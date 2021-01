FÚNEBRES | 4 de enero del 2020

04/01/2021 - 02:45 Funebres

Fallecimientos

- Beatriz del Valle Di Pierri Vda. de Azar (Suncho Corral)

- Nélida del Valle Paz (La Banda)

- Florinda María Morales

- Arminda del Carmen Juárez

- María Yohana Gómez

- Eduardo Alberto Melem (Loreto)

- Josefa Arsenia Salvatierra

- Pedro Jaime Goitea

- Romualdo González (La Banda)

- José Horacio Brunet (La Banda)

- Tránsito Sotelo (Loreto)

- Domingo Nicolás Parra (Salta)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALBERTO MELEM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PEDRO JAIME GOITEA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

Guido PeressiN, Claudia Chaud, Guido Alfonso Peressín, Rocio Peressin y Adrián Peressin participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Daniel y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PEDRO JAIME GOITEA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

Mi Padre tomó mi mano y me llevó a gozar de las Promesas y Gracias de nuestro Señor Jesús Cristo, de su Gloria y de su Paz eternamente.

Dr. Ernesto A. Carrizo y su esposa Susana María Taboada de Carrizo acompañan a sus queridos amigos Alicia y Dany , y sus respectivas familias en este triste momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ HORACIO BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/1/21 y espera la resurrección.

Reynaldo Lencinas y familia despiden con dolor a su entrañable amigo Pirulo y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en este momento de profundo pesar rogando por su descanso en la paz del Señor.

BURGOS, SALVADOR ANTONIO (PLIKY) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Tus compañeros de la promoción 76, de la Escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga de La Banda, Cristina Gómez, Amay Ruiz, Mary Alegre, Mery Olivera, Mariel Scrimini, Estrella Pereyra, Pory Morales, Mirna Salvatierra, Silvia Raab, Magalí Scrimini, Ingrid Campana, Lilián Jimenez, Clarita Juri, Chiqui Arismendi, Miriam Perez, Irma Enriquez, Elizabeth Gorosito, Many Beltrán, Hilda Carrizo, Claudia Degano, Gladis Manzoni, América Diaz, René Perez, Elio Mercado, Daniel Suárez, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL, REMIGIO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. Su hermana Julia Elena Carol de Gerardi, su cuñado Oscar E. Gerardi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

CAROL, REMIGIO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. Sus sobrinos Mariano, María Julia, María Cecilia Gerardi Carol ; y Hernán y Patricia Trouve Carol participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL, REMIGIO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. María Argentina, Carlos Bernardo, Marta Angélica y María Eugenia Weyenbergh participan con pesar su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su esposa Adriana, hijos y a su hermana Julia Elena en estos difíciles momentos.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Sus hijos Daniel y Teresa, sus nietos Belén y Kiko, Gabriel y Sol, y Pía y sus bisnietos Benicio, Valentino, Clementina y Tomas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Sus hijos Daniel, Alicia y Teresita, nieto Fabián, Ana, Belén y Gabriel, Cristian, Alejandro y Juan, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Roberto Giandana, Marily Allub y sus hijos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor la partida del querido Jaime y ruegan oraciones por su eterno descanso

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Silvia Labatte y Santiago Labatte participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. María Clotilde Lami Hernandez, Julio E. Mansilla, sus hijos Julio y Laura, Josefina y Martin, Amelia y Tufi participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo tenga en su gloria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Azucena Carrasco con profunda tristeza participa el fallecimiento de su querido compadre y acompaña en el dolor a sus hijos Alicia y Dr. Daniel Goitea. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Su ahijada Viviana Argañaras y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Perdudará por siempre en nuestros recuerdos. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Virginia Argañaras, Ariel Kahirallah y sus hijos Bautista, Santiago y Abril acompañan en el dolor a sus hijos Alicia y Dr. Daniel Goitea y respectivas familias. Piden oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "Señor recíbelo en tu reino donde no hay dolor ni sufrimiento". Fredy Chalup su esposa Leisa Drube, sus hijos Elena, Jorge y Silvina, Roxana y Juan, y sus nietos participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniel y Alicia y a sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Johnny Drube participa con profundo dolor de su fallecimiento y acompaña a sus hijos Daniel y Alicia y a sus respectivas familias en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Ilda Santillan e hijos Ma. Cecilia, Santiago y Agustín participan con dolor el fallecimiento del señor padre de nuestros amigos y vecinos Daniel y Teresa y acompañan con cariño este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA YOHANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Sus padres Luis, Ramona, sus hermanos José, Nestor, Rosi, Vero, Yaque, Mari, su madre en afecto Raquel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio El Deán.Cob. Norcen..SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787.

LESCANO, ALBERTO VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. Los amigos de su hija Leisa: Stefania, Constanza, Florencia y Fernanda Dargoltz y Andrés Mishima participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

MORALES, FLORINDA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Su esposo Eduardo Lagarrigue, sus hijos Maria Eugenia, Carlos, Ramiro, sobrino tato Morales y familia, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto Cob. Ccaruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORALES, FLORINDA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Señor Jesús ya está ante ti. Recibe a tu hija en tu santa gloria. Noemi Reynoso y Carlos Martinez, sus hijos Ma. de los Angeles y Diego Martinez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso y resignacion de su amada flia!.

