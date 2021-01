Crecen los casos de “ociofobia”, el miedo a divertirse en medio de situaciones externas

03/01/2021 - 12:30 Santiago

Enero llegó con más incertidumbres que certezas, al menos para los que hasta el año pasado estaban acostumbrados a elegir un destino para vacacionar.

La angustia, el miedo y las ganas de salir de viaje se conjugan en este tiempo para acrecentar la confusión y la indecisión entre las familias santiagueñas.

“Ociofobia”. Así se define a lo que hoy, miles de personas manifiestan. Se trata del miedo a experimentar sus vacaciones en plena pandemia, con todo lo que eso implica.

La Lic. en Psicología, Emily Azar, explicó de qué se trata, qué hacer y cuáles serían las armas para hacerle frente a las vacaciones en pandemia.

“Se observa mucho el temor. Sabemos que hasta el momento podemos ir de vacaciones, pero la duda surge en que si voy y me contagio, si no la paso bien, si tengo que volver antes. Hoy está muy de moda el tema de la ‘ociofobia’, que es el miedo a poder divertirme debido a todas estas situaciones externas que hacen que la situación de diversión pueda ser amenazante para mi salud”, detalló.

Entonces, siguió, “hay que buscarle la vuelta, sea cual fuese el lugar , y adaptarse con las normas de prevención. Hay que encontrar, la forma de poder estar en cualquier lugar, sabiendo que no va a ser lo mismo que antes, que requiere una cuota más de paciencia y que, quizás, no se pueda vivir con intensidad pocas actividades, comparado con lo que antes hacía. Ahora, el tema de las esperas obliga a no perder la paciencia. Y por otro lado, si uno decide quedarse en casa, tratar de ver qué de la rutina diaria puede adaptarse para pasarla lo mejor posible”.

Cómo manejarlo

En síntesis, “el no irse de vacaciones para aquellos que están acostumbrados a hacerlo puede ser la pérdida de ese momento de relajación, de distracción, y ante eso, en algunos casos la tristeza puede aparecer, pero es lógico. Emocionalmente uno debe permitirse lo que le pasa, pero no anclarse en eso que lo hace lo sentir angustiado. Es sano saber reconocer ese límite para ver cuáles son las posibilidades que uno puede desarrollar y tomar en el lugar en donde está”, ahondó Azar.

Hay que reconocer el sentido de tener vacaciones

La Lic. Emily Azar remarca la importancia de ser realistas y encontrarle “la vuelta” a las circunstancias que hoy el mundo atraviesa, impactados por la pandemia.

“Tenemos un sistema arcaico que nos obliga a tener en cuenta hoy las amenazas que pueden surgir del mundo exterior para nuestra salud. Este sistema, ante la situación en la que hoy estamos y las alarmas continuas respecto del contagio se activan y potencia en muchos casos, el miedo. Aquí el punto es entender cuál es el sentido de tener unas vacaciones, sus propósitos y las estrategias que uno tiene que tomar para poder atravesar este tiempo de descanso. No es lo mismo decidir ir de vacaciones o no en un año en el que no hay pandemia, que en el que sí, en el que muchísimas personas tampoco lo harán”, sostiene.

“Hay que sopesar si es conveniente, de acuerdo con mis características de personalidad, tomarme vacaciones con limitaciones”

La angustia que provoca la incertidumbre de no saber si se podrá vacacionar, tiene que ver con una respuesta a la que uno adapta el estrés y la frustración de las cosas que no se dan.

“El tema de las vacaciones es saber cuál es el concepto de vacaciones que uno tiene incorporado. Es decir, no va a ser lo mismo para una familia que está acostumbrada a salir de vacaciones todos los años en enero, que para aquellas familias que están acostumbradas a salir de vacaciones en distintos momentos del año. Por otro lado tenemos que ver cuál es la noción de vacaciones. Nuestra mente tiene incorporado como vacaciones, desde el momento que ha vivienciado las experiencia de ir, salir, tomar aquello que desea en cualquier momento, manejarse sin todo el control externo que hay hoy respecto de las limitaciones que existen sobre higiene”, sostuvo Azar.

Y ahondó: “Ahora, pensar que las vacaciones serán diferentes, me harán reflexionar sobre si voy o no voy, cómo hago, qué costo tendrá hacerlo, y no solo desde lo económico sino también el psíquico, físico, y por ende habrá que sopesar que tan conveniente sería, en mi caso, de acuerdo con mis características de personalidad, tomarme unas vacaciones, que se suponen deberían ser para relajarse, descansar”, indicó finalmente, la Lic. Emily Azar.