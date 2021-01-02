CARTELERA TV / 3 DE ENERO 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.15 CINE. UN PAPÁ GENIAL
13.45 CINE. 27 BODAS
15.30 CINE. LOS 33
17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE? FATMAGêL
18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
20.30 POR EL MUNDO EN CASA
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN
00.15 CHARLAS TEDX RÍO DE LA PLATA
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CHIKUCHIS
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 EL CLASICO: MITRE vs. BARRACAS CENTRAL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BASQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. MORENO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO.