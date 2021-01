FÚNEBRES | 7 de enero del 2020

07/01/2021 - 01:38 Funebres

FALLECIMIENTOS

7/1/21

- Alonso Zerda (Loreto)

- Isabel Hoyos

- María Elba Banegas de Cárdenas

- Dante Jesús Serrano

- Jorge Ernesto Mendieta

- Ada Estela Paradelo de Martinez

- Orlando Miguel Santillán

- Luis Alfredo Sosa (Las Termas)

- Víctor Bernardo Santillán

- José Orlando Herrera

- Iris Clarisa Páez

- Juan Carlos Layus (Las Termas)

- José Orlando Herrera

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS UNZAGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/21 y espera la resurrección.

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida el que cree en Mí. Aunque esté muerto, vivirá. (Juan 11:25).

Sus compañeros del B.S.E.S.A: Mariela F., Silvina L., Marcela M., Pablo I., Daniela P., Hernán N., Enrique A., Julieta G., Cynthia T., Pablo M. Marcela B. María, Rita V., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS UNZAGA (Neneco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/21 y espera la resurrección.

Paula Tallula Álvarez, su hijo Augusto, Héctor Cabrera, su esposa Nancy Silvina García Sesin y sus hijos Agustina y Sebastián participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Laurencia y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan Oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA ESTELA PARADELO DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/1/21y espera la resurrección.

Leddy Castelli, Guido, Mariana, Franco Tarchini Castelli y sus respectivas familias, participan con mucha tristeza la partida de la querida Lita, convencidos que ha volado a un sitio donde no hay más dolor. Abrazamos a sus hijos, nietos y bisnietos con el todo el cariño que les tenemos. Descansa en paz Lita.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA EMILIA MANZUR DE ALEGRE (Yami)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A el 3/1/21 y espera la resurrección.

“Padre de bondad encomendamos su alma a tu cuidado, agradecidos por todo el cariño y generosidad que recibimos de ella. Vivirá para siempre en nuestros corazones”. Su hermana Celua Manzur, sus sobrinos Mariu, Silvina, Eduardo, Ana, Armando, Jorge Luis y Ani, sobrinos nietos y demás fliares., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

IRMA EUGENIA TENREYRO DE RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/21 y espera la resurrección.

Su hermana Gladys Tenreyro, hno. político César Suárez, hijos Claudia, Daniel, hija política Ana Paz, hijas Lucia y Lujan Suárez Paz hacen llegar a sus hijos un abrazo grande, afectuoso y solidario que les dé la fuerza necesaria para soportar este gran dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

MARIO DANTE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/12/20 y espera la resurrección.

Homenaje de su esposa e hijos al cumplir el primer mes de su fallecimiento. Amor del puro, amor del bueno, amor de padre, amor de amigo del que te devuelve una sonrisa a un enojo, de caricias y abrazos y de la mirada de un padre a un hijo que, aunque pasen los años te sigue viendo como un niño.

Te llevaste un pedazo de mi me dejaste marcado a fuego, fuiste de esos padres que elegiría para todas las vidas que pudiera vivir, entregaste todo sin esperar o reprochar nada con tal de saber que tus hijos estuvieran bien, nos criaste con el sacrificio de tu trabajo y honestidad para que nunca nos falte nada.

Me dejas tantas enseñanzas de humildad, sencillez, bondad y una simpleza para vivir que pocos la tienen y así eras muy feliz.

Me siento orgulloso de vos por todo eso, pero por sobre todo nos diste mucho amor.

Padre mío, padre amado me llevo todo eso y mucho más, sé que algún día nos volveremos a encontrar cuando llegue el momento.

Rogamos a dios que tu alma descanse en paz y de donde estés guíes nuestros pasos para que seamos personas de bien.

Te amaremos toda la vida.

INVITACIÓN A MISA

SIMONA DEL CARMEN FERREYRA DE GONZÁLEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/1/11 y espera la resurrección.

