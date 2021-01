Güemes se jugará el pase a la final el próximo lunes a las 17.30

06/01/2021 - 02:14 Deportivo

El Consejo Federal de AFA resolvió en las últimas horas que los dos encuentros que involucran a los punteros de la zona Norte, etapa Campeonato, se disputarán el lunes 11, a las 17.30. Así, el líder Güemes (12 puntos) visitará a Defensores del Pronunciamiento (5 y eliminado), al mismo tiempo que el escolta Chaco For Ever (9) asumirá el clásico provincial con Sarmiento de Resistencia (4).

Para ser finalista, el “Gaucho” necesita vencer o empatar. Incluso podría clasificarse hasta perdiendo el lunes, siempre y cuando Chaco For Ever no le gane a Sarmiento.

En tanto, por la zona Sur, en la séptima fecha zona Campeonato, el puntero Villa Mitre de Bahía Blanca (11) será visitante de Huracán Las Heras (6) el domingo 10, a las 17.30. En idéntico día y horario jugarán el escolta Olimpo de Bahía Blanca (10) ante el local Juventud Unida Universitario de San Luis (5).

Por su lado, por la Reválida, zona Sur, también el domingo 10 y a las 17.30, se enfrentarán Deportivo Camioneros (11) -Círculo Deportivo Nicanor Otamendi (2), al igual que Sol de Mayo de Viedma (5) -Sportivo Desamparados de San Juan (9).l