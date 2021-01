VIDEO | Un nene de dos años quedó en medio de un ataque de motochorros

07/01/2021 - 13:38 Policiales

Un nene de dos años quedó en medio de un ataque de motochorros que quisieron asaltar a su madre y a su abuela en la localidad bonaerense de Monte Chingolo.

El insólito hecho ocurrió ayer a las 14.10. Tres mujeres y un niño caminaban por la vereda, cuando de repente fueron sorprendidas por tres jóvenes en moto que les exigieron que entreguen sus pertenencias.

Al ver a los ladrones, la madre y abuela del menor corrieron hacia adelante, mientras que la otra mujer que las acompañaba, corrió para el otro lado. El nene, quedó solo, inmovilizado y sorprendido por el hecho.

La inseguridad está desbordada. Este robo es el mejor ejemplo. Un nene mira todo sin poder entender que está pasando. Ocurrió en Gerli, sobre la calle Bolaños al 3500. pic.twitter.com/lGthx3smDD — Carlos Salerno (@SalernoCarlos) January 7, 2021

Micaela, la madre de Francesco, señaló que se quedaron "en blanco" cuando aparecieron los motochorros y se refirió al momento en el que el nene de dos años quedó solo en medio de la vereda.

"No lo hice intencionalmente, pero si lo agarraba o me quedaba con él, creo que nos hubiesen pegado a los dos. Me molestan los comentarios en redes sociales, diciendo que soy una mala madre", dijo entre lágrimas.

El robo causó indignación en las redes, sobre todo con las autoridades policiales que ya dejaron libre a uno de los delincuentes, por ser menor de edad.