Pellegrino quiere que la despedida sea con triunfo

07/01/2021 - 00:52 Deportivo

Mitre se despedirá del Torneo de Transición de la Primera Nacional el próximo domingo, cuando desde las 17.10 visite a Independiente Rivadavia de Mendoza, con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

El que le apunta a lograr el primer triunfo en esta última fecha es el arquero aurinegro Fernando Pellegrino. “Independiente es un equipo que tiene necesidades parecidas a las nuestras. Los dos equipos van a tratar de terminar de la mejor manera este mini torneo ya que ninguno ha podido clasificar. Pero creo que vamos a hacer un buen partido y tenemos posibilidades de ganar”, declaró.

“El grupo ha mejorado en lo que es tenencia de pelota, situaciones de gol, de mitad de cancha para adelante y también para atrás, creo que se vio un equipo más sólido y más protagonista, que era lo que nos faltaba en los primeros partidos”, agregó respecto de la evolución del equipo.

El golero admitió que “no pudimos ganar en estos seis partidos y eso es algo que nos duele”, pero advirtió que “estamos tratando de hacer las correcciones para eso”.

“En lo personal me he sentido muy bien. Mi último partido había sido en Huracán, en marzo, por lo que pasó muchísimo tiempo y es normal que el arquero a eso lo sufra. Pero me he sentido muy cómodo y me ha tocado tener muchas intervenciones. Sacando el error del último partido, estoy haciendo un torneo bueno”, concluyó.l