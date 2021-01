Boris trucco, un termeño que impulsado por un sentido de la aventura decidió vivir en Atlanta, Estados Unidos

02/01/2021 - 21:13 Santiago

Por aquello de que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades donde uno puede hacer realidad sus sueños, el santiagueño Boris Trucco decidió establecerse en ese país, particularmente en la ciudad de Atlanta, donde reside desde fines de junio de 1998.

“Me mudé a EE.UU. buscando hacer realidad mis sueños, impulsado por un sentido de la aventura que entonces no tenía idea cuán fuerte era en mí”, destacó Trucco a EL LIBERAL desde Atlanta, Georgia. Fue productor de la CNN en Español y ahora se desempeña en la industria de la interpretación y la producción de videos de marketing para empresas locales.

¿Hace cuántos años que te fuiste de Santiago del Estero?

Me fui de Argentina en junio de 1998.

¿Qué fue lo que determinó la partida hacia Estados Unidos?

¿Hace cuántos años que estás radicado en Estados Unidos?

Me radiqué en Atlanta, Georgia, hacia fines de junio de 1998. Aquí vivo desde entonces.

¿En qué estás trabajando en Estados Unidos?

Tengo varios emprendimientos: en la industria de la interpretación y la producción de videos de marketing para empresas locales. También estoy formándome para invertir en negocios inmobiliarios, algo que espero empezar a concretar este año.

¿Te costó adaptarte a los cambios?

Pienso que todo cambio sustancial es costoso y lleva su tiempo. Es lo que me pasó. Pero, por suerte, salí adelante y siento que me he adaptado bastante bien.

¿Tienes la ciudadanía norteamericana o visa de trabajo?

En octubre de 2014 me nacionalicé estadounidense. Hasta entonces, fui residente permanente por varios años. Antes, comencé como muchos, con la visa de trabajo.

Desarraigo: “Nunca he sentido o creído que uno tiene raíces permanentes en el lugar donde uno nació”

¿Qué actividades desarrollabas en Santiago del Estero?

Fui docente en el Colegio Mariano Moreno, fundado por mi madre Eva Arce de Trucco, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Esos años como parte del colegio están entre los mejores de mi vida.

¿Dónde estudiaste?

Primaria y secundaria en Las Termas. Hice mis años de Derecho y Ciencias Sociales en la Ucse (Universidad Católica de Santiago del Estero) y luego en la UNT (Universidad Nacional de Tucumán). No terminé estos estudios porque me di cuenta que no me iban a servir para lo que había descubierto que quería hacer.

¿Cómo está conformada tu familia?

Mis padres fallecieron hace muchos años. Tengo una hija de mi primer matrimonio. Y ahora estoy casado.

¿Qué extrañas de tu provincia?

Extraño a mis amigos y primos. No extraño para nada el calor, del que fui huyendo sin vacilaciones.

¿Cómo enfrentaste el desarraigo?

En mi caso, nunca he sentido o creído que uno tiene raíces permanentes en el lugar donde uno nació. Siento que uno tiene que vivir en varios lugares para crecer. Es mi opinión, por cierto.

¿Volviste a Santiago?

Lo hice en varias oportunidades desde que me fui y por no más de un par de semanas.

Covid-19: “Aún con vacuna, los gobiernos que han avanzado sobre los derechos Constitucionales no van a retroceder”

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?

Trato de sobrellevarlo sin miedo, intentando que los miedos que te transmiten los medios y el gobierno no alteren mi vida.

¿En EE.UU se respetan las medidas que se toman para frenar el Covid-19?

En general, se han respetado hasta las medidas más draconianas impuestas por los gobiernos locales. Pero mucha gente ya está cansada del aislamiento y del cierre forzado de negocios que todavía perdura en estados como California o Nueva York.

¿Cuál es tu mirada sobre el coronavirus?

Los hechos revelan que el virus se originó en China. Ahí hay que buscar la principal responsabilidad. Por lo demás, el mundo sufre una pandemia de este tipo cada cierto tiempo, pero en esta ocasión la respuesta de los gobiernos fue irracional, forzando aislamientos y cierres de negocios que destruyeron la economía y provocaron más muertes por causas ajenas al virus. En muchos lugares, los gobiernos llegaron a violar derechos constitucionales en nombre de la salud pública, algo que me parece inaceptable. El remedio fue mucho peor que la enfermedad. Mi opinión es que si algo bueno trajo esta crisis es que un creciente número de personas hoy se da cuenta de que los gobiernos son más parte del problema que de la solución frente a esta y cualquier otra crisis.

¿Qué opinas acerca de esta suerte de guerra comercial de las vacunas?

No veo una guerra comercial de vacunas. Sí veo la urgencia de gobiernos y laboratorios por tener una. Algunas vacunas son más confiables que otras, dependiendo del contexto socio-político-económico donde se producen. Pero mi visión es pesimista: aún con vacuna, los gobiernos que han avanzado sensiblemente sobre los derechos constitucionales no van a retroceder. Intentarán imponer más restricciones con nuevos pretextos porque, en mi opinión, esa es la naturaleza de los gobiernos.

¿El mundo seguirá corriendo peligro por esta pandemia o está llegando a su fin?

Siempre va a haber riesgos en el mundo por esta u otra potencial pandemia. Es lo que nos muestra la Historia. Esta vez es diferente, porque los gobiernos han avanzado enormemente sobre los derechos y garantías, en especial en Occidente.

Hay quienes sostienen que solo Dios puede parar esta pandemia. ¿Cuál es tu opinión?

Otra vez, el mundo ya conoció pandemias incluso peores que la actual. La Gripe Española de 1918-1919 dejó entre 40 millones y 50 millones de muertos. La Gripe Asiática (1957-1958) y la de Hong Kong (1968-1970) dejaron más de 2 millones de muertos. La pandemia del VIH/SIDA que apareció en 1981 va dejando más de 35 millones de muertos. La diferencia entonces estuvo en que no hubo el pánico de ahora, promovido en forma evidente por los medios y los gobiernos.

Elecciones presidenciales: “Pase lo que pase, no nos vamos a aburrir”

¿Cuál es tu opinión sobre las recientes elecciones presidenciales en EE.UU?

Pienso que las elecciones presidenciales de noviembre pusieron de manifiesto que en EE.UU. también existe la “grieta” y que existen fuertes indicios de que hubo un aparente fraude electoral en aquellos estados y condados dominados por el partido Demócrata.

¿Qué expectativas tienes vos, en particular, y los norteamericanos en general, sobre Joe Biden?

Mi impresión es que, en el plazo inmediato, no vamos a ver tranquilidad política en EE.UU. por un tiempo como consecuencia de esta elección presidencial manchada por las denuncias de fraude. En cuanto a Joe Biden, es toda una incertidumbre por sus síntomas de avanzada senilidad y porque no despierta entusiasmo ni aún entre los que dicen haberlo votado. Mucha gente aquí especula con que a poco de asumir (si lo hace), va a ser reemplazado por su compañera de fórmula, Kamala Harris, cuya agenda es abiertamente de extrema izquierda. Pase lo que pase, no nos vamos a aburrir.