Madre querida: hoy hace 10 años que partiste al reino celestial. Ha transcurrido el tiempo pero sigues viva en mis pensamientos y en mi corazón. Te recuerdo siempre con inmenso amor. Tu hija Dora Angélica González invita a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Eleva oraciones por su descanso en paz.

INVITACIÓN A MISA

YRMA ARGENTINA DÍAZ DE MENTESANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/1/19 y espera la resurrección.

Aún se nos hace difícil asimilar tu partida, pero comprendemos que Dios ya tenía preparada tu morada en el cielo que lo ganaste en este mundo con sencillez, humildad y generosidad. Todo lo que nos rodea tiene las huellas de tu entrega, tu cariño, los recuerdos de buenos momentos. Aunque te fuiste, sigues entre nosotros y solo nos queda convivir con dolor tu ausencia. Por todo esto te pedimos que nos sigas acompañando y protegiendo como siempre lo hiciste. Tus hijas: Josefina, Carmen y Ángela, tu hijo político Ramón Abdala, tus nietos Prof. Viviana Bazán, Sergio Bazán y flia., Prof. Mariela Abdala de Domínguez y flia., Prof. Hernán Abdala y flia., tus bisnietos y tus tataranietas te recuerdan a dos años de tu partida y piden a quienes te quisieron una oración en tu memoria e invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Santiago Apóstol de La Banda a las 20 hs para rogar por la paz de su alma.

BANEGAS DE CÁRDENAS, MARÍA ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Sus hijos: Cristina, Gladys, Silvia, Alejandro, Estela, Verónica y Andrea Cárdenas, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ, MANUEL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21 en la ciudad de Buenos Aires|. Sus sobrinos José Antonio, Ana María, Guillermo, Marcelo y Daniel Corvalán Fernández y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos queridos.

FERNÁNDEZ, MANUEL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21 en la ciudad de Buenos Aires|. Sus sobrinos nietos Gonzalo y flia, Javier y Virginia Elías Corvalán, Florencia, José ignacio, Sofía y Mónica. Juan Pablo, Belén y Tomás Corvalán participan con profundo dolor su fallecimiento.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Ricardo Pacheco y su hijo Ricardo Ariel Pacheco participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado don Jaime, acompañando el sentimiento de sus familiares, en especial a su hija Ali. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Su esposa: Ana María Campos, sus hijos: José Emilio y Matías Herrera, participan su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 11,30 en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (Pequeño) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Vivirás eternamente en el recuerdo de nuestros corazones. Sus tíos Amalia y Carlos Nieto, primos Alfredo, Mariela, Karina, Daniel y Silvina Nieto, sobrinas Luciana, Guadalupe y Milena, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (Pequeño) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Vivirás eternamente en el recuerdo de nuestros corazones. Su prima Mariela Nieto, sobrinas Luciana y Guadalupe Véliz Nieto, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su compañero: Tony, su hermana: Nora, su hermano pol.: Oscar, sus sobrinos: Eduardo, María Laura, Inés, y Tomy, participan su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HOYOS, RAFAEL SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Hernán Meleán, Rita Gómez, Wanda Bequis Mencia, Claudia Stancampiano, Cristina Noriega, Beatriz Russo, Silvina Moisés, Jorge Ferrari, Claudia Gelid, Alejandra Taboada, Gino Cianferoni, Mario Paz, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR DE ALEGRE, MARÍA EMILIA (LLAMI) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A Buenos Aires el 3/1/21|. Víctor Alegre y Marta Aída Viaña, participan con dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro queridísimo primo hermano Dr. José Alegre (fallecido), médico que siempre estuvo al lado nuestro cada vez que por razones de salud viajábamos a Bs. As. Elevamos oración por Llami. Rogamos paz para su alma.

MENDIETA, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Sus hijas: Fabiana, Patricia y Nora Mendieta, hijos pol. y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Graciela Luna de Curi y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES, FLORINDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Su tío Chara Miguel e hija Chari y familia, participan con dolor su fallecimiento.

