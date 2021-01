Alberto Fernández, contra las prepagas: “Nadie controla nada y solo piden aumento”

06/01/2021 - 10:10 País

El Presidente Alberto Fernández habló hoy sobre la suspensión del aumento otorgado a la medicina prepaga y acusó a las instituciones de "utilizar financieramente" el dinero de los afiliados.

"Hay un problema de costos, lo tienen las prepagas pero también lo tienen las obras sociales. Es un problema que no solo tiene la Argentina. Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado, porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente", dijo en declaraciones radiales.

Sobre su decisión de dar marcha atrás con el decreto que autorizaba el aumento de las tarifas, dijo: "Fue algo que no había firmado yo, que había salido por el Ministerio de Salud y que, cuando me enteré, dije 'esto está mal, no podemos seguir cargando sobre la gente semejante aumento'. Fue la realidad la que me hizo cambiar de opinión", afirmó.

Y, aunque quedó en evidencia que hubo diferencias con el ministro de Salud Ginés González García, trató de quitarle responsabilidad a su ministro: "Ginés tiene razón que hace falta dinero. Pero hay uno en el Gobierno que sabe lo que pasa en todo el Gobierno, ese es Alberto Fernández. Alberto Fernández sabe cómo estamos en materia fiscal y cuál es el riesgo inflacionario. Y eso no lo tuvo en cuenta Ginés".

"Lo que tenemos que entender es que estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta como presidente es que yo estoy gobernando un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal. Y es un país en pandemia, un mundo en pandemia", resumió.