Dr. Omar Abdala: “Hemos podido estructurar un sistema para dar cobertura y asistencia a tiempo”

31/12/2020 - 11:24 Santiago

Este año ha sido impactante, hasta conmocionante, por tener que asumir una situación por nadie esperada, y que ha generado, zozobra, angustia, y estados de ansiedad en el ámbito mundial. Pero las autoridades de salud nunca han perdido el rumbo, al priorizar que la salud es un buen público y es una política de Estado.

Para eso se elaboró y se estructuró un sistema que diera cobertura y asistencia en tiempo y en forma a todas las personas que lo necesitaran, y en nuestro caso en particular, a las personas con diabetes.

Teniendo en cuenta que la población argentina, de acuerdo con la última encuesta de factores de riesgo, hay aproximadamente un 12,8% de personas con diabetes, y que Santiago del Estero ronda entre un 12,8% y un 13,5% de personas mayores de 18 años que tienen esta enfermedad, era importante y prioritario tratar de disminuir el riesgo de contacto de estas personas en los centros asistenciales y en el ámbito ministerial, pero sin dejar de proveer todos los insumos necesarios para el buen control de su patología de base que es la diabetes.

Entonces se realizó, con decisiones del gobierno de la provincia y del Ministerio de Salud junto con el Programa de Diabetes, una estrategia para que las personas que tienen diabetes y que retiran mensualmente los insumos y concurren al control médico, no lo hicieran, sino que con la misma receta pudieran retirar, no necesariamente de forma presencial, sino a través de una persona encargada, los insumos desde el Ministerio para lo cual se elaboró una guardia permanente en las oficinas centrales del ministerio y también debían pasar la farmacia a retirar sus insumos. Hemos instado en todo momento a que las personas con diabetes a que no pierdan el contacto con su centro asistencial y con su médico, a través de las teleconsultas.

¿Por qué nos preocupó tanto el hecho de que no concurrieran de no ser estrictamente necesario? Porque se observó en nuestra provincia, y a nivel país y mundial, que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de contagiarse con Covid, y que cuando se enferman, tienen mayores complicaciones, las que son graves cuando es peor su control metabólico, o sea cuando su glucemia está muy alta. Incluso, los múltiples trabajos presentados, demuestran que de los fallecimiento de las personas con Covid en la internación, entre el 30 al 33% tienen diabetes, con la repercusión que eso tiene y la responsabilidad que atañe al Ministerio de Salud para tratar de proteger a esa población vulnerable.

Hemos llegado a un acuerdo con la Sociedad Argentina de Diabetes y a un grupo de investigadores, para tratar de determinar si el Covid por sí mismo, es desencadenante de diabetes. Éste es un trabajo que se va a hacer efectivo en pacientes que han ingresado a terapia intensiva o a internación hospitalaria y que no tenían antecedentes de diabetes y se le diagnosticó en ese momento. Luego se hará un seguimiento, aun a aquellos que no le diagnosticaron diabetes en la internación, para ver si a lo largo del tiempo lo desarrollan, un vínculo o un asociación entre una etimología de diabetes.