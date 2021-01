El Leeds de Marcelo Bielsa volvió a perder por goleada

03/01/2021 - 01:39 Deportivo

Leeds, dirigido por del rosarino Marcelo Bielsa, el segundo equipo más goleado de la Premier League inglesa, cayó ayer ante Tottenham por 3 a 0, como visitante, en la continuidad de la 17ma. fecha.

Los goles del conjunto londinense fueron del británico Harry Kane (29m. PT), de penal, el surcoreano Son Heung-Min (43m. PT) y el belga Toby Alderweireld (5m. ST).

Leeds continúa afuera de la zona de descenso, el objetivo de la temporada (ascendió en 2020 tras 16 años), con 23 unidades pero la defensa es una materia pendiente: acumula 33 tantos en contra, sólo superado por West Bromwich, penúltimo, con 39.

La diferencia de plantel se notó desde el comienzo, como cada vez que Leeds enfrentó a los de arriba (4 a 3 con Liverpool; 6 a 2 con Manchester United; 4 a 1 con Leicester City).

Por su lado, Tottenham, conducido por el DT portugués José Mourinho y sin el rosarino Giovani Lo Celso (fuera de la convocatoria), suma 29 puntos y se acerca a los punteros, el actual campeón Liverpool y el United, ambos con 33.

Los resultados de los otros partidos jugados ayer fueron los siguientes: Crystal Palace 2, Sheffield United 0; Brighton And Hove 3, Wolverhampton 3; West Bromwich 0, Arsenal 4.

Hoy jugarán: Burnley vs. Fulham, Newcastle vs. Leicester y Chelsea vs. Manchester City.

Mañana se completará con Southampton vs. Liverpool.