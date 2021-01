FÚNEBRES | 5 de enero del 2020

05/01/2021 - 02:53 Funebres

FALLECIMIENTOS

5/1/21

- Nélida Alcalde de Chazarreta (La Banda)

- Irma Tenreyro de Ruiz

- María Emilia Manzur de Alegre (CABA – Bs. As.)

- José Eduardo Castro (La Banda)

- Alberto Gerardo Juárez (La Banda)

- María Teresa Garnica

- Humberto Aníbal Palavecino

- Eufenis Irma Fenreyro (La Banda)

- Martha Beatriz Alustiza de Coccaro

- Delicia Chávez de Maturana (Quimilí)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUMBERTO ANÍBAL PALAVECINO

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 2/1/21 y espera la resurrección.

“Padre de bondad, encomendamos a tu cuidado el alma de nuestro hermano, confiados en la esperanza, de que en el último día resucitará con Cristo. Te damos gracias por el don de su vida y por todos los beneficios que recibimos: su cariño y ternura. Vivirá para siempre en nuestros corazones”.

Su hermana Clarita (Piloto), su padrastro Miguel Lescano, su hno. político Rolando, sus sobrinos Lucas, Héctor, Lourdes, Valentín y su ahijada Aimée Ciancaglini, participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALBERTO MELEM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

CPN Norberto José Zanni participa con dolor el fallecimiento del padre de su colaborador y amigo Luis Melem. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALBERTO MELEM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

Los compañeros de su hijo Luis de la Coordinación Gral. del Ministerio de Salud participan con dolor el fallecimiento de su padre y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALBERTO MELEM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

Descansa en paz Alberto… y déjanos que nos despidamos con lágrimas. Sé que no es la manera como te hubiera gustado que sea, pero deja que nuestras lágrimas se vayan y cada vez que te nombremos sonreiremos desde el corazón. Tus sobrinos Choli Casaubon y flia, Inés Casaubon de Vittar, sobrino político Jorge Vittar y flia, tu sobrina en el afecto Jackeline Prados participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PEDRO JAIME GOITEA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

Acompañan con profundo dolor la partida al Reino de los Cielos a don Jaime pero con la esperanza que en el templo asegurado por Dios, su familia se volverá a reencontrar.

Oramos por su descanso y por nuestra amiga Alicia.

Antonio Zaiek y flia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PEDRO JAIME GOITEA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

Acompañamos en este momento de dolor a nuestra amiga Alicia e hijos. Tu Barca Corazón de Guerreras. Oramos por su eterno descanso en los brazos de nuestro Padre Celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO Y AGRADECIMIENTO

JOSÉ HORACIO BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/1/21 y espera la resurrección.

“Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno”

Su esposa Nancy, sus hijos Diego, Pablo, Abel y Mariángeles, sus hijas políticas Alejandra, Lorena y Mery, sus nietos Amaru y André, participan con profundo dolor su fallecimiento y agradecen a familiares y amigos por tantas muestras de cariño recibidas. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

INVITACIÓN A MISA

TERESITA IMELDA HERRERA DE ALDERETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/17 y espera la resurrección.

Pasó ya cuatro años que nos dejaste fisícamente, pero sabemos que nos acompañas y protejes todos los días de nuestras vidas. Tu bondad, paciencia y amor con la que nos cuidabas son los recuerdos que nos sostienen. Te extrañamos un montón, pero en Dios confiamos y pedimos que te tenga en su gloria.

Su esposo Raúl, sus hijos Ale y Javi, su hija política, nietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse cuatro años de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA ZULEMA GARCÍA DE DELGADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/12/20 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida; él que cree en Mí, aunque muera vivirá”.