PÁEZ, IRIS CLARISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Estela Páez y sus hijos: Liza, Agostina, Andrés y Augusto, participan su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Sus hijos Eduardo y Georgina, Salvador y Graciela, Marcelo y Celia, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Señor, permítele gozar de tu Luz y la Paz eterna". Sus hijos Eduardo y Georgina, sus amados nietos: Fabian, Federico y Jessica, Alvaro y Beatriz, sus bisnietos: Iker, Enzo y Leo participan con profunda tristeza su fallecimiento.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Su hijo Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su nieta Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento. Agradecen al Señor haberla tenido y elevan oraciones en su nombre.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Su hijo Salvador Martínez, su esposa Graciela Fernández y sus nietos Carolina y Salvador participan con profundo pesar su fallecimiento. La despiden con el inmenso amor que estará siempre presente en nuestros corazones. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Su hermana política Alicia Leoni de Paradelo, sus hijos Adolfo, José y Fernando, sus nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Eduardo, Glu y Marcelo en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Su sobrino Adolfo Paradelo, Nancy Sosa e hijos, participan el fallecimiento de la querida tía y acompañan a sus hijos Eduardo, Glu y Marcelo. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Te llevaré de la mano, por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuaga tu llanto y no llores, si me amas". San Agustín. Sus sobrinos: Alberto P. Paradelo, su esposa Mirtha R Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas familias, participan con dolor su eterno descanso.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Sus sobrinos: Luis A. Paradelo, su esposa Lucia Herrera de Paradelo, sus hijos: Gustavo, Guillermo, Luis y Pablo y sus respectivas familias, participan su regreso al Hogar Divino.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Chochi Martínez y Mayci Zabala, participan su fallecimiento, acompañan en este momento de dolor a Eduardo, Glu, Marcelo Martínez Paradelo y sus respectivas familias.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Alejandro Paradelo, Lorena Leguizamón, sus hijos Augusto y Guillermina Paradelo participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Lita. Se ruega una oración en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Amigas de su sobrina Silvia Paradelo: Marisa, Cristina, Velia, María Rosa, Ana y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Marcelo, Celia, su nieta Guadalupe y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Mario González, Roxana Tarchini e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Lita. Ruega oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Gustavo Tarchini, Viviana Volmaro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Lita. Elevan oraciones en su querida memoria

