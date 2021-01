Clodomira: un boliche reunió a 150 personas para ver actuar al grupo más conocido de la ciudad

02/01/2021 - 12:07 Policiales

La policía desalojó anoche una fiesta multitudinaria realizada dentro de un boliche de Clodomira, que contó con la actuación de un reconocido grupo de guaracha de la ciudad, por lo cual había unas 150 personas.

De acuerdo con las fuentes, el hecho fue descubierto alrededor de la 1.30 de la madrugada en un local bailable. A través de las redes sociales y por WhatsApp, se había convocado a la reunión prometiendo la actuación del grupo más conocido de la zona.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, comprobaron que no contaban con permiso para abrir el local, que además no tenía habilitación municipal, licencia policial ni inspección de bomberos. Los dueños del local, al saber que había llegado la policía, no permitieron el ingreso y recién abrieron las puertas, una vez que terminó el show.

En el interior del local, la policía contabilizó unas 150 personas, que fueran notificadas y enviadas a su domicilio. Además, los dueños del boliche fueron demorados y trasladados a la Seccional 16° de Clodomira.