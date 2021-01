VIDEO | Filmaron un objeto azul cayendo del cielo, y hundiéndose en el mar

03/01/2021 - 13:57 Mundo Web

Numerosos residentes de la isla hawaiana de Oahu (EE.UU.) informaron a las autoridades sobre un objeto brillante de color azul no identificado que iluminó el cielo la noche del martes y luego cayó al océano.

Las imágenes, captadas por múltiples testigos y publicadas en las redes sociales, muestran un objeto azul luminoso volando.

"No sé lo que era. Iba muy rápido", afirmó la residente de la localidad de Nanakuli, Moriah, y detalló que la bola desapareció en el agua tras recorrer unos 5 kilómetros.

LARGE BLUE UFO SEEN ABOVE OAHU APPEARED TO DROP INTO OCEAN

12/31/2020



"Officials from the FAA say there were no aircraft incidents or accidents at the time. But multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky & into the ocean."https://t.co/KY6wP1IrBU pic.twitter.com/TujocUmu2P