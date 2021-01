Gustavo Coleoni: “El miedo no está en mi diccionario, esto es un desafío”

06/01/2021 - 02:11 Deportivo

La matemática es una ciencia exacta. Y los números no mienten. Dos ascensos consecutivos (uno a la B Nacional y otro a Primera División) y un histórico subcampeonato de Copa Argentina, sin mencionar que estuvo a minutos de clasificarse a la Copa Libertadores de América, son los logros de Gustavo Coleoni en Central Córdoba. Y eso lo posiciona como el entrenador más ganador de la historia del club.

¿No te da miedo volver y, si las cosas no se dan, manchar la imagen del procesos anterior? le preguntó EL LIBERAL al cordobés, ni bien terminaba de ser presentado oficialmente como nuevo DT del Ferro.

“Miedo a esas cosas no está dentro de mi diccionario. Son desafíos. El desafío que tenemos ahora es consolidar lo que se hizo. O sea, tengo que jugar la Copa Libertadores y ser campeón de América para mejorar lo anterior”, tiró con su risa picarona y cómplice. Y agregó: “Vamos a tratar de poner la marca Central Córdoba, que estaba alta y ahora está un poco devaluada, a nivel país en lo más alto nuevamente”.

Por si no quedó claro, el “Sapo” insistió en que “no tengo miedo, tengo una fe intacta y ciega en mi cuerpo técnico porque vamos a tratar de sacar lo mejor. Los entrenadores debemos ser mejoradores de la individualidad, en función de eso, después tratar de potenciar lo colectivo”.

¿Volviste mejor de lo que te fuiste? “Sí, pero no solo yo sino todo el cuerpo técnico. Nosotros no hemos parado nunca de laburar, hace dos meses que venimos virtualmente siendo técnicos de un equipo de Primera División. Durante quince días evaluábamos los rivales que le tocaba a ese equipo. Y a los quince días cambiábamos, hacíamos lo mismo porque tenemos dos chicos en Córdoba que van a hacer el video análisis nuestro. Entonces hemos hecho la gimnasia como cuerpo técnico para no quedar parados, hemos sido técnicos virtuales de un montón de equipos”, respondió.

Antes, durante la conferencia de prensa, Coleoni contó sus sensaciones de esta vuelta y la definió como “el mejor regalo de fin de año”.

“Terminar el año con esta noticia, con esta conversación que tuve con Pepe (Alfano), al que quiero agradecer a él en primera persona y a toda la institución por darnos la oportunidad a mi cuerpo técnico de venir a trabajar para ponerlo a Central en lo más alto, como alguna vez lo supimos hacer. Dentro de un 2020 muy difícil para todos, esta noticia fue el mejor regalo de fin de año. Estamos con muchísima ilusión y esperanza”, dijo.

Consultado sobre lo que cambió para que hace nueve meses se tuviera que ir y hoy tenga que volver, respondió: “La vida tiene estas cosas. Fue un año totalmente atípico porque uno habla de nueve meses pero fueron diez partidos. Facundo Cabral, en uno de sus últimos show al que lo fui a ver, dijo esta frase: ‘si queres hacer reír a Dios contale tus planes’. Entonces esto que me pasó de venir tan rápido no lo soñé, aunque siempre uno tenía el corazoncito puesto en que algún día iba a pasar. Lo tomo con mucha alegría, con mucho profesionalismo y ganas de trabajar para sacar a Central adelante”.

El mensaje de bienvenida del presidente Alfano

“No tenemos dudas de que Coleoni va a entregar todo para que Central Córdoba ocupe el lugar que debe ocupar y cumplir con el objetivo que tiene, que es un objetivo básico: permanecer en la Liga Profesional. Nosotros, como dirigentes, vamos a entregar todo para que Central Córdoba funcione lo mejor posible y podamos estar a la altura de la circunstancia”, dijo el presidente de Central Córdoba, José Alfano, al darle la bienvenida a Gustavo Coleoni.

“Acá con el mánager, que nos acompaña, el cuerpo técnico que va a llegar, y todo el equipo técnico que tiene Central Córdoba, le vamos a allanar el camino al objetivo. A Gustavo le quiero agradecer la predisposición que ha tenido, apenas lo llamé tuvimos una conversación muy amena y le propuse retornar al club porque sabemos de las condiciones que tiene como técnico y formador de equipos”, añadió.

La pretemporada, el trabajo con el mánager y otros temas

Más allá del significado emotivo de su vuelta, Gustavo Coleoni ya está planificando todo lo concerniente a su segundo ciclo en Central Córdoba. Y lo primero será hacer un diagnóstico del equipo. “La parte técnica y táctica la vamos a hablar puertas adentro, para ver en qué mejorar. Es prematuro hablar ahora sobre qué cambiar o mejorar. Con el tiempo vamos a darle nuestro toque. Hay que hacer un diagnóstico que no lo haré solo”, manifestó.

“Tenemos que pensar en tener un equipo competitivo, con nuestro ADN, con nuestro sello, potenciando el plantel con el que cuenta el club. Veremos en donde reforzar para ver como mejorar el equipo. Hay que trabajar con humildad como antes”, agregó.

El “Sapo” ratificó que lo acompañará el mismo cuerpo técnico de antes, aunque “se le suman dos personas más para la edición de video y el análisis nuestro y de los rivales”.

Sobre Ferrero

Consultado sobre la posibilidad de trabajar junto a Alexis Ferrero, su capitán en los dos ascensos, pero ahora en otra función, respondió: “Nunca trabajé con un mánager, será la primera vez. Pero el club está por delante de todo, con ídolos más importantes que Alexis o yo. Hay que ir detrás del escudo con un fin único”.

Respecto del inicio oficial de su segundo ciclo, contó que “luego del partido con Estudiantes (próximo lunes a las 21.30), el equipo va a tener licencia hasta el domingo 17. Y el lunes 18 comenzaremos a trabajar con todo mi cuerpo técnico”.

“El apoyo y el cariño de la gente lo tengo que devolver con trabajo, humildad y honestidad”, concluyó.l