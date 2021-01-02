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CARTELERA TV / 3 DE ENERO 2021

A LAS 15.30 CINE. LOS 33

- 20:15 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.15 CINE. UN PAPÁ GENIAL

13.45 CINE. 27 BODAS

15.30 CINE. LOS 33

17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE? FATMAGêL

18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

20.30 POR EL MUNDO EN CASA

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

00.15 CHARLAS TEDX RÍO DE LA PLATA

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CHIKUCHIS

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 EL CLASICO: MITRE vs. BARRACAS CENTRAL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BASQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. MORENO

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO.


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