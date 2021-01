Tres jóvenes denuncian a un presunto abusador y acosador a través de las redes sociales

03/01/2021 - 00:51 Policiales

Al menos tres jóvenes habrían revelado que fueron acosadas y, una de ellas, abusada sexualmente por un joven de esta ciudad. Sus testimonios y la foto del supuesto abusador, fueron publicadas en las redes sociales y rápidamente se viralizaron. Las víctimas decidieron contar su verdad y hacer públicas sus denuncias, aduciendo que los tiempos de la Justicia son diferentes y querían evitar que otras chicas pasen por lo mismo.

El poder de las redes es indudable, y como es sabido, cuando se realiza una denuncia pública a través de estas plataformas, rápidamente es compartida y divulgada, llegando a miles de personas.

En las últimas 72 horas, tres jóvenes santiagueñas se animaron a contar las gravísimas situaciones por las que atravesaron a manos de un presunto depravado.

Los primeros dos testimonios serían de situaciones más recientes, en las que el acusado se habría aprovechado de dos jóvenes, acosando y abusando con la utilización su fuerza física.

En la noche del viernes, fue la tercera víctima la que decidió contar su verdad y compartiendo una imagen del supuesto abusador y fragmentos de las primeras denuncias públicas, dio su testimonio desgarrador:

“Hace dos días a raíz de esta publicación (los primeros posteos), mi mundo se volvió a mover todo. Este tipo también lo hizo conmigo. Yo me escribía con él, lo conocía de vista, de su club, del deporte.

Había buena onda, pero nunca concretamos vernos. Un día yo saliendo del boliche, me quería ir a mi casa, quería dormir.

Él no sé cómo supo que yo estaba afuera con mis amigos. Él sabía que me quería ir y me dijo que me iba a llevar. Salimos del boliche en su auto, me llevo al parque me empezó a besar y pretendía tener sexo conmigo, le dije que no quería, que me llevara a la casa de una amiga, donde me quedaba a dormir.

Me agarró muy fuerte de los brazos, me trabó las piernas con su cuerpo. Le pedía que por favor me dejara que no quería, tratando de sacármelo de encima, que me dejara, que quería irme a mi casa.

Se bajó el pantalón, con su fuerza me dejó inmóvil. Deje de sentir mi cuerpo y de hacer fuerza, ya no podía hacer nada, solo pensé en ese momento que sea lo que dios quiera.

Se me bloqueó todo el cuerpo y la mente, me olvide por completo qué pasó después, luego de eso me llevó a la casa de mi amiga.

Quedé destruida, solo quería olvidarme de todo, a la mañana siguiente tuve que tomar la pastilla del día después, por las dudas porque me había olvidado de todo.

El tipo al otro día y a los días siguientes me hablaba como si no hubiera hecho nada. Y hoy después de 3 años, salen a luz estas otras publicaciones, había más chicas víctimas de él.

Quiero condenarlo socialmente, ya que la Justicia es lenta. Hoy decidí hacerlo público a pesar de que pasó el tiempo ya, para que este tipo no vuelva a tocar a nadie más, a ninguna mujer. Agradecida de que salieran a denunciar, porque me dieron las fuerzas que en ese momento no tuve para denunciarlo por miedo a que no me creyeran”, concluyó.