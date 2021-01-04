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CARTELERA TV / 5 DE ENERO 2021

- 23:43 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 FUERZA DE MUJER

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.15 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


CANAL 14

13.30 SABADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ºEdición)

15.30 EN ARMONIA

16.00 EL CLASICO: MITRE vs. BARRACAS CENTRAL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BASQUET (FEMENINO): QUIMSA vs. INSTITUTO

20.00 MÁS FUTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASION POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)


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