Su esposo Sixto Delgado, sus hijos María Teresa, Fernando, Marcela, su hijo pol. Ariel, sus nietos Agustín, Virginia, Gabriela, Macarena y Emilia, sus sobrinos Mary, Fernando, Marta y Mirta, invitan a la misa en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirs un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ANA MARÍA INSAURRALDE DE PALOMO (Coca)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/7/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 6 meses de tu inesperada partida al reino de Dios, querida esposa, madre y abuela. Gracias por el amor que nos brindaste. Vivirás en nuestros corazones por siempre. Tu esposo Juan Palomo, tus hijos Valeria, Natalia, Emanuel y César, hijos pol. Ale, Maxi, Bruna y Clarita, nietos Santi, Nico, Maxi, Gael, Francesca y Lucía, invitan a la misa en iglesia San Francisco a las 20 hs. Rogamos una oración en su memoria.

ALUSTIZA DE COCCARO, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Querida Martha, (la tia gringa para los amigos) descansá en paz y que brille para tí la luz que no tiene fin. Gracias por ser un ejemplo de mujer. Participan con profundo dolor. Su esposo Ruben, hijos Sergio y Sandra, sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALUSTIZA DE COCCARO, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Querida Martha, (la tia Gringa para los amigos) descansá en paz y que brille para tí la luz que no tiene fin. Gracias por ser un ejemplo de mujer. Participan con profundo dolor su nuera Alicia, nietos y bisnietos.

ALUSTIZA DE COCCARO, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Querida Martha, (la tia Gringa para los amigos) descansá en paz y que brille para tí la luz que no tiene fin. Gracias por ser un ejemplo de mujer. Participan con profundo dolor Flia. Herrera.

BURGOS, SALVADOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Nunca olvidaremos a un amigo que nos dio tanta alegria. Siempre estarás en nuestros recuerdos y nuestros corazones. Nunca se borrará tu hermosa sonrisa. Tus compañeros de Promoción de la Escuela Normal "José B. Gorostiaga": Miriam Palomo, Inés Rodriguez, Mary Brandan y Negro Suarez, Ricardo Vizcarra, Perla Guzmán, Nelly Guantay, Marta Gonzalez, mabel Gimenez, Cristina Palomo, Coca Singer, Pepo Manzoni, Lita Tevez, Estela Banegas, Rosy Pereyra, Mónica Denicola y Joshely Siudi, Tata Figueroa, Susana Suarez, Villa Figueroa, Fofito Ruiz, Sofia Vilca, Jorge Costas, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

CAROL, REMIGIO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. Rosa Piazza, Alfredo Montoto participan con pesar el fallecimiento del Dr. Remigio Carol. Acompañan a su esposa Adriana e hijos en estos tristes momentos. Rogamos por su descanso eterno y cristiana resignación a su flia.

CAROL, REMIGIO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. Norah G. Agüero Echegaray de Rizo Patrón, su hija Ximena Rizo Patron, sus hijos politicos Cristian Pita y Mariela Elías y nietos Amir y Maura Rizo Patrón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañana a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL, REMIGIO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. Absalón Herrera y Marta Gerardi de Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL, REMIGIO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. Francisco Berdaguer y su esposa María Lastenia Atterbury participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Adriana y a su familia rogando oraciones en su memoria.

CHEBLE, ANALÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Estarás por siempre en nuestros corazones. Sus hijos Cristian, Javier y Cintia Nazar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHEBLE, ANALÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Querida hermana dejaste un vacio muy grande entre nosotros. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Ricardo Cheble y Paola Cheble participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHEBLE, ANALÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Chichi Brandán y flia. te despiden con pesar tu partida. Me quedan maravilososos momentos compartidos. Fuiste una excelente persona y amiga. Abrazo fuerte a tus hijos Cintia, Cristian y Javier. Descansa en paz.

CHEBLE, ANALÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Su hermana Paola, su cuñado Luis y su sobrina Luciana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHEBLE, ANALÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Sus amigos Alcira Giro y Dr. Jorge Fiad acompañan con profundo dolor a sus hijos y de más familiares. Elevamos plegarias para que su alma esté junto a Dios. Loreto.

