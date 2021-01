VIDEO | Malena Ratner reveló a EL LIBERAL como la obra teatral “Mi amigo hormiga” se transformó en serie en este tiempo de pandemia

07/01/2021 - 13:09 Camerino

Con el protagónico de José Giménez Zapiola (“El Purre”), Agustina Cabo, Manu Ramos y Malena Ratner, “Mi Amigo Hormiga” es la primera serie en rodarse en pandemia con los protocolos establecidos para la industria audiovisual en Argentina.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, la actriz y bailarina Malena Ratner se refirió a esta pieza donde se realiza un recorrido sobre problemáticas adolescentes que no sólo afectan a los jóvenes sino a la sociedad y entorno en el que les toca vivir. Una serie que invita a reflexionar y a encontrar un punto en común, el amor propio y la manera de afrontar situaciones adversas.

Actriz, cantante y bailarina, el primer papel de Malena en televisión fue en la serie juvenil de Disney Channel “Violetta”. Su siguiente intervención fue en el papel de Delfina Alzamendi en “Soy Luna”.





SINOPSIS

Julián sueña con hormigas y no comprende el significado de esos sueños, a tal punto que ya no distingue que es real y que no. El encierro, la Pandemia, hizo en el revivir viejos traumas que saldrán a la luz para ponerlo frente a frente sobre su escollo máximo, descubrir su verdadera identidad. Ámbar, la mejor amiga de Julián, sueña con decirle que está enamorada de él. Micaela, por lo pronto, lo único que quiere es encontrar libertad en este mundo acartonado donde se encontrará con Renzo que, lejos de ser políticamente correcto, la invitará a recorrer juntos un camino antes inexplorado.

“Mi Amigo Hormiga” es una serie que nos invita a reflexionar sobre como las decisiones que tomamos a diario nos pueden llevar hacia lugares tan profundos como inexplicables, y a la vez, a cómo expresar lo que sentimos puede lograr que este encierro de pandemia no sea tan doloroso.





ORIGEN

“Mi Amigo Hormiga” nació como obra de teatro musical, la cual fue escrita y dirigida por Diego Oria con música original de Jorge Soldera. Tenía previsto estrenarse, a lo largo del 2020, en más de 15 ciudades de todo el país en un hecho sin precedentes, con distintos elencos, directoras y directores artísticos.

Por temas de público conocimiento (pandemia) esos estrenos deberán esperar a que las condiciones sean las indicadas para poder llevarse adelante. En este nuevo contexto nace la posibilidad de la creación de un contenido audiovisual exclusivo que contará la historia de un grupo de amigos adolescentes que hoy, atravesados por la cuarentena, han dejado de verse y de asistir al School Garden Place.









“Mi Amigo Hormiga” inicia su recorrido en Mendoza, en el programa televisivo de canal 9Televida Código Arte, un docu reality donde se presentaron más de 400 artistas, quedando sólo 8 para el estreno.

La aceptación del público fue inmediata, con localidades agotadas en todas sus funciones.

La mayor satisfacción fue la repercusión de las familias que la disfrutaron.

Fue declarada de “interés cultural”, por el gobierno de Mendoza y, a partir de ese momento, se convirtió en un proyecto federal.