Ricardo Ocón, un santiagueño que apostó a crecer profesionalmente y se instaló en la española Elche

02/01/2021 - 21:38 Santiago

Ricardo Ocón es arquitecto y actualmente vive en Elche, ciudad española situada en la costa mediterránea de la provincia de Alicante, al sureste de España, a 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Alicante, y a 409 kilómetros al sureste de Madrid.

Ocón nació en Mar del Plata en 1958, pero vivió en La Banda “a días de nacer hasta que me casé en el año 1985”, tal como le dijo a EL LIBERAL.

El profesional santiagueño decidió dejar su provincia porque sentía que en su profesión estaba estancado y pensó que en otro lugar podría desarrollarse profesionalmente o al menos tener más oportunidades laborales.

¿Hace cuantos años que te fuiste de Santiago?

Me fui en abril del 2002, ya llevo aquí más de 18 años.

¿Qué fue lo que determinó la partida?

Fueron varios los motivos que determinaran mi venida a España: en Santiago sentía que en mi profesión estaba estancado, pensé que en otro lugar podría desarrollarme profesionalmente o al menos tener más oportunidades laborales; la segunda y no menos importante, veía, ya en ese entonces, cómo la situación social y económica de nuestro país, lejos de mejorar decaía cada vez más. También por otro lado veía que mi hijo, que en ese entonces tenía 16 años, en el futuro no tendría ni siquiera las mismas oportunidades laborales que las que tuve yo. Otra cosa que también determinó mi partida, fue contar con la ayuda de una familia amiga que me recibió cuando llegué a España, ayuda muy importante para poder integrarte en un país distinto al tuyo.

Vivo, desde que llegué a España en Elche, provincia de Alicante, es una ciudad de unos 250.000 habitantes que se encuentra a unos 18 km del Mar Mediterráneo.

¿En qué estás trabajando en España?

Desde que llegué estuve trabajando en el sector de la construcción, dado que al no tener el título homologado para trabajar de arquitecto no era posible, realicé diferentes trabajos: al principio de encargado de obras, luego fui jefe de obra, jefe del departamento técnico y por último, desde que homologué el título (año 2008), trabajo como arquitecto.

¿Te costó adaptarte a los cambios?

No en lo personal, sí en el trabajo, porque las técnicas constructivas, al igual que las denominaciones de herramientas o de las unidades de obras eran en muchos casos distintas a las que empleábamos allí.

¿Tienes la ciudadanía española o visa de trabajo?

Cuando emigré ya venía con pasaporte español. Lo obtuve por ser hijo de españoles.

¿Qué extrañas de tu provincia?

Principalmente la familia y los amigos, y por supuesto lugares que te retrotraen a tu niñez, adolescencia y los momentos lindos que viví allí (algunos lo llaman nostalgia de tiempos pasados).

¿Volviste a Santiago?

A visitar a la familia y a los amigos, varias veces, la última en el año 2016.

Ricardo y el coronavirus: “Nos hizo tomar conciencia de lo frágiles que somos los humanos”

“Fue muy duro el confinamiento obligatorio de dos meses”, remarcó Ricardo, a EL LIBERAL, al referirse al encierro estricto que tuvo que atravesar a raíz de las medidas dispuestas por el gobierno español para hacer frente al coronavirus.

“Cuando cumplí 62 años, por primera vez pude ver a mi hijo por el confinamiento obligatorio en dos meses. Fue muy duro ese confinamiento. Ese era el primer día que nos permitieron que nos juntáramos familiares directos que vivíamos en distintas casas. Mi hijo vive a 25 kilómetros de donde vivimos nosotros”, especificó.

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?

Con preocupación por todo: por la salud de todos y por la situación económico/social que generó la pandemia.

¿Cuál es tu mirada sobre el coronavirus?

Nos hizo tomar conciencia de lo frágiles que somos los humanos, y que debemos extremar todos nuestros esfuerzos en dejar un planeta mejor a las generaciones que vendrán.

El desarraigo: “Estaba dispuesto a no regresar y como tal bajé la cabeza y para adelante

¿Qué actividades desarrollabas en Santiago del Estero?

Trabajaba en ese entonces como Arquitecto en Plan de Ayuda Mutua del IPVU, también era profesor en la Escuela Técnica Nº 3 Ing. Santiago Maradona, y ejercía mi profesión.

¿Dónde estudiaste?

La primaria la hice en la Escuela Mariano Moreno. Estudié en la ENET Nº 2 Ing. Santiago Barabino, en La Banda, de la cual egresé como Maestro Mayor de Obras, y por último estudié Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán.

¿Cómo está conformada tu familia?

Estoy casado, tengo un hijo de 35 años, un hermano que vive allí y mis padres ya fallecieron, ambos eran españoles que emigraron en el año 1950.

¿Cómo enfrentaste el desarraigo?

Con determinación estaba dispuesto a no regresar y como tal bajé la cabeza y seguí para adelante. Fue muy importante estar en compañía de los amigos (también santiagueños) que me recibieron cuando llegue aquí.

¿Qué opinas acerca de esta suerte de guerra comercial de las vacunas?

No lo veo como una guerra comercial, lo veo como una necesidad imperiosa para poder salir de esta pandemia.

¿El mundo seguirá corriendo peligro por esta pandemia o está llegando a su fin?

Llevará su tiempo vencer a un virus tan difícil de controlar, seguramente varios años hasta que sea eliminado totalmente como ocurrió con la viruela

Hay quienes sostienen que solo Dios puede parar esta pandemia. ¿Cuál es tu opinión?

Que están equivocados.