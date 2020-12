Gustavo Coleoni: “Siento que el hincha me abrió la casa y el corazón de nuevo”

31/12/2020 - 01:20 Deportivo

Poco más de nueve mese pasaron desde que Gustavo Coleoni dejara la dirección técnica de Central Córdoba. Y ayer se confirmó la vuelta del “Sapito” al Ferro, para dirigir al equipo en la temporada 2021 de la Liga Profesional, una vez que concluya la Copa Diego Armando Maradona, actualmente en disputa.

El entrenador cordobés que consiguió dos ascensos seguidos con Central, uno a la B Nacional y otro a la Superliga, más un subcampeonato de Copa Argentina, se convirtió en esta manera en el reemplazante de Alfredo Berti, el DT que curiosamente había sucedido en el cargo al “Sapo”, aunque en el medio está el actual interinato de la Secretaría Técnica (Alexis Ferrero y Sebastián Scolari) que concluirá su mandato tras las dos fechas que restan.

Minutos después de hacerse oficial la vuelta de Coleoni, el flamante entrenador ferroviario mantuvo un diálogo telefónico con EL LIBERAL , en el que reveló que, si bien sabía que algún día volvería al club, no esperaba que sería tan pronto.

El “Sapo” contó también la charla que tuvo con el presidente del Ferro, ingeniero José Alfano, y empezó a planificar el equipo para lo que se viene en este nuevo desafío.

Siempre dijiste que ibas a volver a Central Córdoba, ¿te imaginabas que iba a ser tan pronto?

Siempre soñé y tenía la seguridad de que iba a volver. Me tocó volver a Racing de Córdoba, Santamarina, Central Norte, Juventud Antoniana. En muchos clubes que he trabajado me ha tocado volver porque siempre me manejé con mucha transparencia como profesional y como persona. No creía que tan pronto se podía dar. En realidad fueron nueve meses, pero con pocos partidos y poco tiempo de trabajo. Estoy muy feliz y muy contento en busca de este nuevo desafío. Mi cuerpo técnico y mi familia también lo están.

¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Te sorprendió que te hayan llamado?

El presidente me llamó ayer (martes) por la mañana, a las ocho y siete minutos. Me dijo que era una decisión un poco unilateral. Hablamos mucho de cuestiones personales. Nos debíamos una charla, más allá de lo deportivo. Hubo una charla también con mi representante y gracias a Dios llegamos a un acuerdo. Como dije antes, mi cuerpo técnico está recontra feliz de volver a un nuevo desafío, difícil. Las cosas fáciles en Central nunca las hubo tampoco. Vamos a entregar la vida para sacarlo a Central adelante.

¿Cómo lo viste al equipo en la Copa Diego Maradona? ¿Hay mucho por ajustar?

El equipo tuvo altibajos y es un tema que lo vamos a conversar internamente. Vamos a trabajar mucho para potenciar a los jugadores. Esa será la primera instancia que tendremos nosotros como cuerpo técnico. La idea es mejorar y potenciar a todos los muchachos. Después puertas para adentro vamos a tomar decisiones e inclinar un poco mas fino el funcionamiento.

Al igual que en tu primer ciclo, llegas con un equipo armado, ¿esto hace que te tengas que adaptar a los jugadores y no los jugadores a vos?

Totalmente. Generalmente cuando te llama un equipo al que no le están saliendo bien las cosas, les pasa esto. Como cuerpo técnico debemos tener el poder de habilidad, más allá de que conozco el medio, los pasillos, los vestuarios y a la gente. Conozco también a muchos jugadores que los tuvimos en el proceso anterior. Nos va a llevar un tiempo de trabajo y de adaptarnos. Como siempre digo, los entrenadores tenemos que ser primero mejoradores de la individualidad. Después se verá el objetivo que tenga como equipo y de funcionamiento.

¿Un mensaje para el hincha que siempre pidió por tu vuelta o que en realidad no quería que te vayas?

Para el hincha, siempre lo mismo. El agradecimiento eterno. Tengo una empatía con el hincha que es muy rara de explicar. Es bastante especial en esto. No le regala el corazón a cualquiera. Siento que hoy me abrió la casa y el corazón de nuevo. Todo esto se tiene que responder con trabajo, con dedicación, con profesionalismo. Debemos estar a la altura y entregar la vida para sacar a Central adelante.

Los números del “Sapito”

Sin duda que si hablamos del regreso a Central Córdoba de Gustavo Coleoni, estamos hablando de uno de los entrenadores más exitosos de la historia ferroviaria, por no decir el más exitoso.

El “Sapito” iniciará de esta manera su nueva etapa en el club, luego de haber transitado un período inolvidable entre 2017 y 2020, consiguiendo los ascensos del Torneo Federal A a la B Nacional en la temporada 2017-18 y, la llegada a Primera División en la temporada siguiente

Además, de su mano, Central Córdoba hizo historia al convertirse en finalista de la Copa Argentina 2019, enfrentando en el encuentro decisivo en Mendoza, nada menos que al River de Marcelo Gallardo

Coleoni, de 52 años, dirigió al Ferroviario en 123 partidos, obteniendo 52 triunfos, 42 empates y 29 derrotas

El cordobés llegará la semana próxima a esta ciudad para firmar el contrato que sellará su regreso a la institución y acordar todo lo relacionado con el comienzo de su nueva etapa en el club.

El cuerpo técnico de Coleoni está conformado por los ayudantes de campo Gustavo Liggerini y Alberto Bulleri, Jorge Calabró (video analista) y Ricardo Cassini (PF).