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Orlando Abdala, Cristina Tarchini e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Heidi Rótulo de Arnedo, sus hijos y respectivas familias acompañan a los hijos y flias. de la querida tía Lita. "Lo que bien amas, nunca será arrebatado". Ruego oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Gustavo Martinetti y Carmen Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Luis Lucena, Mercedes Martinetti y sus hijos Eugenia, Mercedes y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marcelo, Celia y Guadalupe en tan doloroso momento.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Luis F. Agüero, Zunilde Barrientos y sus hijos Fernando, Paola, Exequiel y Facundo participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Hasta siempre querida Lita, estarás presente en nuestras oraciones. Descansa en paz.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. ¡Lita querida! ¡Cuánta emoción hay en mi corazón! La angustia me invade y una lagrima se me escapa porque con ella, aunque es triste y melancolica, te acaricio y te digo que nunca olvidaré la amistad que construimos día a dia, esa que no tiene precio. Amiga querida, inolvidable, humilde y generosa, admirable por tu fortaleza, siempre dispuesta a ayudar. Eso se encuentra cuando hubo verdaderas raíces que siguen nutriendo lo más importante de la vida: el amor, la paz y la alegría, pese a todo. Y así vivirás en nuestra familia, porque la "Normi" siempre te recordará con una amorosa oración que brotará de su corazón. Norma Torres de Agüero.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Como dice el poeta "Decir amiga, es decir ternura, Dios y mi canto saben a quien nombro tanto". Querida Lita, amiga-hermana de mi madre, te despido con el dolor natural que provoca la partida, pero a la vez con la alegría de haberte conocido y haber sentido la ternura de tu trato y tu gran cariño. Viviana Aguero, Martin Rios y sus hijos María Victoria, Milagros y Benjamín, participan su fallecimiento y acompañan con gran afecto a sus hijos y nietos, en este doloroso momento.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Los que amamos no mueren, siguen viviendo en nuestros recuerdos. Lita querida, ya sos parte de nuestros mejores recuerdos. Que Dios y la Virgen bendigan tu último viaje. Norma Maldonado de Torres y sus hijos Silvia Torres y Walter Joos, sus nietos Walter Joos (h), Anne Sophie Joos y Giulio Píccoli y su bisnieta Francesca Píccoli Joos, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos en este momento doloroso. Elevamos oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Eduardo A. Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana, sus hijos María Lourdes e Ignacio, Gonzalo y Marcela, Nicolás y Lucrecia, Ignacio e Ivana, Benjamín y Gabriela, y nietos, participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus hijos con el cariño de siempre. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Silvina, Laurencia, María Mercedes Unzaga y Leonardo Azar, despiden a la querida tía Lita y acompañamos con nuestras oraciones a sus hijos y flias.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Digan lo que digan....Ls madres no mueren nunca. Lita: siempre seras nuestra madre en el afecto. Firma: Gringuin, Silvia y Walter y familias.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Griselda Cremaschi de Julián, su hijo Leandro participan con tristeza su partida y elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Directivos y personal de Senna Automotores SA y Senna Usados, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola, Ignacio Castiglione y Sonia Mejail, Ana Castiglione e Inés Castiglione y Carlos Toia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Eduardo, Iogi y sus hijos y nietos en este momento.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Anita Castiglione, sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca y Mario Fornes participan su fallecimiento y acompañan Eduardo, Iogi y familia en este momento.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Inés Castiglione y Carlos Toia participan el fallecimiento de la querida Lita y acompañan a sus hijos y nietos en este momento.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, sus hijos Belén y Nicolás, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucía, Ana e Ignacio y Álvaro participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Lita y acompañan a toda su familia con el cariño de siempre.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Su amiga Chita de Pithod y sus hijos Silvia, Carlos y Mónica acompañan a la familia de la querida Lita en estos momentos de dolor.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Martha Danela de Rufino y sus hijos participan con gran tristeza el fallecimiento de la estimada Lita y acompañan a toda su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. María Aglaé Cremaschi y Georgina Peralta Cremaschi junto a sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos familiares en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta y familia lamentan su fallecimiento y abrazan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su primo hermano Agustín Jiménez y familia participan con profundo dolor la irreparable pérdida y acompañan a su esposa, hijo y nietos en este momento de dolor, Rogamos oraciones en su memoria. Las Termas.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". Salmo 22,1.6. El Pres. "Refugio de Pecadores" de la Pquia. San José Bº Belgrano, participa su fallecimiento. Acompaña en el dolor a su flia. y eleva oraciones para la salvación de su alma.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Bienaventurados los legionarios de María por quienes Dios hace maravillas. Curia María Espejo de Justicia de la Legión de María, decanato Sur, participan el fallecimiento del hermano y acompaña a su familia.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Bienaventurados los legionarios que para responder fieles a Dios hicieron de María el ideal de sus vidas. Praesidium Morada del Espíritu Santo de la Legión de María Bº Mariano Moreno participan el fallecimiento del hermano y acompaña a la familia.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. " Que descanses en la paz del Señor y goces de las dulces caricias de María Santísima". Su colega César Pelusa Coronel, Omar Coronel y Cecilia Coronel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. La comunidad educativa de la Escuela Hospitalaria Domiciliaria Dr. Francisco Viano, participa con profundo dolor de la desaparición física del padre de la Lic. Mónica Romero. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Querido supervisor: quiero expresar mi dolor por su partida, soy una directora del departamento Río Hondo que tuvo la gracia de tenerlo como autoridad, Ud. fue una persona que nos enseño mucho, nos trato siempre con respeto y calidez brindándonos su apoyo en todo momento. Hoy vuelvo con mi memora a esas reuniones de trabajo que teníamos y veo su rostro con una sonrisa y una palabra de aliento, Gracias por todo lo que entregó a la docencia y especialmente a mi me alentó a crecer en esta carrera". Cristina Jiménez, ex directora acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Las Termas.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". El Dr. Horacio Jiménez y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Las Termas.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Puya y Edgar Jiménez y su hija María Alina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Las Termas.

