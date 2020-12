Cérica: “A nadie le gusta pelear por nada”

31/12/2020 - 03:06 Deportivo

Mitre viene de perder la última chance que tenía de seguir soñando con el ascenso en la Revalida de la Primera Nacional y todo es dolor y bronca en el plantel. Lo que queda ahora es seguir trabajando y esperar que en el futuro todo sea diferente.

Y uno de los que analizó este mal presente fue el delantero Ezequiel Cérica. “Se fue la última chance y obviamente que a nadie le gusta pelear por nada. Tuvimos partidos que por ahí ligamos poco como contra Chicago. No lo pudimos cerrar y perdimos puntos en el camino que hubiesen sido muy importantes en este campeonato corto. Estamos mal porque no peleamos por nada en estas dos últimas fechas”, expresó.

Cérica también se refirió al duro momento que está atravesando en lo personal. “Físicamente no estoy bien. Me desgarré el recto anterior. Llegué con lo justo al partido y en una de las primeras que arranqué sentí el pinchazo. Son cosas que pasan. Venía bien y el técnico (por Darío Ortiz) me dio mucha confianza. Venía haciendo goles, me estaba sintiendo bien en la cancha y me paso esto. Ahora a recuperarme y pensar en lo que viene”, cerró.

El próximo desafío de Mitre será enfrentar a Barracas Central, líder del grupo. “Va ser muy duro. Viene en alza y será un lindo desafío para nosotros que trataremos de ganar el primer partido en este torneo. Ojalá que pueda ser este sábado”, completó.

El partido con Barracas será dirigido este sábado a las 21 por el árbitro Jorge Bloggi, de acuerdo con las designaciones que se dieron a conocer ayer.

Para hoy, se tiene previsto realizar los testeos serológicos a los jugadores y cuerpo técnico para descartar cualquier contagio de Covid 19.