GARNICA, MARÍA TERESA (q.e.p.d) Falleció el 4/1/21|. Su esposo Luis Suárez, hijos Diego, Martín, Eduardo, Sebastián, Maria Lucrecia Suarez, h.pol. Jorge Apud y Natalia Montes, nietos y demás fliares. participan con dolor su fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. casa duelo s.v. Nº 1 P.L. Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARNICA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su esposo Luis Alberto Suárez, hijos Diego Martín, Eduardo Sebastián y María Lucrecia Suárez, hijos políticos Jorge Apud y Natalia Montes, nietos Nazareno, Bruno, Joaquín, Lara, Valentino, Justina y Beltrán participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARNICA, MARÍA TERESA (q.e.p.d) Falleció el 4/1/21|. Autoridades de la Obra Misericordista, personal directivo, docente y maestranza del Colegio San José primario, participamos con profundo sentimiento el fallecimiento de la madre de nuestra compañera María Lucrecia Suárez. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Cecilia de Rosalén, sus hijos Andrés, Bruno, Claudio y nietos Bianca, Lorenzo y Pierina, participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Bruno Rosalén, Yanina Ceballos, sus hijos Lorenzo y Pierina, participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Andrés Rosalén, Luciana Guettar y su hija Bianca, participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Daniel R. Goitea, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Amigos y compañeros de la Promoción '69 Escuela Normal de su hijo Daniel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Sus colegas, amigos y personal del Nuevo Sanatorio Santiago SRL, participan el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Daniel Goitea. Lo acompañan en su dolor y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Anabel Lema, María de la Mercedes, María Soledad, Andrés Aníbal y Pedro A. Aníbal Paz, participan con dolor el fallecimiento del Sr. padre de su amigo Daniel y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Con gran tristeza despiden a su viejo amigo y vecino. Graciela de Casadei, sus hijos Paula, Sergio y Laura y sus respectivas familias. Acompañan a sus hijos Alicia y Dani en estos tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Fernando Areal, Graciela Ibieta y sus hijos Lorena, Fernando (h) y Romina con sus respectivas familias, acompañan en el dolor por el fallecimiento del "querido don Jaime", a sus hijos Daniel y Alicia. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Juan Carlos Danela, Leticia Ibieta y sus hijos Juansi, Iván y Gonzi, participan con dolor el fallecimiento de "don Jaime". Ruegan oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patron y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Chichi de Salomón, sus hijos Victor, Tere , Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Jaime padre de Dany y Alicia, acompañando a toda la familia en este triste momento.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Edgardo Gavilán, su esposa Chini Arriazu, sus hijos Maximiliano y Rodrigo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Daniel y Teresa. Elevan una plegaria en su memoria.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Dr. Martín Miranda Maza, su esposa Beatriz Sesin y flia. Dra. Cecilia Miranda Sesín, acompañan al amigo y colega Dr. Daniel Goitea y flia., con profundo dolor y pesar por el fallecimiento de su Sr. padre. Elevamos oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, ALBERTO VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/20|. Que ciertas son las palabras del poeta... cuando un amigo se va, deja un espacio vacío imposible de llenar... Nos conocimos en el año '60 en la Escuela Normal, orgullo de Santiago. No sé cual fue el motivo de tu partida, dejas un recuerdo imborrable, estarás presente en nuestros corazones amigo querido, seguro estarás bailando como lo hacías, con entusiasmo y alegría, te llevaré siempre presente en el corazón, un abrazo a tu familia. Descansa en paz. José Nieves Caminos y familia.

MANZUR DE ALEGRE, MARÍA EMILIA (LLAMI) (q.e.p.d.) Falleció en CABA Buenos Aires el 3/1/21|. Sus sobrinos Pedro Jose Basbus, Patricia Laura Turk y sus hijos Alfonso, Federico y Pedro Martín participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos María Silvia y Pablo y familias.

MANZUR DE ALEGRE, MARÍA EMILIA (LLAMI) (q.e.p.d.) Falleció en CABA Buenos Aires el 3/1/21|. Sus sobrinos Juan F. Ramos Taboada, Inés María Amoedo; Carlos Ramos Taboada, Susana Carol; Aurora Ramos Taboada, Vicente Massot y sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Llami. Elevando oraciones en su memoria.