SANTILLÁN, ORLANDO MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 5/1/21|. Hermano querido, tus alas estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir hacia Dios. Que sola me has dejado. Su hermana Charito, sus hijos Alberto, Marcela, Karina, Ma. Eugenia y Liliana te despiden con dolor.

SANTILLÁN, ORLANDO MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 5/1/21|. Sus vecinos Santiago Nassif y su esposa María Celeste Mines e hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonso, participan su fallecimiento, acompañan a su familia en este duro momento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORLANDO MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 5/1/21|. Ada Beatriz Medina, sus hijos Federico y Pablo López participan con profundo dolor el fallecimiento del querido " Santi". Abrazamos fuertemente a su esposa y familia; acompañamos en su dolor a Ramón, Sonia, Gonzalo y Matías. Estarás por siempre en nuestros recuerdos. Que en tu nueva vida eterna goces de la paz que te brindará nuestro Señor. Amén.

SANTILLÁN, ORLANDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Juan Orlando Zelaya, Carlos Orlando Zelaya, Mariela de los A. Zelaya y flias. acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORLANDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Claudia Pilan, Billy Cordoba y sus hijos Javier y Maximiliano acompañan con profundo dolor a sus amigos Ramon y Sonia y sus hijos Gonzalo y Matías. Rogamos una oración en su memoria.

SANTILLÁN, ORLANDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Claudia Pilan, Billy Cordoba y flia. Acompañan con profundo dolor a sus amigas Silvina - Laurencia y Mercedes. Rogamos una oración en su memoria.

SANTILLÁN, ORLANDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en tan irreparable pérdida a su esposa Yoly, a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Su esposa Ana María Lucena, sus hijos Emanuel, Verónica y Nataly, nietas Ema, Camila, hno. pol. Graciela Lucena y Pedro Castillo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SANTILLÁN, VÍCTOR BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. La comunidad educativa del Instituto Ntra. Sra. de Loreto, acompañan a su docente Prof. Noelia Santillán Lucena por la pérdida de su padre. Rogando por su eterno descanso. "Felices los que lloran porque de ellos es el reino de los cielos".

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su esposa Vivi López, sus hijas Nerina y Lucrecia, su hijo político Manuel Moyano y su nieta Juanita participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Sus hijos Lucas, Carola, Sergio y Gabriela participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Gianuzzo, autoridades, docentes y nodocentes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento. Se Ruega oraciones en su memoria.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El director del ITM de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Ing. Agustín Ruiz, compañeros docentes y nodocentes participan con dolor del fallecimiento. Se Ruega oraciones en su memoria.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr. Dante Serrano y acompañan en el dolor a su hijo, Sergio Serrano, Nodocente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a todos sus seres queridos.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El decano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la vicedecana, Dra. Josefina Fantoni, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Dante Serrano y acompañan en el dolor a su hijo, Sergio Serrano, Nodocente integrante de dicha Facultad, y a todos sus seres queridos.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero (S.M.A.U.N.S.E), participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Dante Jesus Serrano, afiliado de esta institución. Acompaña a su familia en estos momentos tan dolorosos.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero (S.M.A.U.N.S.E), participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleada y compañera Gabriela Serrano. "Brille para él la luz que no tiene fin".

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Los compañeros de trabajo S.M.A.U.N.S.E, de su hija Gabriela Serrano, empleada y compañera, acompañan en el dolor por la pérdida irreparable, a su hija y a su familia. Elevan especiales oraciones por su eterno descanso.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento de nuestro compañero jubilado Nodocente y padre del compañero Sergio Serrano y acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Marcelino, Paquita, Carla, Anita, Susi, Claudia, Magali, Beatriz, Enzo, Emanuel y Marcelo participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Sergio y familia.

