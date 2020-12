El obispo Bokalic consideró que no era éste el momento para tratar la ley de interrupción voluntaria del aborto

31/12/2020 - 00:01 Santiago

Monseñor Vicente Bokalic no dejó de lado uno de los temas que más preocupó a la Iglesia estos días, como fue el tratamiento y aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y se preguntó si en medio de la situación sanitaria que atraviesa el país, con todas las carencias que esto originó, era el momento de tratar este tema.

“Fue muy claro lo que dijo la Conferencia Episcopal, que es la voz de todos los obispos, de que estamos embarcados en una problemática tan seria, que este tema no era de primer orden. Hay mucha más violencia de género que esto, y ¿qué se ha hecho? Las agresiones familiares, que se han visto agravadas en este tiempo de pandemia, y el Estado ¿qué ha hecho?”, cuestionó el prelado.

Y se preguntó: “¿Estaba esto en primer lugar? ¿Era el momento de tratar este tema? Cuando los hospitales no dan abasto, ni las postas sanitarias, qué atención se le va a dar una embarazada cuando no hay médico, y en muchos casos ni una enfermera. No estamos preparados para esto. Acá hay una expresión ideológica, puede haber una política internacional en torno de esto, y ahí están los grupos ideologizados, y un compromiso electoral del Presidente, que ¿era necesario cumplirla en medio de esta pandemia?”.

“Éste no es un tema religioso, es un tema humano que supera a la religión, porque la ciencia ha demostrado que hay vida. Y atacamos al más débil, al que no puede protestar. ¿De qué derechos humanos estamos hablando cuando al más desfavorecido estamos atacando? Es un tema que nosotros no podemos negociar, la vida no la vamos a negociar. Me molesta mucho cuando se juegan los votos con la vida humana; cuando se ‘porotea’ con la vida humana”, concluyó.l