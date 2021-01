Hay expectativa en jugueterías por el pago del bono justo en la víspera del día de Reyes Magos

02/01/2021 - 22:09 Economía

Las jugueterías locales aguardan con suma expectativa el inicio de la semana próxima que tiene en el medio, el miércoles, la celebración de los Reyes Magos y esperan que el pago del bono de fin de año que hará el Gobierno provincial el lunes y martes, ayude a cumplir expectativas de ventas.

Mónica Vaca, propietaria de una juguetería señaló a EL LIBERAL: “Espero vender ahora mucho más que el año pasado. Hemos tenido problemas con las entregas de algunos pedidos, pero tenemos mercadería. Si todo sigue igual, vamos a vender muy bien. Para Navidad vendimos muy bien, de todos los precios tanto productos económicos, intermedios y también caros”.

En su caso, “no tenemos juguetes con propaganda televisiva, nuestra onda es mas didáctica, juegos de mesa, juegos de rol, juegos para el agua, y nuestro fuerte juegos para armar y sets de arte para hacer de todo (velas, títeres, plantitas, imanes, tarjetas, pulseras, anillos, autitos, aviones, barquitos, y no me acuerdo que mas) se venden muy bien y a precios muy accesibles”.

Sobre los precios de los distintos juguetes y juegos, indicó que “tenemos lo que llamamos el quiosco, donde se pueden encontrar juegos como el yo-yo, masitas, squishees, pelotitas desde $100 hasta $500. Los de arte y para armar entre $600- $700 hasta $1.000. Esto es lo que más vendemos. También una gama de autitos a radio control y muñecas con mecanismos, dinosaurios con luces y sonidos, cochecitos, cocinas, que van desde los $2.000 hasta los $7.000/$8.000, de lo que se vende poco pero algo se vende”. Para Alexia Lindow, propietaria de otro negocio similar, “estamos con mucha expectativa por la segunda parte del bono, porque la Navidad fue buena. Por ahora, está tranquilo, esperamos que después del pago del bono haya una mayor demanda entre el 4 y el 5”.

Agregó que “veremos ahora qué sucede, pero hay mucha expectativa. Hoy los juguetes tienen un costo promedio de $900, en es franja están los que se promocionan en la televisión pero después hay hasta $20.000, dependiendo de la tecnología del juguete”.

Señaló que “si bien hay aumentos de precios como en otros rubros, nosotros seguimos con los mismos valores que en la Navidad. Estamos esperando el bono como la gente que los cobra, porque no solo se vende juguetes sino también otros productos”.

Bicicletas y rodados

Por su parte, Ignacio Pereyra, propietario de una bicicletería indicó que “nosotros notamos en esta Navidad con números más bajos que en otros años, debido a que hemos notado que la demanda de artículos para niños se ha anticipado por la necesidad de recreación de los chicos, se ha anticipado a los tiempos de la cuarenten más estricta”.

Destacó que “esperamos que esa tendencia se mantenga para Reyes porque tenemos nuevas opciones en cuanto a la oferta de rodados para niños como en los planes de financiación en 6 a 12 cuotas”.

Los rubros de juguetería e indumentaria, proyectan más del 60% de las compras

Los rubros de juguetería e indumentaria, proyectan más del 60% de las compras

La proyección de las ventas en Reyes Magos en este comienzo de 2021 está marcado por un antecedente de caída de las ventas minoristas en Navidad en el orden del 10 % interanual en el país. En el caso de esta festividad se dirige con exclusividad hacia los chicos en un contexto de alta composición de deuda, pérdida de poder adquisitivo del salario y caída de ingresos de los argentinos.

De acuerdo con un relevamiento realizado por Focus Market en un panel de 6870 casos los rubros de mayor participación para las ventas de Reyes Magos son: 43% Juguetería, 20% Indumentaria, 8% Libros Didácticos, 8% Golosinas, 5% Calzados, 5% Artículos Deportivos, entre otros.

La pandemia trae un cambio de elección en el lugar de compra de los regalos de Reyes Magos. De acuerdo con un informe de Focus Market sobre proyección del lugar de compra en estas navidades los Centros Comerciales a Cielo Abierto de calles y avenidas se llevan 56% de preferencia y participación en las compras de Reyes Magos mostrándose como un lugar seguro al aire libre en el medio del Coronavirus. Luego sigue el Comercio Electrónico con 14% de participación, los Shoppings 12%, Outlet 8%, Supermercados 7,5% y Showroom 2,5%.