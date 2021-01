Coronavirus en la Argentina: Hubo 152 muertes y 8.222 nuevos contagios

04/01/2021 - 20:05 País

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que, durante las últimas 24 horas, se registraron 152 muertes y 8.222 nuevos casos positivos de Covid-19. Con estos datos el total de infectados asciende a 1.648.940 y las víctimas fatales suman 43.634.

De acuerdo con el parte epidemiológico, del total de muertes contabilizadas en el día de la fecha: 87 son hombres (30 residentes de la provincia de Buenos Aires, 6 de la Ciudad de Buenos Aires, 4 de Chaco, 7 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 5 de La Pampa, 1 de La Rioja, 7 de Río Negro, 1 de Salta, 2 de San Juan, 1 de San Luis, 6 de Santa Cruz, 14 de Santa Fe y 2 de Tucumán) y 65 mujeres (16 residentes de la provincia de Buenos Aires, 4 de la Ciudad de Buenos Aires, 5 de Chaco, 1 de Chubut, 5 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 1 de Jujuy, 3 de Río Negro, 1 de Salta, 2 de San Juan, 5 de Santa Cruz y 18 de Santa Fe).

Actualmente son 3.502 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 53,3%, mientras que en el AMBA es de 57,3%. Entre ayer y hoy fueron realizados 31.819 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.951.166 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 109.112 muestras por millón de habitantes.

De los 8.222 casos, 2.961 son de la provincia de Buenos Aires, 1.075 de la ciudad de Buenos Aires, 18 de Catamarca, 175 de Chaco, 315 de Chubut, 237 de Corrientes, 302 de Córdoba, 258 de Entre Ríos, 171 de La Pampa, 3 de La Rioja, 69 de Mendoza, 33 de Misiones, 305 de Neuquén, 290 de Río Negro, 21 de Salta, 79 de San Juan, 48 de San Luis, 309 de Santa Cruz, 1046 de Santa Fe, 116 de Santiago del Estero, 100 de Tierra del Fuego y 289 de Tucumán.

Este lunes por la mañana, en el reporte diario que se emite desde la sala de situación del Comité Ejecutivo Sanitario Nacional para combatir al coronavirus la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, compartieron un análisis del aumento de casos de Covid-19 que se está produciendo en el país.

“En relación a la situación nacional esta es la curva epidemiológica dividida por regiones”, apuntó Vizzotti y, señalando el gráfico, agregó: “Se ve claramente cómo lejos de haber continuado, el descenso se estabiliza y, en algunas regiones, estamos viendo un aumento del número de los casos. Esta semana va a ser de mucho análisis con cada una de las jurisdicciones, con las áreas técnicas y con los ministros y las ministras de salud”.

De acuerdo con la secretaria de Acceso a la Salud, el descenso sostenido de casos de coronavirus en Argentina se detuvo y, paralelamente, el país está atravesando un aumento del número de casos. Entre los motivos, explicaron desde el Ministerio de Salud, está el aumento de la movilidad de las personas y la disminución de las medidas de prevención y de distanciamiento.

“La curva de la mortalidad, 82%, es en mayores de 60 años y se sostiene en Argentina y en el mundo. Quienes más se infectan son los jóvenes que circulan, que están activos y, unas semanas después, se empieza a observar la transmisión a los mayores de 60 años y el impacto en la mortalidad es en ese grupo etario”, resumió Vizzotti.

En sintonía, esta mañana, el presidente Alberto Fernández aprovechó el acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021 para pedirle a la ciudadanía que retome las medidas de prevención frente al avance del coronavirus para evitar nuevas medidas restrictivas.

En su discurso, el Jefe de Estado apeló a la responsabilidad de los más jóvenes y aseguró que el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe.

“Apelo una vez más a la responsabilidad social de todos y de todas para que entendamos que el problema persiste, se mantiene, que nadie está exento de contagiarse y que debemos guardar todas las normas de protocolo necesarias para que no se expanda la enfermedad del modo en que lamentablemente estamos viendo que se expande”, sostuvo el Primer Mandatario.

“Hemos sufrido demasiado el año pasado para que no hayamos aprendido”, alertó, y convocó a no relajar las medidas de prevención sanitaria: “Si cada uno hace el esfuerzo de cuidarse, de mantener el distanciamiento social, de seguir protegiendo con alcohol las manos, si tratamos de aislarnos en la convivencia con nuestros seres queridos, creando la burbuja en las casas, va a ayudar mucho para que la enfermedad no vuelva a expandirse. Es una condición necesaria para que esto que estamos empezando hoy pueda materializarse”, concluyó.