatar los valores puestos en evidencia por mucha gente, mencionando de manera especial al personal de la salud y a los docentes.

Reflexionó que la pandemia nos ha puesto en un plano de igualdad a todos, e instó a “ser más humildes”, porque “de esto se aprende”.

“Fue un año distinto que nos ha golpeado, donde hemos encontrado la limitación humana, que nos ha demostrado que no lo podemos todo; un bichito invisible nos rompió el sistema; sentimos que no somos los reyes de la creación y que hay cosas que nos superan, y eso es para agachar la cabeza y ser más humildes, más sencillos. Porque a los que tenían todo, se les cayó todo, y de esto se aprende”, sintetizó el prelado.

Reconoció que “pasaron cosas muy lindas, como la solidaridad de esta gente que se ha puesto al hombro la misión de cuidar a los enfermos en medio de tanta inseguridad, y uno no podía menos que acompañarlos. Sentí un deber celebrar misa para ellos en el Día del Médico, pero en ellos, a todos los que se han jugado, con pocos recursos, y aún están arriesgando su vida, y hay quienes han dado su vida”.

Valores

“Esos valores los debemos rescatar, en una sociedad en la que tantas veces perdemos esos valores, tener gente que por su vocación se la juega aún a costa de su vida, hay que destacarlo. Los maestros, que lo hicieron silenciosamente, se de muchos casos de docentes que se desvivían atendiendo a los chicos, y atendiendo a su familia, a sus enfermos, y se les murió alguien de la familia, pero ahí estaban, seguían”, destacó.

En una visión más amplia de la situación dijo no estar resignado, y analizó que “estas cosas pasan, y todos la superamos”.

“Debemos aprender, a trabajar juntos, porque estamos todos en una misma barca, sabemos que no es fácil. De esto podemos salir mejores o peores. Aquí no hay piloto automático, hay opciones. Hay mucha gente que se ha jugado. Que volvamos a las mezquindades, da un poco de tristeza y un poco de desesperanza. Pero cuando hay vida, hay esperanza de poder levantarnos. Hay valores humanos que nos hacen superar esto, esos valores hay que cuidar y contagiar. En medio de tanta chatura, hay gente tiene valores que hay que destacar. Estas no son crisis terminales”, consideró.

No obstante, mostró algún desacuerdo con el manejo de la pandemia, al asegurar que en la mesa de las decisiones cuando comenzó la pandemia, “no se abarcó al ser humano integralmente; no han abordado el tema psicológico; no han abordado el tema espiritual de las personas; no han abordado el tema económico de movida. Está bien que se haya dicho que se iba a salvar la vida, todos estamos en eso, pero la salud de todos también depende de que haya una posibilidad de ingreso, y metieron en un brete al decidir encerrarnos y eso trajo otras consecuencias. Eso es parcializar al ser humano”.

Un monumento para todos los docentes

“El tema educativo fue fundamental, con las carencias que tenemos en conectividad, creo que hay que hacerles un monumento a los docentes; han trabajado a destajo, atendían desde la mañana hasta la noche en que le llegaban mensajes de sus alumnos, respondiendo a las tareas. Antes tenían un horario, ahora no lo tuvieron, estuvieron disponibles todo el día.

Y todo el día atendían a sus alumnos, cuando también debían atender su hogar, perdieron familiares y muchos se contagiaron.

Yo no tengo estadísticas y ojalá que cuando las haya sean creíbles, que no sean números armados, pero el porcentaje de los chicos que no pudieron seguir el ritmo es muy elevado. Cuando hay una familia con 4 o 5 chicos y de repente hay un solo celular, o una tablet, no responden todos de la misma manera”.