TENREYRO DE RUIZ, IRMA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su sobrina Adriana Tenreyro, su esposo Héctor Arjona y sus hijos: Javier, Noelia, Joaquín, Camila y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Tía Gringa, ya gozas de la paz eterna. Se ruega oraciones en su memoria.

TENREYRO DE RUIZ, IRMA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su sobrina Maria Marta Lopez Tenreyro, Carlos y Carla, Anahi y Marcelo, Nahuel y Luis participan con profundo dolor su partida. Dios te tenga en su gloria. Q.e.p.d.

TOMSIC, JUAN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su hija Adriana Tomsic Roy, su hijo pol. Maximiliano Gigena, sus nietos Ma. del Huerto, Alejo, Salvador y Ma. Paula, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOMSIC, JUAN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su hija Paola Tomsic Roy, su hijo pol. Javier Medrano, sus nietos Lara, Tobías y Mía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOMSIC, JUAN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su hijo Gustavo Tomsic Roy y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOMSIC, JUAN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Norma Roy participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su prima Lucía Unzaga, su hija María Eugenia Monden, sus nietos Alexia y Raúl Femayor, Sofía y Gabriel Janovich con dolor y tristeza despide a su primo, acompañan a sus hijas con abrazos.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Neneco. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Dr. Erik Llarull y familia lamentan su fallecimiento y solicita oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Graciela Llarull y Ariel Drube participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Mercedes, Laurencia y Silvina en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Cielo Noguera Comán y Miryam Paz de Gerez participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Neneco. Ruegan oraciones en su querida memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. José Luis Benítez, Margarita Álvarez y sus hijos Martin y Lucia Benítez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Sus amigos de siempre Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela Ma., Micaela Ma. y sus respectivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento y hacen llegar un afectuoso abrazo a sus querida hijas: Silvina, Laurencia y Ma. Mercedes.

UNZAGA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Aldo Gómez, Viviana Sanchez y Evangelina, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su querida amiga Laurencia en tal difícil momento.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Geli, Anita, Geni y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijas y familia en este momento de inmensa tristeza.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Alicia Leoni de Paradelo, sus hijos Adolfo, José y Fernando, sus nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Silvina, María Mercedes y Laurencia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. (Juan 10, 27) María Alejandra Escobar, Silvia Sánchez Zuain, Bettina Zaiek, Gabriela Gigena y Claudia Piccoli participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Laurencia y acompañan a su familia en este doloroso momento. Oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Miguel Ángel Granda, su esposa Elena O'Mill y familia, participan el fallecimiento del compañero y amigo Neneco. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Ernesto Granda, su esposa Ana Giselle Abuchacra y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El Colegio Profesional de Psicopedagogos acompaña a la socia y colega Mercedes Unzaga en el dia del fallecimiento de su padre.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Diana Palliotto participa su fallecimiento y acompaña a Silvina y toda su familia en este momento de profundo pesar. Ruega oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ADUNSE, participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la docente Silvina Unzaga. Acompañan en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Enrique Cuello, participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Neneco y acompaña a sus hijas en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Chiqui Lencina y su hija Virginia Ávila, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus queridas amigas Laurencia, Mercedes y Silvina, y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Mabel Sosa y familia participan su fallecimiento y acompañan a su compañera y amiga Silvina y a sus hermanas. Ruegan oraciones por su eterno descanso y la resignación de su familia.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Alejandro Scacchi y María Luisa Patiño participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Hebe Vieyra de Patiño Senestrari y sus hijos Ricardo, Mariluí, Melé y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Mario José Aliaga, su esposa Claudia Inés Llinás, sus hijas Lastenia, Trinidad y Josefina acompañan a sus hijas Silvina, Laurencia, Mercedes y demás familiares en este momento de profundo pesar. Elevan oraciones por su descanso en la paz del Señor y por una cristiana resignación de su familia.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma acompañan a sus hijas Silvina, Laurencia, Mercedes y demás familia en este gran dolor. Ruegan oraciones por su feliz resurrección y por una cristiana resignación de sus seres queridos.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijos María Pía, María Angélica y Luis Yagüe y nietos participan con gran dolor su fallecimiento. Fuimos, desde nuestra juventud, una sola familia. Atravesamos buenos y no tan buenos momentos juntos, nunca claudicamos ¡Como no llorar tu partida! Para tus hijos y nietas todo nuestro amor. Descansa en paz, querido amigo.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Eduardo Martinez Paradelo, Georgina Tarchini Castiglione, sus hijos Fabian, Federico y Alvaro, Jessica Martinez Laforet y Beatriz Garcia Lopez, sus nietos Iker, Enzo y Leo participan su fallecimiento y acompañan a sus sobrinas Silvina, Laurencia, Mercedes, Leo, Celina e Isabella con mucho cariño.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas María Mercedes, Laurencia, Silvina, a su hermana política Amina y a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Salvador Martinez, Graciela Fernández y sus hijos Carolina y Salvador participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Recordatorios

