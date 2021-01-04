CARTELERA TV / 5 DE ENERO 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 FUERZA DE MUJER
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)
22.45 MASTERCHEF CELEBRITY
00.15 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
CANAL 14
13.30 SABADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ºEdición)
15.30 EN ARMONIA
16.00 EL CLASICO: MITRE vs. BARRACAS CENTRAL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BASQUET (FEMENINO): QUIMSA vs. INSTITUTO
20.00 MÁS FUTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASION POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)