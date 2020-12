La evolución de las motos y cómo lograr la mejor conducción en cualquier terreno

31/12/2020 - 15:16 El Cronista

Los principios de la motocicleta se remontan a 1867 cuando Calixto Rada inventó un motor con cilindro a vapor que lo acopló a una especie de bicicleta.

En 1876 un ingeniero alemán Nikolaus Agust Otto inventó el primer motor de combustión interna - el origen de los motores que se utilizan en la actualidad- para que por último el ingeniero Aleman Daimler fabricó en 1885 la primera motocicleta de la historia.

Uno de los eventos que marcó la historia de las motos fue el 2 de enero de 1917, cuando el ingeniero Max Friz comenzó a trabajar para la empresa BMW.

Tiempo despues, nalizó en un plano a gran escala la primera moto marca BMW, la histórica BMW R32. Lo innovador en toda esta moto fue, sin duda, el diseño del motor de dos cilindros que la marca todavía no había utilizado. Se esperaban buenosresultados a partir de ese momento.

De hecho, en las décadas siguientes, BMW se convirtió en una de las sensaciones en materia de innovación y continuó avanzando con el espíritu pionero de las motocicletas.

Con el tiempo, las opciones se fueron ampliando para darle a cada motociclista una alternativa según su preferencia de uso. Hoy las motos evolucionaron y BMW se ubica entre las marcas que lideran esos cambios.

Después de decadas de innovación, BMW Motorrad ofrece seis grupos o familias de motocicletas: las Sport que son verdaderos vehículos de competición; las Tour para los que desean disfrutar el viajar; las Roadster que sintetizan el manejo ágil y citadino con la velocidad; las Heritage cuyo ícono es la R18 presentada en 2020. Luego, con 40 años de vigencia indiscutida, la familia de las Adventure y, por último, el a la vanguardia y eciencia alemana, las opciones para la movilidad urbana actual.

Lo distintivo que planteó esta marca es que cualquiera de las opciones mencionadas más arriba se puede personalizar, lo que hace que la motocicleta no solo sea un vehículo sino que sea una experiencia personal. La evolución en la conducción y el dominio de estos vehículos de dos ruedas son cruciales porla seguridad del piloto y de todos los demás.





Qué es el BMW Rider Training

Desde nes de septiembre y bajo un estricto protocolo sanitario el BMW Rider Training retomó sus actividades. Rider Training es un programa impulsado por BMW y busca que los pilotos puedan aprovechar al máximo las características de las motocicletas BMW en un marco de manejo seguro y conducción defensiva, para poder enfrentar con totalsolvencia diferentes situaciones de tránsito cotidiano y realizar viajes o paseos por terrenos desconocidos enfrentando condiciones del camino, el ambiente, la geografía y el clima que no son usuales en el ámbito urbano.

BMW Rider Training está a cargo de Diego Graziosi, piloto de motocross profesional y Campeón Argentino, y Gabriel Harsch, instructorinternacional BWM Motorrad para pilotos nuevos, experimentados o aquellos que deseen capacitarse en el dominio de otros terrenos y superficies.



El entrenamiento ofrece dentro su amplia variedad de niveles y opciones cursos de mecánica, de manejo off road y on road y, también, un curso exclusivo para mujeres. Adicionalmente, hay una escuela de manejo para aquellos que no posean aún licencia de conducir.

Para conocer más sobre el BMW Rider Training en: https://training.r40moto.com/

Para más información: https://instagram.com/bmwmotorradarg?igshid=3dbpc0rpucdy