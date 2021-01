Los famosos revelan sus deseos para el nuevo año

01/01/2021 - 20:47 Pura Vida

Las redes sociales reflejaron no solo la imagen de esa última reunión con la que millones de personas despidieron el 2020 sino también los sentimientos que los acompañaron en la bienvenida de un año que aún no se libró de la pandemia de coronavirus. Los perfiles de los famosos fueron los más visitados; y uno de los posteos más conmovedores fue el de Federico Bal, quien el año pasado enfrentó un cáncer de intestinos y lo venció.

“Mirá arriba, agradecé lo que tenés, brindá por los tuyos, dejemos de decir que este año fue una mierda. Este año (por el 2020) fue lo que tuvo que ser”, escribió, junto a una significativa imagen haciendo un gesto al cielo.

Y agregó en su publicación: “Vendrá un año divino, mejor, sin dudas. Les deseo paz, amor, trabajo y sobre todo, salud. ¡Feliz fin de año! ¡Sean felices!”.

Lali Espósito, de regreso en la Argentina tras su larga estadía en Madrid, donde estuvo grabando la serie Sky Rojo que se verá por Netflix, fue menos diplomática que Bal y compartió una contundente imagen con el dedo mayor de una de sus manos haciendo el conocido gesto. “Fuck you 2020. Acá estamos recibiendo el 2021. Lo mejor para todos, sé que fue un año raro, complicado para mucha gente, pero sin dudas nos ha dejado muchos aprendizajes, eso creo yo. Lo mejor para todos, sobre todo mucha salud y libertad”.

Juana Repetto, quien anunció hace poco su segundo embarazo, también hizo público su deseo para el 2021. “Arranca un año que nos va a traer de los momentos más hermosos de nuestras vidas. Qué hermoso quilombo nos espera. Hola 2021, ya te quiero. No llego a recibirte despierta, pero te esperamos con toda la energía del mundo para gozarte fuerte”, escribió Juana.

Por su parte, Flor Peña hizo un posteo en conjunto con su amigo Marley, con quien pasó Año Nuevo: “Les deseamos Feliz año! Que la risa siempre esté. Ayuda a vivir!”, compartió.

Nicole Neumann eligió una foto caminando entre las olas para dar a conocer sus deseos. “Adiós 2020......de frente al 2021 sólo pido salud , amor y que todo esto pase rápido!!!!”, posteó desde Miami.

Mientras tanto, su expareja, Fabián “Poroto” Cubero fue el destinatario de la publicación de Mica Viciconte, quien escribió: “Por un Año Nuevo con amor, paz y salud para todos! @fabiancuberooficial por más años juntos te amo”.

Eugenia “la China” Suárez, quien tiene acostumbrados a sus seguidores con puestas glamorosas para fechas importantes, posteó: “Feliz año. Hoy tenía pensado ponerme un vestido largo floreado, maquillarme y peinarme. No llegué a tiempo. También quería poner el mantel, no lo encontré. La vida una vez más me demuestra que a veces no todo es como planeamos y que está bien que sea así. Tengo lo más importante, salud. Gracias. Feliz 2021”, junto a una fotografía que la muestra amamantando a su hijo Amancio.

Facundo Arana también compartió una foto de un día común junto a María Susini y sus tres hijos: “Que el balance del año que empieza nos sorprenda en diciembre habiendo tenido mil motivos para reír mucho..!! Un abrazo a todos, acá, allá y más allá..!