LAMI HERNANDEZ,ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/20|. Te recordamos, con el mismo afecto y cariño de siempre, pasaron 7 meses de que te fuiste en forma inesperada. Tu hermano Alberto y sus hijas y demás familiares. Ruegan una oración a tu memoria

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Hoy hace un mes que partiste al Reino de los Cielos y cada día te extrañamos más, pero nos queda el consuelo que junto a nuestro Señor Dios nos sigues protegiendo, cuidando y velando por toda tu familia como lo hiciste en vida. Te amamos con toda nuestra alma y corazón! Tu esposa Irene, tus hijos Santiago, Néstor y Chiqui, y sus respectivas familias, elevan oraciones por tu querida memoria y tu eterno descanso.

Sepelios Participaciones

ALCALDE DE CHAZARRETA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/1/21|. "Las almas de los justos están en las manos de Dios". Sus primos Norma,. Martha, Kike Carabajal y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a toda la familia en este momento de dolor. Ya descansas en paz.

Recordatorios

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Jesús, no tenías prisa para partir, pero te fuiste. Te llevaron Los Reyes Magos, con tus últimos sueños y proyectos dejándonos sumidos en una nieble triste y oscura. Tenías 20 años, llenos de ilusiones por un futuro venturoso que truncó tu vida, apagando las llamas de tu vocación. Jesús: Estás presente en las estrellas que alumbran nuestras noches oscuras de la desolación. Vuela, vuela Jesús, con tu séquito de ángeles, protegiendo a todos los que te amamos. Pasarán los años, pero tu imagen no pasará, recordando a ese niño dulce y amado, que nos alumbró la vida, apagándola después. Tu tía abuela Mariana..

Sepelios Participaciones

BAIGORRÍ, AURORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Eduardo "Lalo" Charubi, sus hijos Edy y Jacqui, sus nietos Sahid y Gastón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones al Altísimo rogando por el descanso eterno de su alma y una pronta y cristiana resignación a sus familiares.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Un ser maravilloso que dejó huellas para toda la vida en nuestros corazones. Elena Hallak de Jorge, sus hijos Bachicha, Migui con sus respectivas familias, Adriana y Katty Jorge, participan con dolor sus fallecimiento y acompañan a sus hijas Graciela y Gabi, nietos y demás fliares. Rogamos una oración en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Dr. Erik Llarull y familia lamentan su fallecimiento y solicita oraciones en su memoria.

LAYUS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno". Sus hijos Carlos, Melania, Sebastián, nietos Nahuel, Felipe, Luján y Cayetano participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAYUS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Quien pasa la vida dejando sus huellas, no habrá vivido en vano". Sus primos: Miriam, Adrian, Gustavo, Daniel, primos políticos, Hugo, Sandra, Rosa, Karina y Constanza y sobrinos nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de amado Carlos, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

LAYUS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos" Sus hermanos: Horacio, Omar, Rossana y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de querido Carlos, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

LAYUS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno" Sus hermanos: Rossana y Juan, sobrinos Juancito y Gisele y sus respectivas familias, participan con profundo dolor de nuestro hermano Carlos, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

