Javier Mascherano: “El Gran Capitán” regresó a trabajar con la Selección Argentina

05/01/2021 - 14:11 Deportivo

Javier Mascherano volverá a trabajar con la Selección Argentina de Fútbol luego de haberse retirado con la camiseta de Estudiantes de La Plata en noviembre pasado.

Claudio Tapia confirmó que se sumará a la estructura de Selecciónes Nacionales a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo que será presentado en las próximas semanas.

Sus labores estarán secundadas por el preparador físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero.

Ese departamento se creó básicamente para que todas las categorías juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (Sub 15, Sub 17 y Sub 20) cuenten con la misma metodología de juego y también lineamientos respecto a la preparación física.

Pero la tarea de Mascherano irá más allá de esta coordinación: se encargará de buscar talentos en el interior junto a los departamentos de alto rendimiento que se crearán en distintas provincias a lo largo y ancho del país, con cuatro o cinco puntos de referencia.

Era una propuesta que se había impulsado hace casi dos años en Asamblea.

Justo antes de fin de año, en la que fue una de sus últimas entrevistas, Masche había declarado que “no tengo la menor idea de lo que voy a hacer. Se tendrá que dar de manera natural, de sentir si están las condiciones dadas para arrancar a ser entrenador. No sé en qué rol ni dónde. Recién llevo poco más de mes y medio retirado, así que estoy reacomodando un poco mi vida y disfrutando de cosas que no había hecho nunca o que tenía muy poco tiempo para hacerlas y ahora lo tengo”.

Sin embargo el ex mediocampista, animal competitivo y amante del fútbol, no tardó demasiado en reinsertarse en el medio.

El santafesino de 36 años tendrá su primera vivencia fuera de las canchas con los colores con los que más se identificó a lo largo de su trayectoria profesional.

Mascherano debutó como futbolista de la mano de Marcelo Bielsa en la Selección Mayor antes de hacerlo en River Plate.

Fue sparring del elenco del Loco eliminado en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002 y luego integró los planteles en las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, certamen en el que se despidió de la Albiceleste.

Además, formó parte de los oros olímpicos en Atenas 2004 y Beijing 2008.

El Profe Blanco fue quien acompañó a Alejandro Sabella durante su etapa como entrenador de Estudiantes de La Plata (2009/2010) y luego en la Selección que llegó a disputar la final del Mundial 2014 en Brasil.

Durante la pandemia, disertó en un encuentro virtual entre juveniles del Pincha y declaró sobre su experiencia con Pachorra: “Implementamos nuestra forma de trabajar, no existe la posibilidad de copiar. Todos tenemos una luz propia, hay que tenerse fe de que va a funcionar. Decíamos que era un rompecabezas, por los factores que hay que tener en cuenta. Siempre buscábamos el equilibrio”.

Su personalidad y liderazgo invitaron a las autoridades de la AFA a sumarlo prontamente a la estructura de las juveniles, que está plagada de apellidos que defendieron al cuadro nacional.

Los movimientos del Jefecito estarán lógicamente diagramados en conjunto con Lionel Scaloni (entrenador de la Selección Mayor), Fernando Batista (del Sub 23 y Sub 20), Pablo Aimar (Sub 17) y Diego Placente (Sub 15).