MANZUR DE ALEGRE, MARÍA EMILIA (LLAMI) (q.e.p.d.) Falleció en CABA Buenos Aires el 3/1/21|. José Andrés Basbus, María de los Angeles Lescano y su hija Sofía del Pilar acompañan a Pablo y María Silvia en estos momentos.

MORALES, FLORINDA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Siempre recordaremos tu gentil y amorosa presencia en nuestra vida. Adriana y Benicio acompañamos con oraciones a su querida familia.

MORALES, FLORINDA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Que la devocion y el amor que tuviste a Maria y Jesus te guien a la morada celestial. Griselda y Oscar, sus hijos Ibette, Soledad, Guillermo y sus respectivas familias acompañan a sus familiares en sos momentos tristes.

MORALES, FLORINDA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna". Juan 5,24. Beba y Gringo, sus hijos Lilian, Mariela, Eduardo, Adriana y sus familias acompañan en estos tristes momentos a su familia.

PALAVECINO, HUMBERTO ANÍBAL(q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Sus hijos Mauricio, Natalia, Yesmina, Antonela, hijos pol, nietos y demás fliares. participan el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PALAVECINO, HUMBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Juan Carlos M. Carrizo, su esposa Choly Vivas, sus hijos Maria Eugenia, Maria Emilia y Martín, participan el fallecimiento del padre de su querido yerno Mauricio y acompañan en su dolor a demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

PALAVECINO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|.

Descansa en paz ¡Pala! Tus consuegros y amigos Adriana y Osvaldo Berardi y sus hijos Santi y flia., Nahuel y Ayelen y flia. participan su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos y a Gugui con mucho cariño.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (FARMACÉUTICA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. El Consejo Directivo, colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la farmacéutica Victoria Casimira del Valle Ruiz y acompañan a su familia en este momento de pesar.

TENREYRO DE RUIZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana política Ofelia Montes de Tenreyro, sus sobrinas Ofelia de Autalán y familia, Cristina de Carrizo y familia, Silvia y Antonella Tenreyro, participan con gran sentimiento su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

TENREYRO DE RUIZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Querida hermana gringa hoy lloro tu partida, pero me consuela saber que compartimos tantos momentos juntas y unidas cómo nos enseñaron nuestros padres. Descansa en Paz. Estarás eternamente en mi corazó...tu hna Chacha. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

TENREYRO DE RUIZ, IRMA(q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Sus vecinos y amigos Marilú, Pichón, Vicky y Benja Eleán y Noelia Orellana, acompañan en el dolor a su hermana Chacha y a su sobrina Marta López y familia.

Sepelios Participaciones

ALCALDE DE CHAZARRETA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/1/21|. Su prima Rosa Romero de Ruchelli e hijos Mirta, Elzabeth y Ana Beatriz con sus respectivas familias, acompaña a su esposo, hijos y hermanos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Nelly querida, descansa en paz.

ALCALDE DE CHAZARRETA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/1/21|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Nely querida ya descansa en paz! Sus hermanos: Beatriz, Marcelo, Carlos, Orlando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ALCALDE DE CHAZARRETA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/1/21|. "Señor recibela en tu Reino donde no hay dolor ni sufrimiento". Su cuñada Ida Chazarreta de Banegas, sus hijos Toti y flia, Cheli y Flia, Mario y flia. participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos y sus respectivas flias. Elevamos oraciones en su memoria.

BRUNET, JOSÉ HORACIO (Pirulo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. "Señor recibelo en tu Reino donde no hay dolor ni sufrimiento". Sus hermanos Luchy y Kuko Brunet, Marta Cordero, acompañan a su esposa Nancy, hijos y nietos. Elevando oraciones en su memoria.

BRUNET, JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. "Confiamos en que Dios te tiene reservado un lugar junto a él". Su tía Ela Brunet, sus primos Liliana, Lucho y Ale Chazarreta con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNET, JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. "Que el Señor te dé el descanso eterno". Sus sobrinos Mariano y Alvaro Brunet, su hermana en el afecto Silvia Filippi y Beatriz Alcalde, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRUNET, JOSÉ HORACIO (Pirulo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Sus primos Juan Brunet y Estela, sus sobrinos Diego, Pablo, Germán, Ramiro y Noelia y sus respectivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNET, JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Patricia y Roxana Acosta Lorefice, participan del fallecimiento del hermano de su amigo y vecino Ricardo. Rogando oraciones en su memoria.