LAYUS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios"Sus hermanos: Horacio y María Ester Salvatierra, Sobrinos: Roberto, Belén, Gisella, José y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de querido Carlos, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

LAYUS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios" Marta Inés Pérez del Busto, sus hijos Osvaldo, Pablo, Saúl, Andrea, Diego y respectivas familias, participan con profundo dolor de fallecimiento de Carlos., elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Dr. Erik Llarull y familia lamentan su fallecimiento y solicita oraciones en su memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. La Honorable comisión directiva de la Asociación Mutual Cooperar participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del presidente de la institución, y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Carlos Alberto Paz y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Luis y eleva oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Daniel Eduardo Ibarra y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Luis y eleva oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Marcelo Alejandro Paz y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Luis y eleva oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

SOSA, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Su esposa Dominga Juárez, hijos: Elio, Mirta, Fernando, Ariel, Rosa y respectivas familias invitan al rezo este lunes a las 20 hs. en la localidad de Tacamampa. Las Termas.

SOSA, PRISCILA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Germán Santucho, su esposa Silvia, sus hijos Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, Germán y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este duro momento. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su esposa Juana Gisela Coronel, sus hijos Fredy, Chicha, Edgar, Negro, Aldo, Alejandra, y Silvina, h. Pol. nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su hijo Fredy Cerda y su esposa Roxana Trejo y sus hijos Martina y Fidel ruegan una oración por su querida memoria.

ZERDA, ALONSO (RUBIO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su hermana Chichi sus hijos Aruco, Teresita, Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Rubio rogando a nuestro señor Jesús lo reciba en sus brazos y nuestra Madre María lo cubra con su manto. Descansa en paz querido hermano.

ZERDA, ALONSO (RUBIO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Sus hermanos Blanca, Tita, Chichi, Mingo, Muni y Cacho participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro querido hermano Rubio, quién fue al encuentro celestial con nuestros padres y hermanos. Descansa en paz hermano tan querido y respetado. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Te vamos a extrañar pero vivirás siempre en los corazones de todos. Que el señor Jesús te reciba en su reino.

ZERDA, ALONSO (RUBIO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su hermana Blanca y familia, tus queridos ahijados Estela, Juan y sus respectivas respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido tío Rubio. Sentimos tu Partida hacia la eternidad pero sentimos tu paz que nos bendice. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ZERDA, ALONSO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo". Su hermano Cacho su cuñada Niña y sus sobrinos Daniela, Dario, Ivana y Luis.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Recíbeme señor según tu palabra y viviré, que no quede frustrada mi esperanza (Sal 118). Su prima hermana Ramona Villalba de Jozami sus hijos Negrita, Cristi, Jota, Sandra, Mary y Abraham y sus respectivas familias ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Ricardo Trejo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío. Loreto.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Marcelo Daher, Maribel Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Fredy y familia en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Su cuñada Norma Coronel sus hijos Maria, Guillermo y Rodolfo Prado y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Jesús quiere que los seres humanos sean felices, juntos, unos con otros, en la mesa compartida". Su cuñada Rosa Coronel su esposo Juan Carlos Sotelo y sus hijos Milena y Juan José Sotelo participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. La Promoción 1979 participa con dolor el fallecimiento del Sr Alonso Zerda, padre de muestro compañero Fredy Zerda. ¡Rogamos una oración en su memoria!

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar (Salmo). Dr. Angel Bagli y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Rubio Zerda y padre de sus amigos Fredy y Roxana. Ruegan oración a su memoria.

ZERDA, ALONSO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo". Rodo Coronel su esposa Ana y su hija Lourdes y Lucas.

ZERDA, ALONSO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja harán que brille para ti la luz que no tiene fin". Elsa Coronel sus hijos Sandra y Marcelo Arias.

ZERDA, ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Fuiste para mí un ejemplo de bondad, siempre dispuesto a hacer el bien a los demás, brindándote generosamente de todo corazón, sin esperar nada a cambio". Tu cuñado Nene Coronel su esposa Marcia y sus hijos Nelson y Franco ruegan oraciones en su memoria.