PARRA, DOMINGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20 en Salta|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su consuegra Sara Ramirez, Gustavo Garbi y flia, Hilton Elias y nietos Alejo, Pauli, Nico, acompañamos a su hija Inés, Viviana Parra de Garbi en este dificil momento de dolor y ruegan por su eterno descanso.

PAZ, CARMEN AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Josefa Bustamante Vda. de Villarreal comparto con profundo dolor su fallecimiento y ruega una pronta resignación a sus hijas y de su nieta Roció de los Ángeles. Que el Señor la recoja en su eterna gloria y brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ, CARMEN AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Pedro Samuel Villarreal, sus hijos Facundo, Victoria y Rosarito comparten con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación a sus familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ, CARMEN AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Elson Espíndola participa su fallecimiento y ruega a Dios una pronta resignación de su ahijada Roció de los Ángeles. Eleva oraciones en su memoria.

BRUNET, JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Su esposa Nancy Rodini, sus hijos Diego, Pablo, Abel, maría Angeles, hija pol. Alejandra, Lorena, Rosario, nietos y demás familiares participan el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en elc ementerio Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BRUNET, JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Familia Carreras Gallegos: Julio, Gloria, Anahí, Rocío, Guadalupe, Alejandra y sus respectivas familias participan con gran dolor, el fallecimiento de su querido consuegro. Rogamos a Dios que sus ángeles lo acompañen, en este ascenso hacia la vida eterna.

COSTAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/21|. Zanoni Edgardo y Sra. Daniela Polido e hijos participan el fallecimiento del amigo Cokito. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/21|. Claudio Zanoni, Eve Bertuzzi, Carlos y Rodolfo Zanoni participan con dolor lamentable pérdidea del amigo Cokito. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Su esposa Francisca Torres de Gonzalez, sus hijos Sergio, Nestor, María, Miriam, Samanta, nietos Angeles y Eliseo, h. pol. Juan participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

HERRERA, ELSA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. La despide con un gran cariño su amiga y vecina Margarita Pavon y flia. y ruega una oración a su memoria.

HERRERA, ELSA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Negrita Rodriguez de Maldonado, sus hijos Marilena, Ricardo y flia, participan con profunda tristeza tu inesperada partida y abrazamos con mucho cariño a sus hijos Yuli y Joselo. Elsita fuiste una madre excepcional, de profunda fe cristiana y lograste superar los dificiles momentos. Querida hermana, me duele tu fallecimiento y siempre te llevaremos en nuestros corazones. Elsita descansa en paz. Dios permitirá se cumpla tu voluntad.

MALDONADO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/21|. "No hay palabras para despedir a Cristina, una vecina cristiana, porque tu no te has ido, estas aquí espiritualmente unida como siempre a tu barrio a nuestra comunidad. Donde estes ahora tendras un lugar seguro porque ya estas con Dios en el cielo y desde una estrella del firmamento brillaras en el recuerdo de los que te quisieron, porque te convertiste en luz". La comunidad San Luis Gonzaga de la Pquia. Sagrado Corazon de Jesus del Barrio San Martin de la Banda participa en la partida de su hna. En Cristo elevando oraciones para el eterno descanso de su alma.

MALDONADO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/21|. Sus vecinos flias: Lescano, Edgar, Vidal, Juarez, Miovel, Elisa María Tomaselli, Moreno, Juarez Miguel, Pereyra, Carabajal, Figueroa, Sosa Ramon, Guaraz Filomena, Dña. Reyna, Dominguez, Lescano Mery, Zarate, Vaulet, Nediani participan con gran sentir su fallecimiento y ruegan oraciones y plegarias.

PAZ, NÉLIDA DEL VALLE (q.ep.d.) Falleció el 2/1/21|. Sus hermanos Gladys, Nélida, Delicia, Emilce y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Clodomira, CARUSO CIA. ARG. DE SEG. S.A.- NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Dios nos promete fuerzas cada día, consuelo para las lágrima y luz para el camino. Dios guarde tu alma querida madre. Sus hijas Graciela y Gabriela, nietos, bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral, servicio realizado por Cochería Suncho( S.V).