BRUNET, JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. "Querido Pirulo, siempre estarás en nuestros recuerdos por tantos momentos compartidos". María Ester Rodini, sus hijos Enrique, Pablo, Analí y Emmanuel Zamora y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Su esposa Paulina González, sus sobrinos y demás familiares, participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el dia 31/12/20 en el Cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por Caruso Seguros. Cocheria del Plata Saenz Peña Nº 371 La Banda.

COSTAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/21|. Noemi Costas, su hija Guadalupe Tagliapietra y sus nietos, participan con mucho dolor el fallecimiento del sobrino Coquito y elevan oraciones en su memoria.

FENREYRO, EUFENIS IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Sus hijos Marta, Ruben, Mario, Kuki , iber , hnos Chacha, Gladys y Cacho, nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Sus hermanas Rosa y Raimunda, su cuñado Perico, sus sobrinos Nancy, Sonia, Eduardo, Claudio y Adriana, sus sobrinas nietas Anapaula, Sifía y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA, ELSA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Gregorio Alberto Jiménez, su esposa Marta Virginia Gómez, sus hijos Oscar, Adriana y sus respectivas familias la despiden con inmenso dolor, cariño y respeto, por su gran tarea de madre y acompañan a sus hijos Julio y José. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ALBERTO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Su esposa Gladis, sus hijos: Jorge, Silvina, Walter, Inés, hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por Caruso Seguros. Cocheria del Plata Saenz Peña Nº 371 La Banda.

MALDONADO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/21|. Tus excompañeras y amigas jubiladas: Carmen de Conde, Lilian de Gomez, Berta de Abdala, Cristina Salvatierra, Mabel Arce, Norma de Cisnero, Cristina Lopez, Kuky Montenegro, Delia Micol, Nieves de Alvarado, Elena Gorosito, Loreley de Barraza, Lili Castillo, Yaqui Bertero, Emilse Chaparro, participan con dolor su fallecimiento. "Que descanses en Dios".

MALDONADO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/21|. Nena de Casado, sus hijos Aníbal y Marilé y sus respectivas familias acompañan a Negrita de Maldonado en tan difícil momento.

MALDONADO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/21|. Nelly Canlle, Cristina Urquiza, Norma Lerin, Juana Argibay, Fodda Sisalli, María Lezcano, Delia Beltran, Pety Roldan, acompañan a sus hijos y demás familiares en tan irreparable perdida, con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

Invitación a Misa

RODRÍGUEZ, REINALDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falelció el 13/10/20|. Siempre te recordarán tu esposa Marta Robles, tus hijos Gisela, Pamela, Eduardo, tus nietos Dahiara, Gael, Giovana, hijos políticos Ariel y Pamela, invitan a la misa que se oficiará en la Parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs.

Sepelios Participaciones

CHÁVEZ DE MATURANA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Sus compadres Alicia Durán y Juan Carlos Carabajal e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida comadre y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Acompañan a sus familiares con el más cálido sentimiento, Quimilí.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Te Amaremos siempre. Sus hijas: Graciela y Gabriela, sus nietos: Bárbara, Federico, Leandro, Nazarena, Facundo y bisnieto: Pedro. Participan con profundo dolor su fallecimiento rogamos oraciónes en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Sus sobrinos Marilú, Pichón, Vicky y Benja Eleán, participan con profundo dolor la partida de su querida tía Bety.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Mariza Gay de Castellanos y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y nietos y elevan oraciones a su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Piru Azar y su esposo Negro Saad, participan con profundo dolor su fallecimientoy acompañan a sus hijas Graciela y Gaby y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. "Que Dios le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus familiares de Abud Saa, su esposa Chiqui Azar, sus hijos e hijos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. "Señor recíbela en tu reino donde no hay dolor, ni sufrimiento". Sus familiares Norma Azar, su esposo Nazih Nader, y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Gaby y Graciela y nietos ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Sus familiares Perla Eleán de Gattás y familia, Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Eleán, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Sus familiares Noemí Eleán de Chaud, sus hijos Ariel Chaud y familia y Paola Chaud y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Marta Gauna y flia., Participa con gran dolor el fallecimiento de doña Bety quien fuera una honorable persona en quien deposite mi cariño, dado a su don de gente, generosa y desinteresada, acompaña en el dolor a sus hijas , Graciela y Gaby con sus respectivas flias. En este triste momento.Descansa en paz querida Bety que mis oraciones no faltarán por el eterno descanso de tu alma.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañamos a su querida familia en este momento de dolor recordando a Betty con cariño.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a sus hijas Graciela, Gaby y nietos rogando al Altísimo pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ARMINDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Alberto Mubarqui, Zulma Juárez, sus hijos Javier, Sergio, Eduardo y Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "Señor recíbelo en tu reino donde no hay dolor ni sufrimiento". Su sobrino Marcelo R. Sánchez, su esposa Estela M. Coronel y sus hijos Marcelo, Nataly, Luciano y Tiago participan su fallecimiento.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo Tu Señor, aseguras mi descanso". Sus sobrinos Juan José Masino y Ana María Beltrán, sus hijos Gastón, Pablo y familia, Mirta y Ester, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus sobrinos Liliana, Fernanda, Mariano y Daniela Melem, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Jota Coronel, su esposa Tita Chavez e hija Yeyé, Lucy y Perla, participan su fallecimiento.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Nene Sarquician y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en memoria del querido amigo.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Marta Virginia Gómez, su esposo Gregorio Alberto Jiménez y flia., despiden al que fue una bella persona y una gran amigo y le agradecen las vivencias compartidas en hermosos tiempos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "El Señor te recibe con los brazos abiertos para hacerte gozar del descanso eterno". Sara Fiad y sus hijos Isabel, Graciela y Pepe, José y Adriana, María y José Luis y Fray Juan José Herrera (a), sus nietos y bisnieta, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Beba y Gringo, sus hijos Lilian, Mariela, Eduardo, Adriana y sus respectivas familias acompañan a su querida familia en este momento de dolor, rogando por su descanso eterno.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Que Dios lo reciba en su Morada.Griselda y Oscar, sus hijos Ibette, Soledad, Guillermo y sus respectivas familias acompañan a su familia en este momento de dolor.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Descansa en paz Dean. Willy y Monica Fiad participan con profundo dolor su fallecimiento deseando pronta resignación para toda su familia ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Buby, Negri, Daniela, Jose Luis y Andrea Artaza y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento del querido amigo Alberto que no lo olvidaremos nunca, por su mutuo afecto y bondades que descanse paz.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. "Cristo te llamó para recibirte en su morada de luz y de paz". Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Dr. Marcelo Hoyos y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con sincero afecto a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Ruegan al Padre Eterno colme de bendiciones, paz y consuelo a sus seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Acompañamos con profundo dolor a su esposa e hijos y rogamos por el eterno descanso de su alma. Alcira y Jorge Fiad. Loreto.

ZOTELO, TRÁNCITO (q.e.p.d) Falleció el 3/1/21|.Sus hijos hnos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 tel 4219787.

ZOTELO, TRÁNCITO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Su amigo Dr. Jorge Fiad acompaña con dolor su fallecimiento, hago extensiva mis condolencias a su familia. Que descanse en paz. Loreto.

Invitación a Misa

CORONEL, TEÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. "Madre mía aunque ya no podemos verte te contemplamos con nuestros recuerdos. Señor anímanos con la certeza de que vive feliz junto a ti, en la gloria celestial" Su esposo, hijas e hijo agradecen a las personas que cuidaron a nuestra madre en sus últimos momentos y a las familias amigos y vecinos que estuvieron cerca nuestro en tan difícil momento. Al cumplirse nueve días de su partida invitamos a la misa que se oficiara a las 20,30 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario - Fernández.