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Sus sobrinos Dr. Juan C. Elean y flia., Antonio E.Elean y flia., Miguel A. Elean y flia.,Oscar A. Elean y flia., participan con dolor la partida de la querida tía Bety.rogamos oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ida Godoy de Garnica, sus hijos: Roger, Marcela y Rodolfo Mema, Gustavo y Carla Wede y Enzo Garnica, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijas y nietos en este momento de dolor.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. La Sra. Intendente de la Ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar, participa con profundo dolor su partida al reino de Dios. Ruega oraciones a su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Cristian Azar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Sebastián Azar y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega a Dios le de el lugar que se merece.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Jorge Lladó, Nora Auad, sus hijos: Ana, Jorge Alberto, Lidia y Sabrina, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Graciela y Gaby y nietos. Elevan oraciones a su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Isaac Alberto Auad y flia. Participa con profundo dolor su fallecimiento.ruega oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. C.P. Daniel Eleán y Mónica Viviana Juri participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Gaby en tan penoso trance. Elevan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Emilio R. Elean, su esposa Cristina Collado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos: Héctor, Rodi con sus respectivas flias. , Soledad Banco, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Hijos de Lázaro Canllo y Olga Salomón, Olga, Koki, Pichón, Yudith, Lita, Carlos con sus respectivas flias.participan con dolor su fallecimiento.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. " La verdadera trascendencia se construye día a día con el ejemplo" Amor". Perdurará en el corazón de los que la conocimos. Mirta Mabel Elean, Gladys Elean de Salomón, Dra. Yesica Salomón de Angeleri y flia., Participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas, nietos,y demás fliares. Rogando al altísimo le de una pronta y cristiana resignación.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. La promocion 1983 del colegio Trejo y Sanabria: Narda, Ines, Zulma, Norma, Ada, Adriana, Negro, Victor, Andres, Pito, Carlos, Aleman y Capucho participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga Gaby. Sus restos fueron sepultados en Suncho Corral.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Negro Campos, su esposa Silvia y sus hijos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Gaby. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, ARMINDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Querida madre: gracias por tu amor inmenso, por enseñarnos valores, por educarnos y ser solidarios con el prójimo. Te recordaremos por tu ejemplo como madre, abuela y entrega en la profesión de enfermera. Vivirás en el recuerdo de tus hijos: Zulma, Elisa, Rosa, Ricardo, Marcos, de tus nietos, tu hija política Gladys y sobrinos. Feliz retorno a la Casa del Creador. Besos al cielo. Frías.

JUÁREZ, ARMINDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "Nada desaparece en la vida si deja huellas profundas en nuestros corazones". Amigos de la promoción 1983 de la ENET N° 1 de sus hijos Marcos y Ricardo, participan con profundo dolor su partida y ruegan a Dios por el descanso eterno de su alma. Frías.

JUÁREZ, ARMINDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Bruno Senki y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y madre de nuestros amigos Marcos y Gladys, ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Su esposa Gladys Miguel, sus hijos Luis, Martin, María, hijos políticos, nietos y demás familiares. sus restos serán inhumados en horas de la mañana en el cementerio Parque el Descanso. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros.S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Te amé toda la vida y te seguiré amando ruego a Dios te dé un lugar en su gloria. Su esposa Gladys Azucena Miguel de Melem y sus hijos Luis, Pilar y Martin ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados en el parque el descanso el dia 4/1/21.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Querido Papi siempre estarás en mi corazón gracias por todo lo que me brindaste, pido a Dios te dé un lugar en su morada. Su hijo Luis Alberto Melem Miguel su esposa Maria Eugenia de Melem y sus nietos Emanuel y Aldana ruegan oraciones en su querida memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Su sobrino Roque Sanchez, su esposa Liliana y sus hijas Rita y Vicky participan con profundo dolor su fallecimiento.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. En los momentos duros y difíciles, como la partida de un ser querido, la esperanza se presenta como una virtud que da sentido a esta realidad, dándonos la certeza de que algún día viviremos en la eterna felicidad. La comunidad educativa del Instituto de Formación Docente Nº5 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Profesora Maria del Pilar Melem de Rabeti, vice rectora de la institución. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín) Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo su fallecimiento. Loreto.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. El Señor lo recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento de su querido amigo y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|.Confiamos en que Dios te tiene reservado un lugar junto a El. Te amamos su hija María del Pilar Melen Miguel, su esposo Renato Javier Rabetti y sus nietos Camilo y Lujan ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSEFA ARSENIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Su esposo Claudio Jiménez, hijos Mariela, Alicia, Roberto, Felipe, Mercedes, Yrene, Mónica y Claudia. Sus Nietos, bisnietos, hijos políticos y hermanos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados, en el cementerio de Sunchalitos. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SOTELO, TRÁNSITO (Tranyu) (q.e.p.d) 3/1/21|."Fuiste para mí un ejemplo de bondad, siempre dispuesto a hacer el bien a los demás, brindándote generosamente de todo corazón, sin esperar nada a cambio". Tus amigos del equipo de futbol de Lukas Collection ruegan una oración en tu memoria.

YBARRA, AÍDA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Sus padres Zulema, Ceferino, su esposo Luna Gaston, hijos Andres, Javier, Gaston, h.pol. Soledad, Agustina, nietos, hnos Noelia, Angel, Ramon, Rene, Esteban. Sus restos fueron inhumados en el cem. Cristo Redentor. Cob. Caruso Cía. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DIAZ, TEODOSIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. Al cumplirse su primer aniversario del fallecimiento, tus hijos Raúl, Luis y Roberto, sus hijas políticas Gabriela, Julieta y Sonia, junto a sus nietos ruegan por su eterno descanso y Dios te tenga en su presencia.